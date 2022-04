El PRO triplica al radicalismo bonaerense.... ¡en candidatos!

En la tierra donde nació Juan Domingo Perón, Lobos, Julio Garro y Néstor Grindetti lanzarán hoy Juntos Hacemos, un partido político con el que pretenden participar de la próxima interna de la Provincia de Buenos Aires para tener candidatos que los representen en los 135 municipios y también una fórmula a la Gobernación que compita con un concepto "peronista".

De esta manera, los intendentes de La Plata y Lanús afianzan su armado político conjunto con una baja. La del tresfebrerense Diego Valenzuela, para quien el Conurbano es una "tierra de oportunidades" pero difiere en la estrategia con sus pares con los cuales, al inicio, trabajaba en trío.

Por separado o haciendo juntos lo mismo toman distancia, también, de los dos precandidatos ya lanzados en el PRO, los diputados nacionales Diego Santilli, el último ganador de la elección bonaerense, y Cristian Ritondo, el "mimado" de María Eugenia Vidal y sus territoriales.



Ambos ex dirigentes porteños han tenido alguna que otra diferencia en los últimos meses que, a pesar del intento de aparición conjunta, nunca pudieron conciliar sus intereses y no solo eso, los profundizaron. Desde el sector santillista, en algo que también comparten con otros dirigentes de peso, no entienden la tozudez de Ritondo para querer competir contra su antiguo aliado.

Quien mira este nuevo lanzamiento filo peronista, que se propone "competir contra las maneras y el estilo de La Cámpora", pero quizás no tanto con su pensamiento ideológico, porque sino lo hubieran expresado en los documentos distribuidos con anterioridad, es Joaquín De la Torre, el primero en haber lanzado una corriente auténticamente peronista con Miguel Angel Pichetto y el Peronismo Republicano.

Si bien en los últimos tiempos la relación entre ambos se enfrió, la mayor parte de la dirigencia autopercibida como "peronista", más referentes que a nadie le queda dudas que se iniciaron en el proyecto "nacional y popular" del General, siguen hoy con ellos.

"Todo lo demás es seguir pescando en la misma pecera", se encolerizan quienes aún no entienden cómo creció tanto la idea inicial plasmada por Diego Kravetz, amigo y jefe de bloque cuando era legislador porteño, de Alberto Fernández, hoy transformado en jefe de gabinete de Lanús y candidato a suceder a Grindetti.

La instalación de cinco candidatos de un mismo espacio, donde luego la "probeta" dejará uno solo, lo complica sobremanera al radicalismo que, mientras toma musculatura y propone un debate con dos o tres candidatos presidenciales, adolece de un dirigente que los encolumne a todos en la Provincia de Buenos Aires.

Sin nadie que pueda competir hoy de igual a igual contra ninguno de los arriba mencionados, la única "salvación" es seguir con De la Torre, quien ya le avisó a Santilli que no trabajaría con él. Maxi Abad, el presidente del partido a nivel provincial, no quiere ni que le comenten de una candidatura propia para la Provincia y Gustavo Posse es el otro "natural" que, por las desconfianzas del pasado, no termina de cuajar en el mundo boina blanca.

"Sin un candidato a gobernador fuerte no tenemos chance de acordar la Presidencia... Mirá si hay un acuerdo, el PRO termina quedándose con todo. Nación, Provincia y CABA, porque nosotros no tenemos a quien poner acá", reflexionaba un dirigente con El Cronista.

"¿Y Martín Tetaz?" preguntó este periodista. "Son como Facundo Cabral... Está con Martín Lousteau, que nadie sabe de donde es... No soy de aquí ni soy de allá", tarareó ante la sorpresa de este interlocutor.

Efectivamente, el temor más importante que tiene el radicalismo encarnado en la dupla Gerardo Morales - Facundo Manes es la posible alianza de algún dirigente de su propio partido con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o Mauricio Macri. Todos miran al mendocino Alfredo Cornejo, pero la mayor distancia la tienen con Lousteau, a quien invitan a todas las peñas posibles y éste termina eligiendo a cuál ir y cual no.

De hecho, Abad fue el impulsor de la reunión en la que se habilitó, el martes pasado, el Quincho del Comité Provincia en La Plata. La excusa era esa, pero lo real es que el radical bonaerense quería aclarar un par de cuestiones con Morales, quien abruptamente había vuelto a postergar la convocatoria para la reunión de la Convención Partidaria.

"Las otras dos veces que lo hizo nos avisó y convenimos la nueva fecha, y en esta no tuvo ese timming. Por esto, más otras cosas que queríamos aclarar personalmente, es que se hizo este encuentro en la que todos terminamos muy bien", dijo uno de los que participó de la juntada en la que también estuvieron los hermanos Facundo y Gastón Manes y Mario Negri. Y el que eligió no participar fue Lousteau.

Finalmente, Gastón Manes podrá participar de la Convención que se realizará el próximo 27 de mayo en Parque Norte, y seguramente será elegido presidente. No solo cuenta con los votos bonaerenses, que son la mayoría, sino que también consiguió el apoyo mayoritario de la gran parte de las provincias y donde está en desventaja es en la Ciudad de Buenos Aires.



¿POR QUÉ INTERNA QUERES EMPEZAR?..."

Con esta frase un dirigente de primer nivel territorial y nacional recibió a un importante empresario con el que se cruzó accidentalmente y se tomaron un tiempo para tomar un cortado y un té.

El "está todo roto", con el que bautizó Juan Zabaleta la relación entre el presidente y su vice, se extendió a otros actores y actrices de la política oficialista. Ajeno a la cotidianeidad de la puja del poder nacional y mucho más alejado del de la Provincia de Buenos Aires, el inversor se interiorizó cómo se dirimen las internas en este territorio. Lo sorprendió mucho más que lo que lee habitualmente sobre el no diálogo entre los Fernández, Alberto y Cristina.

En el acto donde el gobierno anunció la puesta en el bolsillo de $200.000 millones de pesos a los jubilados y beneficiarios de diferentes asignaciones nacionales compartida por Martín Guzmán y el presidente, al inicio de esta semana, esto se notó con claridad.

Las charlas entre Sergio Massa y Axel Kicilof, dos que no lo quieren al ministro de Economía, eran por demás sorprendentes, como así también la gestualidad de ambos, muy preocupados por la cotidianeidad que deben administrar.

Ambos también conocen la inflexibilidad de Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo Máximo, con quienes son aliados pero más de una vez deben hacer cosas que irritan en el Instituto Patria, lugar desde donde salen, también muchas de las operaciones y los comentarios insidiosos que operan en su contra.

Uno por sobrevivencia, y el otro por necesidad, la realidad los muestra como aliados. Mientras que Massa no quiere para nada que se lo ubique como un candidato a gobernador, Kicilof seguirá surfeando sobre las olas armadas por los propios con los que tiene que compartir el poder.

Lacónico, el peronista clásico, que los conoce a todos, aceptó que "los cambios pueden venir, pero no como creen que vendrán". Allí su interlocutor quiso saber más, y sólo tuvo como contestación que "Guzmán será la nueva centralidad... Con eso le alcanza al presidente para marcar su postura contra su vice. Lamentablemente, a veces el ministro quiere quedar bien con la otra parte, que es la que menos lo quiere y ya no lo escucha ni a él ni a su jefe".

Por eso habrá sido que Alberto Fernández haya elegido, nuevamente, pasear por José C. Paz con Mario Ishii y participar de un encuentro con todo el folclore peronista. Fue justo en la jornada que su vice anunciaba que armaba un nuevo bloque de senadores con el lema Unidad Ciudadana.