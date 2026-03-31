Las guerras actuales combinan tecnología de última generación con sistemas que llevan décadas en servicio. En ese equilibrio, lo disponible y operativo muchas veces pesa más que lo más moderno, especialmente en conflictos prolongados donde la capacidad de respuesta inmediata resulta clave. En ese contexto, España ha reforzado la defensa aérea de Ucrania con el envío de misiles Hawk, un sistema desarrollado en Estados Unidos durante la Guerra Fría que, pese a su antigüedad, sigue siendo eficaz frente a determinadas amenazas. Estas baterías forman parte del entramado defensivo que protege ciudades como Kiev frente a ataques con drones y misiles. Los misiles Hawk son un sistema de defensa aérea de medio alcance diseñado para interceptar aeronaves, misiles y otros objetivos en vuelo. Entraron en servicio en la década de 1960 y fueron ampliamente utilizados por Estados Unidos y sus aliados durante la Guerra Fría. A lo largo de los años, este sistema fue sometido a varias modernizaciones que mejoraron su radar, su capacidad de seguimiento y su precisión. Estas actualizaciones explican por qué los sistemas Hawk en Ucrania siguen siendo operativos y útiles en el escenario actual. En el conflicto ucraniano, donde Rusia emplea una combinación de drones y misiles de distinto tipo, estos sistemas permiten cubrir una capa intermedia dentro de la defensa aérea. Su función es complementar otros sistemas más avanzados, ampliando la capacidad de respuesta ante ataques simultáneos. España ha participado en el apoyo militar a Ucrania mediante la entrega de varias baterías de misiles Hawk, integradas dentro de la red de defensa aérea de Kiev. Este envío se enmarca en la cooperación internacional impulsada por países aliados para reforzar las capacidades defensivas del país. El despliegue de estos sistemas no se limita al envío del material. Incluye también trabajos de puesta a punto, mantenimiento y adaptación para su uso en condiciones reales de combate. Este proceso resulta clave para garantizar que los misiles Hawk donados por España puedan operar de forma eficaz. El refuerzo de la defensa aérea se ha convertido en una prioridad estratégica para Ucrania, especialmente ante los ataques dirigidos a infraestructuras energéticas y zonas urbanas. En ese contexto, sistemas como el Hawk aportan una solución disponible y probada. El uso de armamento veterano como los misiles Hawk pone en evidencia una lógica central de los conflictos actuales: la combinación de sistemas de distintas generaciones dentro de una misma estrategia defensiva. No todo depende de la tecnología más avanzada, sino de la capacidad de integrar recursos disponibles. En escenarios de guerra prolongada, la rapidez de despliegue y la disponibilidad de los sistemas resultan determinantes. Los sistemas Hawk cumplen con estos requisitos, lo que explica su vigencia en un contexto donde cada capa de defensa suma. La guerra en Ucrania ha demostrado que la eficacia no siempre está asociada a lo más nuevo, sino a lo que puede sostenerse en el tiempo y adaptarse a las necesidades del terreno.