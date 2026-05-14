Por más de diez años, las aspiradoras robóticas representaron el principal símbolo de innovación en el ámbito doméstico. No obstante, el sector tecnológico avanza con notable rapidez y ya comienzan a surgir dispositivos que buscan superar las limitaciones de los modelos tradicionales. El progreso se extiende más allá de una mera mejora en la aspiración: se enfoca en ofrecer soluciones integrales que abarcan una limpieza exhaustiva, interacción inteligente con el entorno y un grado de independencia significativamente avanzado. Uno de los principales problemas de las aspiradoras robot actuales es su incapacidad para mover objetos o sortear obstáculos complejos. Según el informe de la Consumer Technology Association, los nuevos modelos incorporarán brazos robóticos con múltiples ejes de movimiento, lo cual les permitirá levantar prendas, desplazar sillas y limpiar debajo de muebles sin asistencia. Además, estos dispositivos podrán ejecutar tareas adicionales, tales como recoger juguetes, organizar objetos y colaborar en la cocina. Según Robotics Business Review, esta evolución señalará el comienzo de una nueva categoría: robots domésticos multifuncionales. La clave radica en la combinación de hardware avanzado y software inteligente, que permitirá que la máquina aprenda del entorno y actúe con precisión, prescindiendo de supervisión constante. Algunos ejemplos son: Para Álvaro Martínez, director de relaciones públicas de Roborock, “el objetivo está claro: que el usuario intervenga lo mínimo posible”. Esta frase sintetiza la filosofía que guía a la nueva generación de robots inteligentes. La inteligencia artificial será el corazón de esta evolución. Según la Asociación Europea de Robótica, los nuevos sistemas usarán modelos de visión-lenguaje (VLM) para reconocer objetos, interpretar órdenes y decidir qué limpiar primero. Esto significa que el robot no solo evitará cables o líquidos, sino que también priorizará zonas más sucias. Otra novedad es la integración con asistentes virtuales y sistemas domóticos. Según Smart Home Research, estos robots podrán coordinarse con luces, cerraduras y electrodomésticos para optimizar la energía y la seguridad. La visión 3D permitirá mapear el hogar con una precisión milimétrica, evitando errores comunes como chocar con muebles o aspirar elementos delicados. Además, la IA aprenderá hábitos: sabrá cuándo hay más tránsito en la casa y programará limpiezas en horarios óptimos. En resumen, la limpieza dejará de ser una tarea aislada para convertirse en parte de un ecosistema inteligente que gestiona todo el hogar. No todo será robótica avanzada, también crecen soluciones ecológicas y multifuncionales. Según el Instituto de Innovación Doméstica, los dispositivos del futuro combinarán aspirado, fregado, esterilización UV y purificación del aire en un solo equipo. Esto reduce el consumo energético y la necesidad de productos químicos. Otra tendencia son los sistemas modulares, aparatos que se adaptan a distintas superficies y tareas mediante accesorios intercambiables. Esto evita tener varios dispositivos y simplifica el mantenimiento. El Roborock Saros 10R, por ejemplo, incorpora el sistema StarSight™ 2.0, que reemplaza los sensores láser por tecnología 3D de tiempo de vuelo (ToF) y cámaras RGB impulsadas por IA. Esto permite una cartografía precisa y una detección de obstáculos sin precedentes. Samsung también se suma con su Bespoke Jet Bot Combo™, que utiliza IA avanzada para reconocer objetos y manchas, además de incorporar limpieza a vapor para eliminar suciedad difícil. Según Samsung Electronics, esta tecnología “reduce la intervención del usuario en una variedad de entornos”. Además, se popularizan los cargadores solares integrados, ideales para hogares que buscan reducir su huella de carbono. Algunos prototipos ya incluyen paneles solares plegables que permiten recargar el robot sin depender de la red eléctrica. El futuro de la limpieza se encuentra en diversas manos: según el informe de Mordor Intelligence, las empresas líderes del sector son iRobot, Roborock, Ecovacs, Samsung, LG y Narwal, todas comprometidas con la automatización total. Narwal presentó en CES su serie Flow, que incluye innovaciones como el sistema de fregado FlowWash y la tecnología Deep Carpet Boost, las cuales duplican la tasa de recolección en comparación con el estándar de la industria. Por su parte, Ecovacs lanzó el Deebot X8 Pro Omni, que presenta un diseño de mopas giratorias que aplican 4.000 Pa de presión para un fregado profundo. La aspiradora robot tradicional podría ser sustituida por asistentes domésticos multifunción, los cuales son capaces de limpiar, ordenar e interactuar con otros dispositivos del hogar. La tendencia es evidente: disminución de gadgets aislados y aumento de ecosistemas conectados. Brain Corp, líder en robótica autónoma, desarrolla la flota más extensa de robots de limpieza para entornos comerciales, lo que sugiere que estas tecnologías estarán disponibles pronto en los hogares. En el segmento premium, Tesla avanza con su robot humanoide Optimus Gen2, que puede llevar a cabo tareas domésticas como limpiar y ordenar objetos, según datos de Evolupedia. De acuerdo al sitio RTINGS, tras evaluar 80 modelos de aspiradoras robots, se determinó el producto más destacado en este ámbito. Se trata del **Roborock Saros 10R**, el cual incorpora diversos sensores y una cámara para mapear los espacios, evitando así obstáculos. El 10R se desplaza sin dificultades bajo muebles de baja altura gracias a su diseño de perfil ultraplano, dado que elimina la típica torre LIDAR que se encuentra en la parte superior. Adicionalmente, supera umbrales elevados con facilidad mediante su innovador sistema AdaptiLift, que ajusta de manera independiente la altura de cada rueda. Este robot resalta igualmente por su eficiente sistema de fregado: la estación multifunción lava las mopas con agua a alta temperatura para garantizar máxima higiene y, además, se autolimpia su propia bandeja de lavado.