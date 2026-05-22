Se despide el supermercado más histórico y popular del país: más de 100 locales cerraron sus puertas. (Fuente: Shutterstock).

Recientemente, Colsubsidio ha tomado la decisión de desmantelar por completo su red de supermercados, un proceso que culmina una etapa crucial en el ámbito del comercio minorista en el país. Más de cien establecimientos han cesado su actividad, lo cual evidencia un cambio significativo en la dirección operativa de la entidad.

En diversas localidades del país, los usuarios han comenzado a observar estanterías cada vez más desprovistas, lo que señala de manera clara que la actividad comercial en dichos puntos se aproxima a su clausura definitiva.

Según la entidad, la decisión de abandonar el negocio se basa en un análisis exhaustivo del comportamiento del comercio minorista, un sector que, en los últimos años, ha estado predominado por formatos de bajo coste que cuentan con estructuras logísticas más robustas y estrategias de expansión ágil. Estas transformaciones han modificado de manera considerable la distribución de productos de primera necesidad en Colombia.

Colsubsidio cierra definitivamente sus supermercados

Según la organización, la decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra impulsaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y fortalecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social.

Frente a este escenario, mantener la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la organización. Por ello, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su aporte puede generar un impacto más directo y valioso en las comunidades que atiende.

Colsubsidio cierra sus supermercados y se enfoca en servicios sociales y programas comunitarios. (Foto: Montaje EC)

Qué sucederá con el local de Colsubsidio en la calle 26

El inmueble donde funcionaba el antiguo local, que también alberga las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, se mantendrá bajo administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a terceros externos.

Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad estaba ubicado justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. A pesar de que el supermercado ha cesado sus operaciones, la droguería Colsubsidio continuará atendiendo al público desde una nueva sede situada en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24.

Colsubsidio avanza en el desmonte de su red de supermercados en Colombia. (Foto: Colsubsidio)

Qué abrirá en reemplazo del supermercado: Bloc Colsubsidio

De acuerdo con información proporcionada por el medio Portafolio, Colsubsidio implementará un nuevo centro de bienestar denominado Bloc en la ubicación del antiguo supermercado. Este se caracterizará por ser un complejo multifuncional que ofrecerá áreas deportivas, espacios para niños, oficinas de coworking y servicios recreativos disponibles diariamente.

Este centro representa el séptimo Bloc en Bogotá y sus alrededores, sumándose a las instalaciones existentes en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados tendrán la opción de acceder mediante una membresía mensual, cuyo costo varía entre 62.400 y 122.300 pesos, o a través de un acceso diario, que fluctúa entre 10.900 y 21.500 pesos, según la categoría del usuario.

Qué servicios de Colsubsidio seguirán activos hoy

A pesar del cierre de sus establecimientos, Colsubsidio proseguirá con la provisión de otros servicios esenciales, dado que la caja de compensación preserva sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este contexto, la decisión de eliminar las tiendas es un componente de una estrategia que prioriza la sostenibilidad y el impacto social.

En consecuencia, la caja de compensación se enfoca en el fortalecimiento de los servicios que benefician a la comunidad, asegurando así su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de sus afiliados.