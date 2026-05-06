Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 6 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 753,53 pesos colombianos. En el mercado del Real, la cotización mostró una variación de 2.18% en la última semana y de 1.35% en el último año. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 20.01%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en la última sesión. Además, En los últimos 10 días, el Real mostró movimientos alternos con leve predominio alcista, una breve estabilidad a mitad del período y un cierre con sesgo bajista. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este miércoles, 6 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 753.5298224900253 pesos colombianos, es de 75352.98 pesos; 200 reales cuestan 150705.96 pesos y 500 reales cuestan 376764.91 pesos.