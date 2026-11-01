Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) incorporan una nueva forma de administrar los recursos destinados a futuras indemnizaciones. Damián Koltan, director comercial de BIND Inversiones, charló con el El Cronista sobre cómo será la operatoria, qué costos contempla y qué herramientas digitales tendrán las empresas para seguir sus inversiones.

La implementación de los FAL introduce cambios en la administración de los recursos destinados a cubrir futuras contingencias laborales. El esquema incorpora vehículos de inversión de gestión privada y herramientas digitales para que las empresas puedan consultar la evolución de sus fondos y tener mayor visibilidad sobre esos recursos.

Para las pequeñas y medianas empresas, la novedad también plantea interrogantes: cómo funciona el instrumento, cuáles son sus costos, qué alternativas de inversión admite y cómo se gestionarán los futuros pagos de indemnizaciones.

“La nueva metodología FAL es realmente una muy buena noticia, muy celebrada por todos los participantes. Es una nueva señal de mayor normalización de la economía y será muy positivo para el desarrollo del Mercado de Capitales”, afirmó Damián Koltan.

Damián Koltan, Director Comercial de BIND Inversiones A@PINTA_Foto

Qué cambia con los Fondos de Asistencia Laboral

En términos económicos, el régimen fija alícuotas de contribución mensual sobre la masa salarial computable (base imponible SIPA) diferenciadas según la escala de la compañía: Las grandes empresas aportan el 1% de la masa salarial. MiPyMEs y Entidades sin Fines de Lucro aportan el 2,5%, siempre que cuenten con certificado MiPyME vigente o cumplan con sus parámetros ante ARCA.

Uno de los principales cambios del FAL es que los recursos se canalizan hacia vehículos privados de inversión. De esta manera, las empresas podrán seguir la evolución de sus posiciones y consultar información actualizada sobre sus aportes.

El nuevo instrumento se apoya en el mercado de capitales, un ámbito aún lejano para algunas empresas, en particular en el segmento de las pymes. Según Koltan, el desconocimiento sobre los fondos comunes de inversión y los fideicomisos es uno de los principales desafíos para la implementación.

Además, el FAL presenta una diferencia frente a los fondos comunes de inversión tradicionales: la empresa es titular de los recursos, pero los rescates se destinan a un tercero, de acuerdo con la finalidad laboral del instrumento.

“La metodología FAL tiene una diferencia fundamental: el que suscribe no es el mismo que rescata. En la industria de fondos en la Argentina, por ley, quien suscribe es el mismo que rescata. En este caso, en el FAL, el titular va a ser la empresa y siempre va a rescatar a favor de un tercero; ahí es donde tal vez se genera un poco de confusión”, comentó Koltan.

Cómo acompañará BIND a las empresas

Fal se suma a la propuesta integral de servicios de Grupo BIND que denominamos one stop shop ya que en un único lugar los clientes pueden acceder a todas las soluciones financieras que necesitan.

Las compañías que todavía no son clientes podrán iniciar un proceso de incorporación a Grupo BIND completamente digital y sin costo de apertura, según detalla el ejecutivo. También podrán utilizar la cuenta exclusivamente para operar con el FAL, sin la obligación de contratar otros productos o servicios del grupo.

La propuesta combina tecnología con asesoramiento personalizado y trabajo en la capacitación de las compañías.

“Desde el inicio del proceso de apertura de la cuenta FAL, le asignamos un asesor comercial para que acompañe a la empresa en todo este camino hasta la implementación”, concluyó Koltan.

Cómo se podrán seguir las inversiones desde la plataforma digital de BIND Inversiones

La digitalización es uno de los ejes de la propuesta de Grupo BIND. El grupo desarrolló una plataforma que permitirá consultar en una única pantalla los saldos, los aportes mensuales y la rentabilidad de los recursos acumulados en el FAL.

La solución estará integrada al home banking del banco, con una sección específica para consultar la información del fondo. Así, las empresas podrán seguir sus inversiones desde el mismo entorno en el que gestionan sus operaciones financieras.

La plataforma también permitirá consultar el estado de los trámites vinculados con los pagos de indemnizaciones, con información sobre operaciones realizadas, pendientes o que requieran documentación adicional. Además, las compañías podrán cargar las declaraciones juradas necesarias para iniciar los pagos.

“Nosotros pensamos la propuesta para los clientes dentro del entorno digital de Grupo Bind: así como ven la solapa de sus cuentas, transacciones e inversiones, tendrán una pestaña adicional específica para el FAL, desde donde podrán consultar toda la información vinculada”, explicó el ejecutivo de BIND Inversiones.

Qué costos tendrá el FAL y cómo se invertirán los recursos

A nivel financiero, uno de los aspectos más relevantes para las pymes es que la constitución del FAL no representa un costo adicional neto sobre la estructura de la empresa.

El aporte mensual se compensa con una reducción equivalente en las contribuciones patronales (sujeto a la reglamentación vigente), lo que permite transformar un costo fiscal recurrente en un fondo de capitalización y previsión a nombre del empleador.

Según explica Koltan, la normativa establece un límite del 1% para las comisiones, que incluye los honorarios de administración y gestión, la custodia y el depósito de los instrumentos, además de los eventuales gastos de comercialización. La regulación contempla algunas excepciones puntuales para gastos menores.

En cuanto a los rescates, el ejecutivo aclara que no habrá comisiones específicas de entrada ni de salida. Los gastos de gestión se descuentan diariamente del valor de la posición, por lo que la empresa consulta un monto que ya contempla esos costos.

La estrategia estará restringida a instrumentos locales admitidos por la regulación y, según el ejecutivo, tendrá una orientación vinculada a maximizar el valor real de los aportes a lo largo del tiempo

“Nuestra oferta va a ser un único fondo. A diferencia de otras entidades que ofrecen dos o tres alternativas, creemos que es más eficiente un único vehículo donde podamos agrupar la mayor cantidad de empresas”, afirmó Koltan

Cuándo se podrán retirar los fondos para pagar indemnizaciones

El proceso de rescate es otro de los puntos centrales para las empresas. Según Koltan, la normativa contempla un período de carencia durante el cual no podrán efectuarse retiros que será finalmente de 12 meses.

Una vez habilitados los rescates, la empresa deberá presentar una declaración jurada con los datos del trabajador y la información necesaria para tramitar el pago. Entre las condiciones mencionadas por el ejecutivo figura una antigüedad mínima de 12 meses en la compañía para que el empleado quede alcanzado por la cobertura prevista.

La empresa será responsable de informar los datos y calcular la indemnización. La entidad administradora, por su parte, realizará los controles correspondientes sobre la información del trabajador y la cuenta de destino.

Cumplida esa etapa, se iniciará el proceso de pago. Koltan señala que la normativa establece un plazo de hasta cinco días hábiles para concretarlo. El procedimiento dependerá de los controles necesarios al momento específico del rescate.

La regulación exige mantener un mínimo del 10% de liquidez, mientras que el resto de los recursos podrá destinarse a los instrumentos admitidos.