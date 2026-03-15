La interna libertaria llegó a su punto de mayor hervor. Si bien hay malestar interno con Manuel Adorni por llevar a su esposa en el avión oficial sumado a sus declaraciones que él mismo calificó de “desafortunadas”, la principal rabia radica en la autoría del video que se lo ve al exvocero caminando con su familia rumbo al avión privado que lo transportaría a Punta del Este. Para los alfiles de la hermana del presidente, no hay dudas. Las miradas apuntan al asesor Santiago Caputo, quien tiene influencia en el Ministerio de Salud y en ARCA, ambas áreas que intervinieron en los registros para la salida de la aeronave desde San Fernando, que se terminó filtrando. También atribuyen al rol de la SIDE, también bajo supervisión del consultor. Hay empleados que responden a Karina que vieron movimientos curiosos cerca del Salón Martín Fierro un par de horas antes que se divulgara el video que comprometió al ex panelista. No es novedad que lo “pispeen” en los alrededores de su despacho. Esas teorías conspirativas son desestimadas duramente por el círculo íntimo del consultor. “Son los mismos que operan en los medios diciendo que nos quieren sacar del Gobierno, la noticia debería ser esa, que hay funcionarios que mienten hablando de golpes internos”, expresaba un caputista de pura cepa, que enumeró una serie consecutiva de improperios, de imposible transcripción en un medio. Para este sector, el video se difundió desde las usinas peronistas. “Hay células K en distintas áreas, como en PSA y ANAC. Tenemos certificado que fueron ellos”, afirmaron, sin mostrar pruebas. Es tan el nivel de desvelo, que algunos funcionarios pidieron “depurar” aquellos sectores sensibles sin un real control del mando. Esos miembros del Gabinete hicieron su propia auditoria, muchos de los cuales reportan a “El Jefe” sostienen que el documento no salió de la PSA ni Migraciones. “Fijate que ya tenía todos los sellos, los últimos que ponen los sellos son ARCA, Sanidad y ANAC”, describen. Mientras tanto, el Gobierno eligió hace 12 días a Gabriela Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción. La jueza todavía no fue designada y el área está acéfala. Dicen que asume en las próximas horas. Solo hay una certeza: no hay intervención de oficio por el viaje de Adorni en un jet cuyo valor en el mercado internacional oscila los 4 mil dólares por hora. Quienes sí se acordaron de Adorni fueron algunos empresarios que asistieron al Argentina Week. Muchos de ellos reconocieron haber estado atónitos cómo el miércoles la esposa del ministro caminaba sonriente y asomando frente a las mesas de los principales inversores. “Fue inentendible, la mujer de Adorni paseaba como si fuera una funcionaria, mientras veíamos por el celular el quilombo que había en redes. ¿En carácter de qué vino?”, se preguntaba un empresario distinguido, que venía de procesar cómo Milei desacreditaba a dos empresarios en un foro de empresarios. En otro capítulo del enfrentamiento entre la Casa Rosada con Victoria Villarruel, se le sumó la polémica por el nuevo aumento de las dietas de los senadores, que ahora cobrarán $11 millones en bruto. Su sueldo está atado a la paritaria del personal legislativo y ese fue el argumento empleado por la titular de la Cámara Alta. En el Ejecutivo sostienen que “nada hizo” para derogar esa normativa. La Libertad Avanza anunció que renuncia a ese incremento y se suman otros bloques. Esa asimetría cada vez más grande con la Cámara Baja repercute fuertemente en muchos diputados, que aseguran “estar complicados para llegar a fin de mes”. Cada uno cobra unos $6 millones brutos, es decir cerca de $4 millones y medio netos. A eso se le suma que están desenganchados de la discusión gremial. A diferencia de la vice, Martín Menem resiste a los planteos de algunos opositores que reclaman una actualización. El riojano buscará aplazar ese debate recalcando la premisa libertaria de dar el ejemplo de austeridad en tiempos difíciles, ejemplificando el caso del presidente que sigue cobrando $4 millones desde el momento que asumió. No obstante, la inquietud crece para los diputados que vienen del interior y alquilan un departamento. “Es inviable seguir así. Tenemos familias que mantener y estamos obligados a alquilar en Buenos Aires, cualquier lugar te pide un palo. Decime cómo haces”, se quejó por lo bajo un legislador que vive a más de mil kilómetros de Buenos Aires. Mientras Javier Milei y gran parte del gabinete estaban en el Argentina Week en Nueva York, algunos intendentes merodeaban el centro porteño. Reuniones en las inmediaciones del Congreso y de la Casa Rosada. Con funcionarios de segundas líneas y también con referentes de la oposición. No fueron encuentros en The Langham, ubicada en la Quinta Avenida, ni tampoco en el imponente edificio del JP Morgan. Sí en hoteles de 3 y 4 estrellas y en algunos bares notables, ubicados en las angostas calles de la city. Al igual que muchos gobernadores, los jefes comunales de las principales ciudades del país manifiestan su preocupación por la situación económica y reprochan la falta de asistencia del Gobierno. Y empiezan a hacer su juego. Esta semana cerraron a una aliada como presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados: la exalcalde de Despeñaderos, Carolina Basualdo. Descontentos de que “no atiendan el teléfono”, decenas de intendentes harán un cónclave en el Congreso en abril y buscarán forzar una serie de proyectos que podrían “atentar” contra el equilibrio fiscal. Insistirán con el expediente que modifica la Ley de Impuestos sobre los Combustibles Líquidos (ICL) para que una parte de lo que hoy recauda el Estado Nacional se coparticipe directamente a los municipios y provincias, generando un fondo en común para contener el boleto de colectivo en sus distritos. También exigirán transferencias de tierras y un sistema de reparto de recursos y obras “sin discriminar a nadie”. “Vendremos con la red federal de intendentes en abril. Si no nos atienden el teléfono, nos escucharán en Buenos Aires. La situación económica no da para más. No hay plata en las calles y las fábricas no venden nada. Tenemos municipales que nos piden el adelanto del sueldo el 10 de cada mes. Y mientras vemos que benefician a algunos, mientras nosotros padecemos las 7 plagas de Egipto”, esbozó un jefe comunal cuya ciudad supera ampliamente el millón de habitantes.