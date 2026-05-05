Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este lunes, 4 de mayo de 2026 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros. En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). Energía para abrirnos al mundo: la Luna en Sagitario opuesta a Venus en Géminis impulsa ampliar el círculo social y un diálogo ligero, trayendo miradas frescas y propuestas seductoras; el amor no tiene edad y la juventud despierta al compartir. Mostrarás todo tu magnetismo y cautivarás a todos con tu carisma. Si tienes pareja, alégrate: te hará un gesto o propuesta generosa. Si estás soltero, mira a tu alrededor y, entre quienes te cortejan, elige a quien destaque por su alegría. Tu ánimo atravesará subidas y bajadas por algunas desilusiones temporales. Evita calmar el mal de amores con comida o con excesos. En vez de quedarte ocioso, mantente activo para que tu mente no te juegue malas pasadas. Quienes te rodeen te impulsarán a seguir aprendiendo y a lanzarte a vivir experiencias nuevas. Estarás dispuesto a salir de tus ámbitos habituales para viajar y relacionarte con personas de otros países. Tu actitud optimista atraerá situaciones afortunadas. Prepárate, porque se acercan encuentros muy ardientes bajo las sábanas. Lograrás fascinar y encender las fantasías de tu pareja de cama. Te sentirás valorado y querido en cada aspecto de tu ser. Además de caricias y besos, recibirás algunos obsequios. Exhibirás un carisma arrollador que cautivará a todos. Te invitarán a fiestas donde conocerás a personas jóvenes y divertidas. Entre risas y juegos, conectarás con la divinidad que llevas dentro y experimentarás una plena sensación de bienestar. En tu familia prevalecerá la unidad y abundarán las razones para festejar. Tus éxitos llenarán de alegría a tus seres queridos, que asumirán tus triunfos como si fueran propios. Percibirás que tu círculo más cercano es tu mayor fuente de felicidad, apoyo y júbilo. Mostrarás gran apertura mental y una marcada inclinación a aprender. Procurarás diversificar tus fuentes de conocimiento y conversar con personas de miradas amplias. Es posible que hagas una escapada romántica o te enamores de alguien de otra cultura. Tus relaciones se volverán profundamente inspiradoras. Notarás un aumento en tus ingresos y la suerte te acompañará en el plano financiero. Podrás acceder a créditos o atraer a personas dispuestas a respaldar tus iniciativas. Las inversiones relacionadas con el sector turístico traerán prosperidad gracias a recursos, facilidades y contribuciones de terceros. No dejes que las complicaciones y los estímulos de cada día se conviertan en un quebradero de cabeza o en motivo de inquietud. Conecta con tu interior e identifica tus necesidades reales. Solo cuando halles un estado de calma podrás ayudarte a ti mismo y apoyar a los demás. Te invadirá un gran entusiasmo y conocerás personas que realzarán tus mejores atributos. Al escoger socios y amistades, procura que tengan un talante alegre. Rodéate de quienes, con su frescura, te ayuden a mantener el ánimo y el espíritu en alto. Por tu naturaleza adaptable, serás bien recibido en nuevos ámbitos sociales. Tu humor y tus ocurrencias te pondrán en el centro de la diversión. En tus reuniones abundarán la alegría, los estímulos y el entretenimiento. Tu círculo de amistades crecerá. En el ámbito profesional exhibirás un desempeño sobresaliente y lograrás por fin ese objetivo tan anhelado. Asumirás tus obligaciones con entusiasmo, lo que te convertirá en un referente para los demás. El afecto de tu familia te arropa y te acompaña, ayudándote a renovar energías y fortalecer tu confianza. Aries: se te ocurrirán ideas de negocio que pueden ayudarte a construir una base económica más sólida. Conviene dejar que maduren y encuentren su forma concreta. Mientras tanto, observa y analiza el terreno. Una tostada con aceite de oliva y pimienta negra acompaña bien este momento. Tauro: se abren instancias muy fértiles en lo mental. Nuevos proyectos personales empiezan a tomar forma y de estas ideas puede surgir tu próximo paso. Revisa cada plan con detenimiento y asegúrate de contar con una base firme. Ideal acompañar este momento con una crema de calabaza. Géminis: vas a retomar asuntos del pasado para darles un cierre definitivo, lo que muy pronto te va a permitir avanzar con menos carga mental. También será importante generar espacios de reflexión y escuchar con atención tu voz. Una buena elección ahora es una ensalada fresca con frutas y semillas. Cáncer: tendrás conversaciones con amistades con las que te vas a vincular, así que tomate un tiempo. Algunos vínculos aportarán valor a partir de la palabra y el intercambio, descubriendo intereses en común. Pensarás mucho acerca del futuro. Un guiso de verduras con legumbres resulta adecuado. Piscis: puede ser que inviertas en tu educación anotándote en un curso, porque te darás cuenta de que quieres aprender y usar tu mente. También valorarás a aquellas personas con las que puedes intercambiar información útil y fácil de poner en práctica. Acompaña bien una copa con frutos de mar. Acuario: las operaciones comerciales vinculadas a inmuebles o bienes raíces serán fructíferas. Con quienes convives habrá charlas, intercambios de ideas y posibles acuerdos familiares. En lo afectivo, toda mejora si priorizas el respeto mutuo. Va bien yogur con frutas y un toque de maní. Leo: en el plano profesional evaluarás distintas propuestas y considerarás asumir nuevas funciones o incluso otro cargo. También podrían surgir viajes por temas laborales. Empeña tu palabra con responsabilidad y enfócala en tus objetivos. Acompaña con frutas asadas con miel. Virgo: los asuntos vinculados a viajes, estudios y trámites legales ocuparán tu mente. Podrías comerciar con otras regiones o gestionar dinero del exterior. Conviene confiar y ordenar tus ideas al ritmo de lo posible. Va bien una infusión de manzanilla y menta. Libra: ese préstamo que solicitaste puede llegar por distintas vías si actúas con paciencia y estrategia. También podrías avanzar en temas de herencias o bienes compartidos. Aprovecha los recursos disponibles. Puede acompañar una tabla de quesos con frutos secos. Escorpio: en las relaciones se abre un proceso de negociación, donde será clave escuchar propuestas y buscar acuerdos concretos. También vas a priorizar lo tangible en los vínculos. Si estás soltero, podrías recibir dos propuestas valiosas. Acompaña bien yogur natural con cacao amargo. Sagitario: será un período óptimo para que te ocupes de tu salud y bienestar físico, así que aprovecha para hacerte chequeos de rutina y visitar a tu médico de cabecera. En el trabajo pueden surgir nuevas funciones o llegar nuevos compañeros. Acompaña bien un arroz con especias. Capricornio: en el amor dirás palabras claras, donde mente y corazón estén de acuerdo. Si alguien te hace una propuesta romántica, escúchala con atención y tomate unos días para responder. No te comprometas si tienes dudas. Puede ir bien pan casero o lentejas guisadas.