El "piquete" del campo pone en riesgo a la gran esperanza de los dólares 2024

Mientras el show del orden se despliega en las calles para darle épica a un gobierno que recién asumió y tomó medidas que pegan con todo en los precios, hay un piquete para el que por ahora no hay protocolo que valga y es el del campo, que está sentado sobre su producción y no ve incentivos para vender a pesar de la devaluación del 54% que llevó el dólar a $800, en una jugada que abre preguntas sobre la fortaleza del plan económico.

De hecho, la acumulación por parte del Banco Central de más de u$s 1000 millones dólares en esta semana tiene más que ver por ahora con las trabas que todavía encuentran los importadores que con un flujo de divisas genuinas del agro que estén "bañando" al Banco Central como se esperaba.

Según la mirada de Salvador Di Stéfano, uno de los consultores más contratados por el sector agropecuario, la producción está guardada aun cuando en algunos casos hay precios muy atractivos e incluso la bajísima brecha cambiaria invita a desprenderse de los granos y pasarse a dólar Bolsa.

Pero no hay con qué darle: unos 7 millones de toneladas de soja, 11 millones de maíz y 15 de trigo están ahí, inmovilizados como un automovilista frente a un corte de ruta, sin avanzar, y no hay Patricia Bullrich ni eslogan tipo "el que no vende, no cobra" que pueda hacerlos cambiar de opinión.

En una línea, el asesor financiero resume que, por un lado, el campo espera una baja de retenciones porque, asegura, de lo contrario no le cierra la cuenta que surge de un dólar de exportación descontado los derechos menor al que se paga para importar un insumo más el Impuesto País. Se trata de una situación que anticipa más problemas a medida que pasen los días. Con una inflación a este ritmo -el tema de conversación es el gasoil- y un tipo de cambio que casi no se mueva, a cada minuto se volverá menos conveniente aún esa ecuación.

Además, las grandes aceiteras, que le compran la producción al chacarero y son habitual contraparte de los acuerdos de liquidación de divisas con cualquier gobierno, están que trinan con el Poder Ejecutivo, ya que en las últimas horas se eliminó el famoso "diferencial" al generalizar el 33% de retenciones para todo el complejo sojero y dejar de cobrar 31 para los derivados como hasta ahora.

Desde la cámara aceitera Ciara, de hecho, hubieran imaginado un flujo de u$s 150 millones diarios de liquidación después de la devaluación, pero según confirmaron a El Cronista por ahora no superan los u$s 40 millones por jornada. Ni que Milei fuera kuka.

"Hay un incentivo a acopiar y no a vender", añade Di Stéfano en una charla en un canal especializado para el agro. Aunque él les aconseja liquidar ya, el productor "guarda" también por el panorama sombrío que pinta el presidente Javier Milei de que se vienen años terribles mientras haga el ajuste.

Si se viene la malaria, razonaría cualquiera, entonces mejor pájaro en mano, guardar lo que conoce antes que hacerlo plata. Y atención: podría pasar lo mismo en el momento de la cosecha full, gran esperanza generadora de divisas y tranquilidad en un 2024 sin sequía. Se venderá lo que hace falta para cubrir los costos, asegura Di Stéfano, pero después, nada.

Ante una situación así, el kirchnerismo diría que es la oligarquía terrateniente que conspira contra el pueblo y quiere destituir al gobierno popular. "Destituyentes", escribiría Horacio González, que en paz descanse, en Carta Abierta. ¿Cómo se plantará la administración de Milei que se prepara para mandar al Congreso una suba de retenciones? ¿Cómo despejará ese piquete de desconfianza con el que lo bloquea el agro que en buena medida lo votó?

Además, se van a venir momentos de alto contorsionismo, como anticipa por ejemplo la diputada María Eugenia Vidal , dispuesta a apoyar la suba de impuestos que siempre se le hubiera bloqueado a una iniciativa peronista. "Es que el peronismo nunca trajo una suba de retenciones acompañada de un ajuste del gasto público", se defiende .

De corto plazo

Como sea, se trata de uno de los desafíos de mediano plazo del plan que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, han puesto en marcha en busca de achicar la cantidad de pesos de la calle y aumentar la de dólares en las reservas en el menor tiempo posible.

A propósito, es interesante el punto de vista que plantea un financista de larga trayectoria en la City, que pide el anonimato por la cantidad de gente que conoce y con la que habla en el día a día, una cercanía que le permite la siguiente definición.

"No hay que olvidarse de que "Toto" y Santiago son traders, que se dedican a hacer ganancias de corto plazo; si no les sale, cambiarán de apuesta, como todo mesadinerista", describe sobre los ex socios de la firma Anker. "Por ahora pareciera estar saliéndoles bastante bien", concede.

Con la inflación arriba de la tasa de interés y la tasa de interés por encima de la devaluación esperada dado que se mantendrá casi fijo el tipo de cambio, el objetivo -siempre en el corto plazo- es que entren dólares, se pasen a pesos y después de hacer el famoso "carry trade" vuelvan a pasarse a verdes gracias a una brecha cambiaria mínima. Es una dinámica que en el camino -de corto plazo, obvio- le deja divisas al Central, que ya nadie habla de quemar o destruir.

Todo, mientras se empuja a los bancos a prestarle al Tesoro a más plazo esos fondos que antes iban a las Letras de Liquidez, en una estrategia que, en definitiva, termina cambiando el instrumento en el que se invierten los plazos fijos de los individuos y las empresas. Antes estaban respaldados por deuda del Central, y ahora por préstamos al Estado lisa y llanamente, algo que algunas cosquillas genera.

Carry trade: con el dólar calmo, apuestan a inversiones en pesos

"No te olvidés que son traders y están acostumbrados a arriesgar, a tirar al fleje, para obtener réditos de corto plazo; o sea que les puede salir bien como también les puede salir mal", completa el broker, que sigue con lo suyo como si nada.