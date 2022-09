La dolarización como cambio cultural

Nuestro país tiene serios problemas en muchos órdenes: Educación, salud, seguridad, narcotráfico, pobreza creciente, jubilaciones indignas, desnutrición, migración de talento, etc. Pero hay uno de nuestros problemas que es la causa de todos los demás males que nos aquejan, y atacarlo es la punta del ovillo por donde tenemos que empezar a desenredar esta madeja: la falta de moneda.

Un peso que se deprecia constantemente, que no es reserva de valor, que no tiene convertibilidad fuera de nuestro país, que genera incertidumbre a la hora de decidir inversiones productivas, condiciona las decisiones de inversión tanto de argentinos como extranjeros en nuestro país y por lo tanto reduce la oferta de trabajo. Mientras la oferta de trabajo sea menor que la demanda, los sueldos en dólares de los argentinos serán más bajos que en otros países y el estado deberá seguir siendo el empleador de última instancia para que la gente pueda sobrevivir, otorgándoles un sueldo del estado o un plan social.

El BID acordó con Massa y entrega u$s 1200 millones para mejorar las reservas



Detrás de esta inestabilidad monetaria hay un arma nefasta con la que cuentan los políticos y que ha signado la cultura política de los últimos 70 años: la impresora de billetes (o la maquinita como se la denota familiarmente).

Basta de odios, basta de escraches, pero también basta de fomentarlos



La maquinita le ha permitido a los gobiernos de turno postergar decisiones difíciles para hacerle creer a la sociedad que nuestro país estaba mejor de lo que realmente estaba, haciendo que estos gobiernos no fueran castigados en las elecciones. Tan usada ha sido esta estrategia, que la sociedad ya se ha acostumbrado a convivir con ella.

Como sociedad, y especialmente como sector privado, nos hemos resignado a que, en aras de la defensa de los más necesitados, todos los gobiernos del último siglo la hayan usado en mayor o menor medida, y hayan arrasado así con el valor de nuestra moneda bajo una cantidad incalculable de billetes de papel.

Vaca Muerta: acelera la obra clave para evitar otra crisis antes de las elecciones



La maquinita resume las características de lo peor de la cultura argentina: El engaño, la pereza, el egoísmo, la falta de sacrificio, tomar el camino fácil. Hemos dejado que nuestro país derrapara en la lista de países ordenados por ingreso per cápita porque no hemos tenido la valentía de mirar los problemas macroeconómicos y exigir de la política una solución monetaria, como lo han hecho muchos otros países de latinoamérica que hoy tienen monedas estables. Nuestros gobiernos sin distinción, han utilizado el Banco Central como una dependencia interna que se encarga de darle al gobierno todos los billetes que le hagan falta para satisfacer sus necesidades, pateando los problemas para adelante.

Por esta razón, y como un niño malcriado, gran parte de nuestra sociedad ya no sabe hacer sacrificios. Ya no sabe que para salir adelante hace falta esforzarse y trabajar. Y lo que es peor, lo hemos incorporado como algo aceptable dentro de nuestra cultura.

Dólar, inflación y FMI: el duro pronóstico de Cavallo para la economía argentina



Cambiar nuestra moneda circulante por el dólar sin duda tiene muchos desafíos, pero como lo demuestra el caso de Ecuador, que lo hizo hace 20 años y en ese tiempo multiplicó su PBI por cinco veces y redujo su pobreza a menos de la mitad, es algo perfectamente viable.

En el primer día del dólar soja, los productores batieron un récord de 2017



¿Perderemos al prestamista de última instancia? Hoy no lo tenemos (salvo que estemos hablando del FMI), así que no perderemos mucho. ¿No podremos devaluar ante shocks externos? En buena hora, porque sabemos que esas son soluciones temporarias.

Tendremos que hacer muchos sacrificios, tanto empleados como empresarios y políticos. Si el precio de nuestras exportaciones cae deberemos ajustar nuestros cinturones, bajar nuestros sueldos en dólares y bajar las ganancias que se llevan los accionistas a final del año. Quizás no tendremos dividendos para repartir entre los accionistas de las empresas en algún momento. Pero eso será mejor que convivir con una estabilidad permanente que nos empuja hacia el abismo.

Tras diferenciarse del PRO, los jefes de la UCR se reúnen con un ojo puesto en el 2023



Es también verdad que con la dolarización sola no alcanza. Tendremos que cambiar muchas de nuestras leyes, laborales, previsionales y sobre todo de la política. Ya demostramos ampliamente que, en condiciones normales, si podemos postergar las reformas, las postergaremos. Por eso en este momento quemar las naves es nuestra única opción para no repetir los problemas del pasado.

Argentina tiene talento, energía competitiva y recursos naturales. No hay ninguna razón para que las empresas argentinas no puedan incorporar tecnología y transformarse en las más competitivas del planeta. Pero necesitan estabilidad y una moneda confiable para poder atraer inversiones. Sin eso seguiremos en el subdesarrollo. La dolarización puede generar un cambio cultural con el que eduquemos a las nuevas generaciones, y de esa manera sepan que no hay caminos fáciles, que lo que no cuesta no vale, que el progreso es fruto del sacrificio, y que ya no podemos seguir siendo engañados por la maquinita.

Desacople: bonos y acciones argentinas suben a contramano de Wall Street



Es difícil hacer semejantes sacrificios, es cierto. Pero imaginemos lo que tuvieron que hacer Japón o Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Si ellos los hicieron nosotros también podremos hacerlos.

Me lo dijo un banquero extranjero hace poco "you ran out of credit some time ago, now you are running out of cash". Ya no nos queda resto, el país se puede fundir si no reaccionamos a tiempo.

Los consejos económicos que el vice de Evo Morales dejó a empresarios y referentes de JxC