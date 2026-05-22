Se cancela el Tren Sarmiento durante 3 días | A qué estaciones afectará la suspensión y qué día comienza.

El Tren Sarmiento suspende un tramo clave de su recorrido durante tres días consecutivos.

La medida fue confirmada por Trenes Argentinos Operaciones y coincide con el fin de semana largo del 25 de Mayo.

La interrupción comienza el sábado 23 de mayo y se extiende hasta el lunes 25 inclusive, jornada que es feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo.

El servicio retoma el martes 26 con sus horarios habituales.

Qué ramal se suspende y por qué

El tramo afectado es el ramal Moreno-Mercedes, que deja de circular completamente durante esos tres días.

El tramo afectado es el ramal Moreno-Mercedes, que deja de circular completamente durante esos tres días.

Según informó la Subgerencia de Transporte, la causa es la instalación de una nueva mesa de mando en la cabina Moreno, a cargo de la empresa TREND. Los trabajos de infraestructura en la zona de vías requieren la interrupción total del servicio en ese recorrido.

Las estaciones que quedan sin servicio son:

Gowland

Olivera

Jáuregui

Luján

Universidad de Luján

Lezica y Torrezuri

La Fraternidad

General Rodríguez

Las Malvinas

Ingeniero Pablo Marín

Francisco Álvarez

La Reja

Qué pasa con el servicio Once-Mercedes

El impacto no se limita al ramal Moreno-Mercedes. El servicio Once-Mercedes también sufre modificaciones durante el mismo período.

En este caso, el recorrido no se cancela por completo , sino que opera de manera limitada entre Once y Merlo, desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive.

En este contexto, quienes usen habitualmente la Línea Sarmiento para desplazarse hacia el interior de la provincia deben prever alternativas de transporte con anticipación.

Trenes Argentinos recomienda consultar los horarios actualizados y las novedades del servicio en su sitio oficial antes de cada viaje.