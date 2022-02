Guerra Rusia - Ucrania: entrar o no a la OTAN, el verdadero problema

Después de varios amagues, Vladímir Putin concretó su amenaza: Rusia atacó por vía aérea y terrestre a Ucrania, en el marco de una ofensiva militar ordenada por Moscú que causó conmoción a nivel global y provocó la muerte de casi un centenar de ciudadanos ucranianos, según reportes oficiales.

Ucrania es el segundo país más grande de Europa medido por tamaño y es independiente desde 1991, año que dejó de pertenecer a la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), ese conglomerado de países del este del viejo continente y de Asia, dónde Rusia, era el principal Estado.

Pero lo que molesta a Rusia no es que Ucrania sea un país independiente. Lo que molesta es que Ucrania entre en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Para los planes de Putin, tal situación es inaceptable. Es que su inmenso territorio ya está rodeado en el oeste por países afines a los Estados Unidos y a la Unión Europea y no quiere que un país de gobierno occidental y miembro de la OTAN cuente con esa salida al mar, a pesar de tener bajo control la península de Crimea. El tema viene de arrastre. Para Moscú, la amenaza se viene dando desde la desintegración de la URSS por el avance que la OTAN hizo sobre el este de Europa. De hecho, desde los 90, la OTAN incluyó a países como Lituania, Estonia, Letonia y Polonia. Es decir, gran parte de la frontera oeste quedó bordeada por países que ya no le son fieles a Rusia, y para Moscú, la OTAN es la defensora de los intereses de los Estados Unidos en la región. Si Ucrania pasa a ser parte de la OTAN, la influencia de Rusia sobre Ucrania quedaría reducida a la mínima expresión.

La OTAN se creó en 1949 con el objetivo, por aquel entonces, de evitar la expansión de la URSS a otros países de Europa. La organización contó en un principio con 12 países, entre los que se encuentran los más importantes: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia. Pero luego la OTAN creció. Hoy cuenta con cerca de 30 países miembro.

Pero las provocaciones de una u otra parte también pueden ser vistas desde diferentes miradas. Si bien Crimea perteneció a Rusia y luego a Ucrania, desde 2014, Putin la anexó por la fuerza a su país. Ahora, también convalidó la independencia de las dos regiones separatistas de Ucrania, las prorusas Donestsk y Lugansk.

Ayer fue el primer día de un conflicto que si termina pronto será un alivio para todos, pero que si se prolonga, mantendrá en vilo al mundo. Rusia no solo tiene el poder del gas y el petróleo para amenazar con desabastecer a una Europa necesitada de energía y, particularmente, a una Alemania que es el principal motor de ese continente. También cuenta con el apoyo de China. Del otro lado, Ucrania, sin el poder bélico para enfrentar a uno de los mayores ejércitos del mundo, tampoco está sola. Detrás están la Europa occidental y nada menos que Estados Unidos.