La Liga XL: fútbol y capital humano, el mandato de Menotti

El fútbol argentino tiene nuevo campeón. Estudiantes de La Plata tomó la posta de Rosario Central y se llevó la Copa de la Liga Profesional (LPF) 2024. Tras el alargue (1a1), se debió recurrir a las tandas de penales hasta definir al ganador. Vélez Sarsfield, un digno subcampeón, con muchos jóvenes de gran proyección.

Este formato de torneo (dos zonas con 4 clasificados a los playoffs) sirvió este año como antesala del torneo extralargo (28 equipos, todos contra todos). Vale repasar las asimetrías que muestran los finalistas respecto a los planteles de los llamados "grandes" (léase, River, Boca, Racing) según valores del mercado de futbolistas.

Las valuaciones de planteles

(Fuente: Transfermarkt.com.ar)

C.A. River Plate

Jugadores: 29

Edad promedio: 26,3

Extranjeros: 6 (20,7 %)

Valor de mercado total: 97,55 millones de euros.

Balance de fichajes: +23,69 mill. €

C.A. Boca Juniors

Jugadores: 30

Edad promedio: 27,3

Extranjeros: 7 (23,3 %)

Valor de mercado total: 75,45 millones de euros.

Balance de fichajes: +19,12 mill. €

C.A. Racing Club

Jugadores: 28

Edad promedio: 26,9

Extranjeros: 5 (17,9 %)

Valor de mercado total: 55,90 millones de euros.

Balance de fichajes: +15,15 mill. €

C.A. Vélez Sarsfield

Jugadores: 29

Edad promedio: 25,2

Extranjeros: 4 (13,8 %)

Valor de mercado total: 36,90 millones de euros.

Balance de fichajes: +29,28 millones de euros.

C.A. Estudiantes de La Plata

Jugadores: 28

Edad promedio: 26,5

Extranjeros: 5 (17,9 %)

Valor de mercado total: 34,73 millones de euros.

Balance de fichajes: -800 mil €

En razón de las diferencias existentes, se agigantan los méritos deportivos del campeón Estudiantes y el subcampeón Vélez, tras superar una extenuante programación, con récord de bajas (24) por roturas de ligamentos en los primeros cuatro meses de 2024.

El déficit de la LPF: las lesiones graves

Entre los puntos negros de la organización de la LPF aparecen las lesiones graves y recurrentes de sus futbolistas. El Dr. Jorge Pablo Batista, médico cirujano de Boca Juniors desde 1993, posteó en su cuenta Instagram su diagnóstico sobre las causas de semejante calamidad: "Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estrés psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc. etc.), fatiga física. El fútbol argentino es sumamente difícil... esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin q reciba la presión de dos y hasta tres rivales (Estrés físico y mental)".

Y, además, criticó la liviandad de los arbitrajes: "Si bien la mayoría son lesiones indirectas también debo remarcar que en el futbol europeo se protege más al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja. De todo esto se me ocurre una sola conclusión: NO veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez más jugadores, esto es INEVITABLE".

El capital humano a proteger

Detrás de las grandes figuras del seleccionado argentino (Leo Messi, Di María, "Dibu" Martinez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, entre otros) se esconde un amplio abanico de frustraciones de aquellos juveniles que nunca llegarán a consagrarse en la élite. Muy pocos tienen la suerte de firmar un primer contrato o, una cláusula de rescisión multimillonaria para una futura transferencia al fútbol europeo. Por diversas causas, una inmensa mayoría sufre la marginación en el momento clave de dar el salto y afianzarse como profesionales.

Según publica La Nación, Leandro Latorre, a punto de cumplir 17 años, se suicidó en el patio de su casa natal (el 4 de agosto 2020, Ingeniero Huergo, Río Negro), tras haber sido desvinculado por el club Aldosivi de Mar del Plata, después de una serie de lesiones. En los audios que dejó a sus padres les decía que los amaba y les pedía disculpas: "Perdón por haber fracasado". Dos años más tarde, se repitió la tragedia, cuando otro juvenil de Aldosivi (Samuel Rebollo), se quitó la vida unas semanas después que lo dejaran en condición de "jugador libre".

