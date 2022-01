El silencioso rol de Massa en el acuerdo con el Fondo Monetario

El esperado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que luego de arduas negociaciones se anunció el viernes último, tiene detrás el trabajo, casi oculto, de un político que resultó clave en la negociación: Sergio Massa.

Hay cinco puntos a destacar que dan cuenta de esto. El primero es que a pedido del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Presidente, Alberto Fernández, el miércoles de la semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recorrió todo el espinel político de Estados Unidos y el lobby económico demócrata para empujar el apoyo de la Casa Blanca y del Tesoro en la búsqueda de un acuerdo. Usando su relación personal con el director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González y del subsecretario de Estado, Ricardo Zuñiga; del senador, Bob Menéndez y del miembro de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks. Y hay quienes ven la mano de 'JN', muy influyente sponsor del partido demócrata de la comunidad judía de Nueva York a quien Massa le habría pedido que trabaje directo sobre el Presidente, Joe Biden.

El segundo punto a destacar son las reuniones y llamados con los miembros del propio Gobierno buscando que el acuerdo se diera en un marco de paz aun cuando eso generó tensión con el propio ministro Guzmán en la exigencia de mejores resultados. Un excel del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel kicillof, sería la clave de la presión de Massa sobre Guzmán de las últimas horas.

Un tercer punto es que un ministro de total confianza y de la mesa chica del Presidente le dijo en off a este diario dos cuestiones muy interesantes: la primera es que el tiempo y el apoyo en la decisión al Presidente en esa semana habría sido tan decisivo que a pesar de la pésima relación de Massa con Guzmán, el Presidente le habría exigido al ministro que agradezca a Massa en público. Tal como hizo en el primer minuto de su alocución, cuando presentó el acuerdo con el FMI.

La segunda parte es más descriptiva de la personalidad de Massa, a quien este ministro conoce de las épocas de intendente: "estos son los momentos donde aparece el mejor Massa. El hombre de Estado. El que se aburre con las peleas chiquitas pero que en esas peleas grandes es como Diego jugando con toda la cancha en contra".

El cuarto punto es el pedido de responsabilidad a la oposición: al menos cuatro de los miembros de la mesa de Juntos le contaron a este diario que en las dos horas previas a la definición de la posición de la oposición, recibieron el llamado de Massa. Hablándoles de la responsabilidad del momento y de que país querían para adelante. Los opositores se quejaron de que el mayor ajuste quedaba para el próximo gobierno y lo deberían hacer ellos. Los cuatro recibieron la misma respuesta: primero nos van a tener que ganar.

El quinto punto es que antes de que anuncie el Presidente el acuerdo, varios periodistas ya tenían embargada la declaración de Massa para comunicar ni bien fuera el anuncio. Tal situación no solo muestra que la información la manejaba, situación que no era lo que sucedía con otros funcionarios del Gobierno, y por otra, la decisión de apoyar a un Presidente, que no precisamente contaba con el apoyo de los propios.