Durante mucho tiempo las estafas digitales se percibieron como hechos aislados: un mail fraudulento, un intento de phishing, un engaño puntual. Hoy son parte del día a día del entorno digital. El fraude ya no es una excepción o algo que “le pasa a otro”: es una constante que atraviesa todas las industrias, empresas y perfiles de usuario. En Argentina, el fenómeno crece tanto en volumen como en diversidad. Las modalidades de estafa más conocidas (phishing, suplantación de identidad, mensajes falsos por WhatsApp o SMS) siguen vigentes, pero ahora se combinan con fraudes vinculados a compras online, billeteras digitales y plataformas financieras. La evolución no pasa por la aparición de modalidades completamente nuevas, sino por la capacidad de amplificar y perfeccionar las existentes. El cambio más destacado del último año es la cuestión de escala. Muchos tipos de fraude digital se ejecutan de forma automatizada, apoyados en contraseñas robadas, “kits” de ciberataques listos para usar sin necesidad de conocimientos técnicos, y modelos que permiten lanzar campañas masivas de estafa en pocos minutos. Esto hace que “atacar” sea barato, acelera los tiempos y convierte la modalidad en algo mucho más rentable para quien lo ejecuta. Si pensamos en las empresas e instituciones en este escenario, la exposición a posibles fraudes digitales no se explica solo por el uso de tecnología en los procesos y operaciones, sino por cómo se gestionan contraseñas, validaciones y decisiones a nivel interno. Es habitual encontrar esquemas con controles débiles, monitoreo limitado y procesos sensibles que dependen de una única instancia de validación. En esas condiciones, un engaño bien armado es suficiente para generar un impacto real. La ingeniería social no tiene límites cuando la seguridad digital no acompaña la operación. La IA está potenciando esta dinámica. Los estafadores ahora pueden generar mensajes más creíbles, clonar voces, armar perfiles falsos y automatizar interacciones. Esto amplía el alcance de los ataques y mejora su tasa de éxito. La confianza, en este contexto, se convierte en un activo sensible. Cada interacción digital, ya sea un mensaje, un llamado, o un proceso interno; puede ser usada como puerta de entrada de los cibercriminales si no están implementados los controles adecuados. A nivel individual, las señales de alerta siguen siendo relativamente claras: mensajes con tono urgente, pedido de datos o códigos, links dudosos, ofertas poco creíbles o demasiado buenas para ser verdad. Pero el problema no pasa solo por reconocer estas señales, sino por la capacidad de cada uno de responder en situaciones de presión o distracción. En empresas e instituciones, la reducción del riesgo requiere una mirada más estructural. La gestión de identidades y accesos es clave: implementar autenticación multifactor, revisar permisos y limitar accesos innecesarios. Y a esto se le suma la necesidad de fortalecer procesos críticos, incorporando validaciones cruzadas para cualquier operación sensible. La capacitación también juega un rol clave, pero con un enfoque práctico. Las personas necesitan entrenarse con escenarios realistas para entender cómo funcionan las ciberestafas actuales y cómo reaccionar frente a ellas. El impacto del fraude, sobre todo en empresas pequeñas y medianas, va mucho más allá de la pérdida económica directa. Interrupciones operativas, daño reputacional y pérdida de clientes son parte del costo total de un incidente de seguridad. En estructuras más chicas, estos efectos pueden comprometer seriamente la continuidad del negocio. Hoy el fraude digital es parte del entorno operativo. Las empresas que logren entender cómo funciona, revisar sus procesos y fortalecer sus controles van a estar mejor preparadas para convivir con este escenario. Porque la velocidad con la que se ejecutan estos ataques ya no deja margen para reaccionar tarde.