Criptomonedas y blockchain: por qué son aliadas de la inclusión financiera

La tecnología blockchain, también conocida como "cadena de bloques", y su materialización en las criptomonedas, colaboran fuertemente con la inclusión financiera, principalmente porque transforma de manera directa la forma en la cual se pueden iniciar, autorizar y procesar transacciones financieras de remesas, ahorro, crédito, seguros, pagos y transferencias. Esto se traduce en menores costos, mayor transparencia y plazos más veloces sin comprometer la seguridad de la transacción.



Así lo ven algunos expertos conocedores de la industria cripto en Argentina y la región latinoamericana.

las ventajas

Por ejemplo, Leo Elduayen CEO y Co-founder de Koibanx, compañía de tokenización financiera, manifestó: "En lo que respecta a inclusión, hay dos situaciones muy claras que demuestran el valor de esta tecnología. En primer lugar, cualquier persona puede ahorrar en criptomonedas incluso a pesar de no tener elementos formales crediticios o de ingresos . En LATAM una gran parte de la economía es informal, pero no deja de existir una economía a través de la cual este segmento de la población intercambia bienes y servicios, recibe pagos y transacciona.

Las 5 criptomonedas para mirar de cerca este mes



"El poder tener una billetera virtual, en la cual estas operaciones sucedan a costos accesibles y que generen un ‘track record' del comportamiento financiero del usuario, es un habilitador para construir su historial crediticio y modelar su comportamiento de ahorro el cual se asemeja a una cuenta bancaria (solo teniendo acceso a internet). Y por otro lado, en cuanto a las remesas y/o pagos internacionales, esta tecnología logra disminuir los altos costos de los intermediarios que participan en transferencias de un país a otro y además agilizan las mismas ", agregó,

BITCOIN Y ETHER, RESERVA DE VALOR para argentinos

Esto podría llevar a pensar que Bitcoin y Ether (la criptomoneda de la red Ethereum), podrían ser buenas opciones para los argentinos como reserva de valor, en contraste con el peso, que devalúa constantemente .

Bitcoin y Ether, buenas opciones para los argentinos como reserva de valor, en contraste con el peso.

En este sentido, Elduayén opinó: "Por diseño, no creo que el Ether pueda cumplir ese rol en largo plazo (incluso a sabiendas de que sí lo está haciendo hoy). El Ether fue diseñado como el "fuel" de la cadena de bloques Ethereum, cuya principal funcionalidad es el registro, ejecución y procesamiento de smart contracts (SC) y las transacciones que de ellos se deriven. Sin embargo, es cierto que la alta demanda de ejecución de SC en Ethereum, sumado al atesoramiento especulativo de varias instituciones y usuarios ha generado una suerte de 'shortage' en la demanda de Ether y ha incrementado su precio notablemente".

Bitcoin y FMI: la letra chica del acuerdo que podría complicar el uso de criptomonedas



Sin embargo, después aclaró: "Distinto es el caso de Bitcoin. El Bitcoin, por diseño, está llamado a ser el oro digital a mi manera de verlo. Con una demanda limitada, escasa y conocible , con un atesoramiento y adopción muy alto no solo del retail sino también del mundo institucional y sobre todo con un principal caso de uso que es el mismo atesoramiento, veo improbable que otra crypto desplace al Bitcoin de este lugar .

¿Reservas del bcra en Bitcoin?

Recientemente se supo que el Banco Central de Argentina está teniendo problemas con las reservas. ¿Sería entonces una buena opción tener parte de las reservas en Bitcoin?

¿Y si el BCRA atesorara Bitcoin?

Elduayén sostuvo: "Salvando las particularidades de El Salvador, que es un país que tiene el dólar como moneda de curso legal y por ende un costo de oportunidad relativamente bajo (al menos en comparación a países cuya emisión monetaria depende de ellos mismos), sí creemos que todos los países y economías se beneficiarían de la inclusión de las criptomonedas y la tecnología Blockchain en el seno de su infraestructura financiera ".

