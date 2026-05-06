El sobrevuelo de cazas Eurofighter Typhoon en Ceuta el pasado 22 de abril de 2026 provocó un fuerte malestar en medios de Marruecos, pese a que desde España se presentó como una actividad rutinaria de adiestramiento militar. Según el Ejército de Tierra, el ejercicio “DORAMAS” se llevó a cabo con dos C-16 Eurofighter del Ala 11 de Morón, en coordinación con unidades terrestres. El operativo se centró en mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas aéreas y reforzar el control del espacio soberano. La actividad había sido comunicada previamente a nivel local, con horario definido entre las 8:00 y las 14:00 horas, sin uso de fuego real ni riesgos para la población civil. El ejercicio DORAMAS en Ceuta fue planteado como una maniobra de coordinación entre fuerzas aéreas y terrestres. Según la Comandancia General de Ceuta, se trató de una actividad rutinaria enfocada en el seguimiento de aeronaves y la integración de sistemas de defensa. El operativo incluyó la participación del Grupo de Artillería Antiaérea II/30 del Regimiento Mixto de Artillería nº30 (RAMIX-30). En este marco, se desplegaron sistemas como cañones Oerlikon 35/90, misiles Mistral, direcciones de tiro Skydor y estructuras de mando y control. La combinación de estos recursos permitió configurar un sistema de defensa aérea completo sobre la ciudad, lo que elevó el alcance estratégico del ejercicio más allá de una simple práctica de entrenamiento. La presencia de los Eurofighter en Ceuta fue interpretada de forma crítica por medios marroquíes. El medio Hespress afirmó que el despliegue tenía como objetivo mostrar la capacidad de España de “controlar y defender el espacio aéreo de la ciudad a un alto nivel”. Otros portales como Perspectivesmed señalaron que el ejercicio se realizó sobre los “cielos marroquíes” y lo vincularon con una demostración de reacción inmediata ante posibles amenazas en la zona. Desde esta perspectiva, el uso del principal caza de superioridad aérea español fue leído como una señal de disuasión, más allá del carácter técnico que le atribuyeron las autoridades españolas. El episodio se inscribe en un contexto de creciente sensibilidad estratégica en torno a Ceuta y otras plazas españolas en el norte de África. Marruecos ha sostenido históricamente que estos territorios son “ocupados” o “coloniales”, aunque no figuran en procesos de descolonización de Naciones Unidas. En 1975, Rabat intentó activar esta vía mediante una carta al Comité Especial de Descolonización, sin lograr avances en ese sentido. Sin embargo, el discurso se mantiene vigente en parte de su esfera política y mediática. A esto se suma el reciente escenario regional, marcado por la modernización militar marroquí y las preocupaciones sobre el control del Estrecho. Informes de medios como Yabiladi ya habían advertido sobre refuerzos militares españoles en Ceuta y la vulnerabilidad de infraestructuras clave. Aunque España enmarca el ejercicio DORAMAS como una actividad ordinaria, el uso del Eurofighter en Ceuta tiene implicancias que exceden lo técnico. Se trata del principal sistema de superioridad aérea del país, con capacidad para proyectar control y respuesta rápida. El despliegue, junto con los sistemas antiaéreos terrestres, configura un mensaje claro de defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Este tipo de maniobras refuerza la presencia militar en una zona clave desde el punto de vista geopolítico. En este escenario, el ejercicio DORAMAS refleja tanto una necesidad operativa como una señal estratégica hacia el entorno regional, en un contexto donde las tensiones latentes siguen condicionando la percepción de cada movimiento militar.