La falta de controles sobre el hábitat, estado de salud psicofísica, integración familiar, proceso educativo sustentable, prevención de abusos sexuales y canales de ayuda psicológica contra la depresión, ludopatía y otras adicciones, deberían encabezar la agenda para resolver con suma urgencia.

El mandato de César Luis Menotti

Cuando se jugaba el primer tiempo de la final, desde la AFA se anunció la muerte de un emblema del fútbol argentino.

Antes del inicio del segundo tiempo, se le rindió homenaje mediante un minuto de silencio, seguido del aplauso unánime de ambas hinchadas en el estadio.

Su carrera como DT lo encumbró hasta llegar a dirigir a la Selección Argentina campeona del mundo en 1978.

Como principal valor nos deja un hito marcado -visto en perspectiva histórica- el haber provocado un gran cambio estructural en la organización y gestión del seleccionado nacional. El modelo de planificación resultó exitoso y muy pronto lo trasladó al plantel juvenil Sub 20, campeones del mundo (Japón 1979), con Diego Armando Maradona como líder en el campo de juego. Fue un antes y un después.

"Salir campeones, de la mano del Flaco Menotti, fue una sensación única para todos nosotros. Lloramos, nos abrazamos, cantamos. Yo le había prometido a mi viejita que le iba a llevar la copa, y gracias a Dios se nos dio". (Palabras del "10" al rememorar el primero de los 6 títulos mundiales juveniles: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

"Me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial 78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la Selección Argentina", confesó durante una entrevista por Radio Mitre.

Desde su rol casi invisible como Director de Selecciones Nacionales, apuntaló el proceso de Lionel Scaloni, quien en su primera experiencia nos trajo la tercera estrella (Qatar 2022).

"Menotti fue el que me dijo que Scaloni tenía que ser el técnico de la Selección y tener contrato hasta que finalice el Mundial, sea cual sea el resultado. No podía estar siendo el técnico según la competencia", reconoció el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Paradójicamente, su primer encuentro con el capitán Leo Messi tardó muchos años en concretarse. Meses atrás, muy reconfortado el "Flaco" declaró: "Conocí a los grandes cuatro Reyes del fútbol y sólo me faltaba conocer a Messi. Se produjo en el predio de Ezeiza. Lionel se mostró enseguida muy afectivo con todos, incluso conmigo, que no me conocía". Y agregó: "Saludó uno por uno a sus compañeros, al cuerpo técnico, a los médicos, al personal de seguridad, a los empleados de limpieza. Eso habla mucho de su humildad y su don de gente. Le dije: por fin tengo la oportunidad de saludarte, y me dio un abrazo muy cordial".

Futbolero al 100% las 24 horas al día, desde muy joven estuvo orientado hacia la política. "Yo era peronista, militante en el barrio. Mi casa (en su Rosario natal) fue una unidad básica" contó alguna vez el "Flaco", aunque tiempo después se inclinó por el Partido Comunista.

"Quiero que gane Central aunque lo dirija Bilardo", apuntó en diálogo con Ovación (La Capital, 2015) rescatando a su enconado adversario en la dialéctica futbolera.

En 1978, finalizado el Mundial, fue a entrevistarse con Jorge Luis Borges y así lo recordaba: "Borges era un genio de la palabra. Me hizo reír tanto... Cuando entro, me hace sentar y hace sentar al gato blanco que tenía. Me dice: 'Bueno, un placer. Usted debe ser muy famoso porque mire que aquí ha venido gente importante y mi empleada nunca me pidió un autógrafo'. Le digo: '¿Puedo fumar?'. 'Sí, fume tranquilo. Si no es el cigarrillo lo que hace mal, son las conversaciones imbéciles".

Scaloni -quien en poco tiempo deberá revalidar títulos como DT- escribió a modo de despedida: "Se nos fue un maestro del fútbol. Gracias por esas charlas entrañables en las que nos dejaste huella. Hasta siempre Flaco querido". La leyenda celeste y blanca continúa.