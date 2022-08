El mundo Boca y el arquero más caro de la historia

Los hinchas boquenses son muy seguidores del equipo. Partido tras partido y en cualquier lugar del planeta le rinden honores al mito de "la mitad más uno". Sin embargo, los roces entre la actual conducción del club (léase, Consejo de Fútbol) y sus futbolistas acaparan la atención más allá de lo deseable.

Tras la derrota frente a Patronato de Paraná (3-0), continuó el capítulo de desencuentros. Esta vez fue el turno del arquero Agustín Rossi. En 2017, con 21 años fue contratado para ir fogueándose. En 2018 fue cedido a préstamo al Antofagasta de Chile y en 2019 a Lanús, donde logró destacarse.

En 2020, volvió a Boca luego una conflictiva partida del entonces N°1 Esteban Andrada al fútbol mexicano.

EL CONTRATO DE ROSSI

Según se ventiló por los medios, el contrato del guardameta habría quedado desfasado a consecuencia de los vaivenes de la economía. A un "dólar anclado" en $ 50 tal lo pactado con el club, hoy su retribución rondaría el millón y medio de pesos mensuales (unos u$s 4.000). Es cifra resulta insuficiente según su representante Miguel González.

"En Boca hablaron de dos edificios en Puerto Madero y terminaron ofreciendo dos terrenos en Soldati. Se habló algo de palabra que por escrito no fue igual, realmente nos fuimos muy tristes", aseguró González a TyC Sports aludiendo a la breve reunión con el Consejo de Fútbol que lidera el vicepresidente Juan Román Riquelme.

Y agregó el representante: "Me dijeron que no lo piensan vender a ningún precio que sea menor a u$s 18 millones, que es la cláusula de rescisión. Ni siquiera les importa la plata. No te dejan negociar, te imponen todo. Así no funciona".

"No se cambia ni una coma de la propuesta inicial" habría sido la única respuesta de los directivos. Por su parte, el presidente Jorge Amor Ameal declaró en diálogo con radio La Red: "Boca hizo un gran esfuerzo, todo el que teníamos que hacer. Es un gran arquero. Le ofrecimos un salario muy importante y nosotros no nos movemos un centímetro de esa cifra. Pretendemos que reflexione, no estamos de acuerdo en quebrar al club. Si un jugador gana más de la economía que tenemos, tendremos problemas. Es imposible, lo que pide no existe en Argentina".

A pesar de las dudas sobre su continuidad en el equipo, Rossi jugó este sábado contra Platense. "Rossi es de Boca y de Boca no se va", fue la sentencia de los hinchas con una ovación que sacudió como un trueno en el estadio La Bombonera.

Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes" (Art. 18, ap. 3. Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores-FIFA-Julio 2022)



Según el sitio Transfermarkt.es su cotización actual es de 3,5 millones de euros. En su historial en Boca lleva atajados 15 penales, igualando la marca de Orión, y sólo superado por Navarro Montoya (20) y Abbondanzieri (24).

Según las normas de la FIFA, a partir del 1°de enero de 2023, el futbolista podrá recibir ofertas para fichar con otro club de su preferencia después de junio de 2023.





LA SOBERBIA, UN PECADO CAPITAL

La soberbia (del latín superbia, deseo o pretensión de superioridad hacia los demás), es considerada como el pecado original y la madre de todos los vicios.

Ante el estancamiento de las negociaciones con Rossi aumentaron las críticas sobre los dirigentes boquenses. Durante los últimos años, por divergencias contractuales, algunos futbolistas debieron buscarse otro club: Julio Buffarini, Nahuel Molina, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Junior Alonso, Alexis Mac Allister, Iván Marcone, Bebelo Reynoso, Cristian Pavón, Ramón Ábila, Eduardo Salvio.

El periodista Alejandro Fantino, un reconocido fanático del Xeneize, dio su particular visión sobre la actualidad: "Riquelme está a punto de afiebrarse, tiene que entender que más allá de su condición de semi Dios en Boca empieza a equivocarse por soberbia, a cometer errores por encerrarse en su mundo y vivir en su Olimpo. Román, como se autoconsidera Boca y con poder, traslada el Mundo Boca al predio. Deja de ser Boca en Brandsen y se va al predio. Boca no es el predio de Ezeiza, Boca es la Bombonera, ese es el templo" ('Los jardineros de Riquelme', del pódcast Fantacast).

EN LOS '60, UNA ESCUELA DE DIRIGENTES

En 1959, Alberto J. Armando contrató al legendario arquero Antonio 'El Tano' Roma, quien custodió la valla azul y oro durante 12 años, con 6 títulos y un récord de 782 minutos sin recibir goles .

El también apodado 'Tarzán' atajó el célebre penal al brasileño Delem, emblema de River Plate, (09/12/1962), que una semana después significó una nueva estrella. De 'Las Memorias' del recordado expresidente publicadas por la revista El Gráfico (Edición N°3605, 1988), vale extraer lo siguiente:

"Creo que algo hice en Boca. En 22 años de presidente ganamos doce títulos : campeón 1954, 1962, 1964, 1965,1969, 1970, 1976 (Metropolitano y Nacional), dos veces la Copa Libertadores (1977 y 1978), Copa Intercontinental (1978) y la Copa Argentina organizada por la AFA en 1969".

