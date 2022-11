La estratégica jugada que prepara el 'Gringo' para dejar atrás a Cristina y Macri

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sabe que tiene todo por ganar. Entiende que la polarización del voto que intentan permanentemente el Gobierno y la oposición representada por Cambiemos, hoy no tiene la misma fuerza que hace tres años: "La gente probó a los dos, a Cristina y a Macri, ya los conoce, ya los sufrió, sabe que no les fue bien, ¿por qué probaría otra vez con lo mismo si se arma una buena propuesta para ofrecer?", aseguró a esta periodista una de las personas que trabaja por la formación de un nuevo espacio.

En las últimas horas, el mandatario cordobés anunció que el intendente de la capital de la provincia, Martín LLaryora, será quien tendrá su apoyo para sucederlo. Dijo que es el dirigente que "tiene coraje, sapiencia y responsabilidad" para "mantener lo que se ha conseguido" y adaptarse "a la nueva era que se avecina."

Con tanto halago Llaryora fue por más y dijo que desea que "Schiaretti sea el próximo Presidente" y que "va a lanzarse cuando llegue de viaje." El gobernador de Córdoba se encuentra hasta mediados de este mes en el exterior por motivos que tienen que ver con su provincia.

Si bien es cierto que las expresiones de deseos se mezclan muchas veces con los hechos, aún no hay fecha convenida ni tampoco la confirmación de que 'El Gringo' (así llaman al mandatario cordobés) sea el candidato a Presidente de ese espacio. Pero es cierto que, de haber coincidencias, Schiaretti va a jugar.

"Eso lo tiene decidido. Lanzarse en el marco de un espacio de acuerdo nacional que permita avanzar en reformas necesarias que hoy los dos partidos vigentes no tienen posibilidad de llevar adelante", continuó la misma fuente.

También es cierto que Martín Llaryora, el elegido del gobernador, expresa como intendente una necesidad de ser sostenido a nivel nacional, como les pasa a otros de su provincia.

Schiaretti se reunió hace pocos días con Juan Manuel Urtubey, quien vió al cordobés absolutamente motivado lanzarse de lleno a la formación del espacio. ¿Quiénes estarían incluidos?

Además de Schiaretti y Urtubey, el nuevo armado contaría con Graciela Camaño, Francisco Randazzo, parte del socialismo de Santa Fé, y gobernadores peronistas que estén decididos a saltar la grieta más allá de las necesidades que los atan a la administración nacional.





Algo distinto a una 'Tercera vía'

Los que bendicen este camino aseguran que esta vez hablar de 'Tercera vía' no sería lo correcto: creen que esta oportunidad sería distinta a la anterior. No solo porque no están los mismos participantes de aquella foto de 2019, sino porque consideran que aquella vez armar era complejo.

Cristina había gobernado, y la sociedad descontenta eligió otra cosa: Macri. No le fue bien a ninguno de los dos. Entienden que como Macri lo hizo mal se volvió a elegir a Cristina, y Cristina llevó a Alberto. Y acá estamos. Aseguran que la gente ya sabe cómo le fue a ambos y cómo luego volvió a irle a la actual Vicepresidenta, que puso en la jefatura de Estado a alguien que ahora rechaza.

"Si la opción de Schiaretti toma cuerpo, puede ser una posibilidad más que interesante", confían quienes ya trabajan en el armado y creen que tendrá un gran aporte de la provincia de Buenos Aires. Sería "una posibilidad de demostrar que por afuera de esas dos ofertas que son Macri y Cristina, hay vida", aseguran.

¿Y podrían aparecer alianzas con quienes juegan por afuera de la dicotomía de lo ya conocido? Los protagonistas de esta historia creen que depende de cómo avancen el resto de las definiciones. A Milei lo descartan, lo consideran "antidemocrático y peligroso". Ellos creen ser una opción más racional y moderada que el líder de los libertarios.

Además entienden que el escenario podría modificarse de acuerdo a lo que se resuelva sobre las PASO: sostenerlas o eliminarlas.

La mayor parte de los posibles integrantes de esta alternativa considera que toda participación popular es mejor que nada, y que las PASO tienen que existir. Por otra parte, saben que este espacio tiene más posibilidades con primarias que sin ellas. Creen que si hay PASO se planta un espacio y se saca un candidato. Pero si no hay elecciones de primer término hay mayor dispersión de fuerzas.

Entienden que los bloques que marcan uno y otro lado de la grieta corren el peligro de romperse y que si se quiebra uno, pasará lo mismo con el otro. Ahí de todos modos, tiene su lugar el refrán "a río revuelto, ganancia de pescadores". Si tienen opciones de acordar con parte del radicalismo es por afuera de Juntos. Por adentro no hay opción. Así lo piensan sobre Facundo Manes, por ejemplo, a quien también imaginan dentro de este espacio en construcción.







Los próximos pasos de Schiaretti

Juan Schiaretti estará de regreso en el país a mediados de noviembre. El 20 tiene agendada una reunión con los integrantes de la CGT. De esta forma se irá juntando con referentes de los distintos sectores a los que creen que tienen que ofrecerles una propuesta concreta y superadora que les permita salir de la encerrona "Cristina o Macri."

Según estudios de opinión el 60% del electorado hoy espera una propuesta diferente a lo ya conocido y ese será el desafío de este nuevo espacio, que en ese caso deberá también enfrentar las aspiraciones de Milei que se presenta como una alternativa.

La espera que a muchos desespera, para otros representa todo lo contario. Hay gobernadores que entienden que aún no es tiempo de definiciones para ellos y que es preferible ver cómo avanza la definición política puertas adentro del Frente de Todos y de Cambiemos.

Los que ponderan una opción con Schiaretti entienden que tiene las posibilidades para generar acuerdos necesarios para avanzar y no solo para estabilizar la macro y mejorar el aspecto fiscal. El avance, entienden, tiene que ser sobre proyectos en el ámbito del desarrollo productivo.

Mientras tanto, el mandatario cordobés se muestra entusiasmado entre los suyos y prefiere esperar a que el espacio se ordene para salir a hablar de nombres y candidaturas. Otros, le aseguran que una vez lanzado su nombre, el espacio se va a ordenar solo.