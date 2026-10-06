La geopolítica dejó de ser un factor secundario en el comercio internacional. Hoy es uno de los principales motores que explican la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, la redefinición de alianzas comerciales y la aparición de nuevos polos de crecimiento económico.

Según el informe de McKinsey Global Institute, el comercio mundial atraviesa una etapa de transformación profunda en la que empresas y países buscan equilibrar eficiencia, seguridad y resiliencia .

Estados Unidos profundiza el desacople de China, Asia consolida su posición como centro de gravedad de la producción industrial y tecnológica global, Europa enfrenta crecientes desafíos competitivos y economías emergentes como India y Brasil ganan protagonismo dentro de las nuevas dinámicas comerciales.

Asia fortalece su liderazgo

Uno de los principales hallazgos del estudio es la creciente consolidación de Asia dentro de las cadenas globales de valor . China continúa fortaleciendo su posición industrial y tecnológica mientras los países del ASEAN incrementan su participación en sectores vinculados con electrónica, manufactura avanzada e inteligencia artificial.

Para Argentina, este fenómeno representa una oportunidad significativa. La expansión industrial y tecnológica asiática demanda cada vez más alimentos, energía y recursos estratégicos. En un escenario de crecimiento sostenido de la región, el país puede fortalecer su rol como proveedor relevante de productos agroindustriales, energía, minerales críticos y servicios basados en conocimiento.

La regionalización reemplaza a la globalización sin fronteras

Las cadenas de suministro ya no se organizan exclusivamente en función de costos. Las empresas buscan reducir riesgos geopolíticos, diversificar proveedores y acercar capacidades productivas a mercados estratégicos.

En este contexto, Argentina tiene la posibilidad de posicionarse como un proveedor confiable dentro de cadenas regionales y globales que buscan resiliencia y diversificación . La disponibilidad de recursos naturales, capacidad agroindustrial y potencial energético constituyen ventajas competitivas que podrían ganar valor en un mundo donde la seguridad de abastecimiento es tan importante como la eficiencia económica.

Brasil e India emergen como socios estratégicos

Brasil está orientando una proporción creciente de su comercio hacia Asia, mientras que India continúa expandiendo su actividad económica y comercial a un ritmo superior al promedio mundial.

Ambas tendencias son particularmente relevantes para Argentina. El fortalecimiento de los vínculos entre Brasil y Asia podría generar nuevas oportunidades para las cadenas productivas del Mercosur . Al mismo tiempo, India se perfila como uno de los mercados con mayor potencial para la demanda de alimentos, energía y materias primas durante las próximas décadas.

El impacto económico y financiero para las empresas argentinas

La transformación del comercio mundial no es únicamente un fenómeno macroeconómico. Sus efectos comenzarán a reflejarse en las decisiones de inversión, financiamiento, expansión y creación de valor de las empresas.

La búsqueda global de proveedores alternativos, cadenas de suministro resilientes y acceso seguro a recursos estratégicos abre una ventana de oportunidad para compañías argentinas vinculadas con agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento, infraestructura y manufactura especializada.

Desde una perspectiva financiera, este escenario puede traducirse en:

Mayor demanda de inversiones en infraestructura, logística, tecnología y energía.

Nuevas oportunidades de financiamiento para proyectos exportadores.

Incremento del interés de fondos internacionales en sectores estratégicos.

Mayor participación de capital privado y financiamiento de largo plazo.

Creciente relevancia de estándares ESG, trazabilidad y gobierno corporativo.

La competitividad dejará de medirse únicamente por costos. La capacidad de garantizar calidad, abastecimiento, confiabilidad y cumplimiento regulatorio será cada vez más determinante para participar en las cadenas globales de valor.

Nearshoring, seguridad energética y recursos críticos

La nueva arquitectura económica mundial está impulsada por tres grandes tendencias: nearshoring, seguridad energética y soberanía sobre recursos críticos.

Las empresas buscan acercar procesos productivos a mercados aliados, asegurar el suministro de energía y garantizar el acceso a minerales estratégicos, alimentos y materias primas esenciales para la transición energética y tecnológica.

Argentina se encuentra especialmente bien posicionada en este escenario gracias a la combinación de sus recursos agroindustriales, el potencial de Vaca Muerta, las reservas de litio y cobre y la creciente relevancia de su economía del conocimiento.

Sin embargo, capturar estas oportunidades requerirá más inversión, mejor infraestructura y mayores niveles de competitividad.