: campeón 1954, 1962, 1964, 1965,1969, 1970, 1976 (Metropolitano y Nacional), dos veces la Copa Libertadores (1977 y 1978), Copa Intercontinental (1978) y la Copa Argentina organizada por la AFA en 1969". "Admiré a varios dirigentes argentinos: Antonio Liberti, excepcional presidente de River; Valentín Suárez, un hombre con una profunda visión del fútbol argentino; José Amalfitani, que de la nada hizo un club fantástico como Vélez".

"Mis años de presidente en Boca estuvieron acompañados de grandes dirigentes. Son muchos los hombres que a lo largo de la historia han dado horas de esfuerzo para la grandeza de Boca. El actual presidente, Antonio Alegre, es una buena persona, pero si fuera un buen presidente mandaría él, y no su vicepresidente. Los clubes más importantes del mundo necesitan una figura fuerte en el timón: Santiago Bernabéu, en el Real Madrid; Antonio Liberti, en River; el mismo Aragón Cabrera años después; Núñez, en el Barcelona. Como fui yo, cosa que digo sin falsa vanidad".

EL GRAN ALFREDO DI STÉFANO CONOCIÓ EL MUNDO BOCA

La 'Saeta Rubia', gloria del Real Madrid, también estuvo en Boca como entrenador, logrando la Copa Argentina y el torneo Nacional de 1969, con vuelta olímpica en el Monumental de River. Fue el único DT campeón con Boca y River, un récord todavía vigente.

"Alfredo dirigió el campeón más brillante que tuvo Boca durante mi gestión, el de 1969 y también tenía mano dura" solía decir Alberto J. Armando. Don Alfredo se autodefinía como "un riverplatense" y también "medio boquense".

"Nuestro papá (también llamado Alfredo) nació en 1896 en La Boca y vivía a media cuadra de la Bombonera, en una calle que antes se llamaba Mouse y ahora lleva el nombre de un músico, Juan de Dios Filiberto, el autor de Caminito, un tango muy famoso. River y Boca nacieron en aquellos años en La Boca pero a mi papá le gustó River y por eso todos fuimos de River, también Alfredito, aunque siempre respetó a Boca", le contó Norma Di Stéfano al diario El País de España.

LOS ARQUEROS MÁS CAROS

Según los sitios especializados, entre los arqueros más caros de la historia del fútbol figuran:

Kepa Arrizabalaga: El Chelsea le pagó 80 millones de euros al Athletic en 2018 Alisson de AS Roma a Liverpool por 73 millones de euros en la temporada 2018-19 Gianluigi Buffon, de Parma a Juventus por 52.88 millones de euros Thibaut Courtois, de Chelsea al Real Madrid por 35 millones de euros en 2018 Ederson, de Benfica a Manchester City por 40 millones de euros en la temporada 2017-18 Manuel Neuer, de Schalke 04 a Bayern Munich por 30 millones de euros en la temporada 2011-12 Jordan Pickford, de Sunderland a Everton por 28.5 millones de euros en la temporada 2017-18 Bernd Leno, de Bayer Leverkusen a Arsenal por 25 millones de euros en la temporada 2018-19 David de Gea, del Atlético de Madrid a Manchester United por 25 millones de euros en la temporada 2011-12 Alex Meret, de Atalanta a Napoli por 22 millones de euros en la temporada 2018-19 Sebastian Frey, de Inter de Milán a Parma por 21 millones de euros en la temporada 2003-04 Emiliano "Dibu" Martínez de Arsenal al Aston Villa por 20.5 millones de dólares en la temporada 2020/21 Wilfredo Caballero (exBoca) de Málaga al Manchester City por 9.5 millones de dólares en la temporada 2014-15 Agustín Marchesín (exBoca) de América de México al Porto de Portugal, por 9.1 millones de dólares en la temporada 2019-20.

Los caminos de la historia muchas veces conducen a lugares comunes, al mismo punto de partida o de llegada, aunque los protagonistas y las épocas sean diferentes.

En el entorno boquense se debate tanto al fútbol juego como al rol dominante de una dirigencia encarnada en uno de sus máximos ídolos deportivos. Aunque las grandes hazañas parezcan lejanas, la pasión por la camiseta sigue latente y los dirigentes piden reflexionar.

Los jugadores son activos intangibles para la economía de los clubes y como tales merecen ser cuidados, aunque esto pueda tildarse de vil mercantilismo. En medio de una crisis generalizada de representatividad, los actores sociales reclaman a sus líderes una razonable cuota de eficiencia y claridad de pensamiento.

Así en la vida como en el fútbol, siempre conviene seguir a buenos ejemplos, evitando perder el crédito antes de llegar a la meta.

Mientras el mundo Boca continúe girando a gran velocidad, será necesario administrar los recursos disponibles con suma prudencia y aprender a balancearse hasta alcanzar un pleno equilibrio. En la posición de arquero, donde lo principal es evitar goles en el arco propio, optar por lo barato puede resultarle muy caro.