"Específicamente, en un contexto como el argentino buscaría la forma jurídica de adoptar las criptomonedas como una pequeñísima parte de las reservas de manera que se genere un incremento de las mismas para el tesoro nacional , tratando de minimizar el costo político lo más que se pueda (ya aprendimos también que a organismos como el FMI y la FED no les cae del todo simpático medidas de este estilo por obvias razones) y evaluar este impacto debe también ser parte necesaria de la ecuación", reflexionó.

Santos Barrio, CFO de Let'sBit -crypto exchange- recordó que, desde el 2019, el BCRA promueve una estructura cambiaria que requiere del uso de reservas y del control de capitales para mantenerse.

"Una compra de Bitcoin por parte del Central sería una gran señal de soporte estatal del mundo cripto y ayudaría al crecimiento de la adopción local y la industria pero no tendría efectos reales sobre las reservas. El problema de fondo es otro. La única forma sostenible de solucionar este problema es con una liberación de los tipos de cambio y el control de capitales", resaltó.

"La adopción de Bitcoin a nivel estado como en El Salvador puede ser positiva para el país a largo plazo permitiéndonos bajar costos transaccionales y reintegrando el país al sistema financiero internacional", puntualizó luego.

Por otra parte, Santiago Migone COO de Num Finance -creadores de nuARS, una criptomoneda atada al valor del peso - explicó que el porcentaje de argentinos desbancarizados es muy grande , y que lo mismo sucede en América Látina. Además, muchas personas quedan fuera del sistema financiero por no cumplir con requisitos (como no tener un domicilio formal), no contar con educación financiera o la falta de acceso a servicios.

"Hoy, la tecnología blockchain nos presenta la oportunidad de integrar a quienes están por fuera del sistema y ofrecerles las mismas o más oportunidades que el sistema tradiciona l. Los mismos que antes no podían acceder a préstamos o financiamientos, ahora pueden hacerlo desde su celular, sin intermediarios y requisitos mínimos. Esto es a lo que nos referimos con inclusión financiera: favorecer la entrada a servicios o productos financieros seguros, rápidos, justos, de calidad y a bajo costo a todos los segmentos de la población", detalló.

Según Migone, la tecnología Blockchain puede abrirle las puertas a personas que antes nunca pudieron ahorrar, pedir créditos o hacer transacciones . Se crean nuevos casos de uso constantemente, se facilitan los procesos existentes y se forma un ecosistema en el que siempre aparecen nuevas oportunidades.

Esta criptomoneda dio ganancias del 12.400% y este año va a subir más: qué hace y cómo se compra



"La descentralización y, consecuentemente las finanzas descentralizadas, son clave en este aspecto. Al no contar con instituciones de por medio se eliminan las trabas de ingreso (o barreras de entrada), los intereses elevados, la censura y la discriminación a usuarios", opinó.

Sobre Bitcoin y Ether también expresó una opinión: "Si bien ambos son proyectos sólidos, pioneros y de abultada capitalización de mercado, no hay que pasar por alto la elevada volatilidad y el riesgo que uno asume a la hora de depositar sus ahorros en este tipo de activos. Por otro lado, ambas monedas se adquieren a un tipo de cambio muy similar al dólar contado con liquidación (CCL). Una de las opciones más famosas en este último tiempo para acceder al cripto dólar fue mediante las distintas stablecoins se ofrecen en el mercado (DAI, USDT, USDC, BUSD, entre otros)".

Bitcoin, el oro digital.

Para Raúl Ortiz, de Bitwage, el mercado cripto es volátil. "Por eso cada semana o período vemos alzas y bajas dependiendo la coyuntura que pueda estar directamente influenciando su valor. Si bien es difícil estipularlo con seguridad, todo indica que Bitcoin seguirá cotizando a un mejor precio y con una red cada vez más segura ", resaltó.

Eduardo Erlo, marketing manager de Status Network -startup del ecosistema cuyos productos corren en Ethereum- habló del mercado y la coyuntura global.

"Los precios del mercado están reaccionando a las noticias mundiales recientes, y esto seguirá sucediendo a lo largo de los años, y debemos estar preparados para esto. Sea la alza o las bajas. Por eso, es importante la educación tanto financiera como en criptomonedas para ingresar al ecosistema".

Para Celina Niemban, co-CEO de Defiant Wallet -billetera self-custodial multiblockchain- , la tecnología blockchain indudablemente ayuda a la inclusión financiera.