La reconfiguración global también impulsará una nueva ola de M&A

La transformación de las cadenas globales de valor no sólo modificará los flujos de comercio e inversión. También acelerará procesos de consolidación empresarial, alianzas estratégicas, joint ventures y operaciones de fusiones y adquisiciones.

La creciente complejidad de los mercados internacionales exige escala, capacidades tecnológicas, fortaleza financiera y cobertura geográfica. Muchas empresas descubrirán que el crecimiento orgánico puede no ser suficiente para capturar las oportunidades que presenta la nueva economía global.

Los grandes grupos internacionales que buscan ampliar su presencia regional necesitarán socios locales, plataformas operativas y capacidades instaladas para responder rápidamente a la demanda global. Del mismo modo, numerosas compañías argentinas deberán incorporar nuevas capacidades para integrarse exitosamente a cadenas de suministro de alcance internacional.

En este contexto, el mercado de M&A se perfila como uno de los principales mecanismos de transformación empresarial de los próximos años.

El efecto multiplicador del RIGI sobre las cadenas de valor

Este proceso puede observarse con especial claridad en los proyectos que comenzaron a desarrollarse bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las inversiones vinculadas con energía, minería, infraestructura, petroquímica y sectores estratégicos requerirán una red de proveedores cada vez más sofisticada en servicios industriales, construcción, ingeniería, logística, tecnología, mantenimiento, transporte y financiamiento.

La magnitud de estos proyectos genera un efecto multiplicador que trasciende la inversión principal y se extiende a toda la cadena de valor. Muchas compañías deberán crecer, profesionalizarse, incorporar capacidades tecnológicas y ampliar su alcance geográfico para responder a la demanda que generarán estos desarrollos.

Esta dinámica probablemente impulse procesos de consolidación sectorial, adquisiciones estratégicas y asociaciones empresariales orientadas a alcanzar la escala necesaria para participar de proyectos cada vez más grandes y complejos.

Pero además existe un aspecto particularmente relevante: el impacto diferencial sobre las economías regionales.

En muchos casos, el verdadero impacto económico no estará únicamente en el proyecto principal, sino en la capacidad de las economías regionales para integrarse a la cadena de valor que dichos proyectos demandarán durante décadas.

La agenda de los directorios y CEOs

Frente a este escenario, los directorios deberían comenzar a plantearse algunas preguntas estratégicas:

¿Tenemos la escala necesaria para participar de las nuevas cadenas globales de valor?

¿Qué capacidades debemos incorporar para competir internacionalmente?

¿Qué oportunidades de adquisición o alianzas estratégicas podrían acelerar nuestro crecimiento?

¿Estamos preparados para atraer capital internacional?

¿Cómo podemos posicionarnos frente a las inversiones que impulsarán el RIGI?

¿Qué oportunidades existen para integrarnos a las cadenas de suministro de energía, minería e infraestructura?

¿Cómo podemos aprovechar el desarrollo económico que comenzará a generarse en las provincias donde se concentran estas inversiones?

Una oportunidad que requiere preparación

La principal conclusión es que el comercio mundial está ingresando en una nueva etapa. Ya no se trata únicamente de producir donde sea más barato, sino de construir cadenas de valor más seguras, resilientes y alineadas con intereses estratégicos nacionales y empresariales.

Para Argentina, el desafío pasa por mejorar competitividad, infraestructura y previsibilidad. Sin embargo, la oportunidad es igualmente clara. Un mundo que busca diversificar proveedores, asegurar recursos críticos y reducir riesgos geopolíticos puede encontrar en Argentina un socio cada vez más relevante.

Y para las empresas, el desafío va más allá de exportar más. Implica prepararse para un escenario donde la escala, la tecnología, la capacidad de ejecución y las alianzas estratégicas serán factores decisivos para capturar valor.

En definitiva, la reconfiguración del comercio mundial no sólo redefine las relaciones entre países. También redefine la agenda de los directorios, los inversores y los líderes empresariales. Quienes comprendan a tiempo esta transformación estarán mejor posicionados para participar de la próxima ola de crecimiento, inversión y consolidación que puede cambiar profundamente la estructura productiva argentina.

La convergencia entre geopolítica, inversiones estratégicas y transformación empresarial está creando un contexto particularmente favorable para operaciones de M&A, asociaciones estratégicas y procesos de consolidación. La discusión ya no es únicamente dónde se invertirá, sino quiénes tendrán la escala, las capacidades y el posicionamiento para capturar ese crecimiento.