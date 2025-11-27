Adidas lidera las ofertas del Black Friday con las camisetas oficiales de la Selección, Boca y River a precios históricos.

La semana del Black Friday se convirtió en una oportunidad única para renovar el guardarropa futbolero. En medio de la temporada de compras más importante del año, las camisetas oficiales de los equipos más populares de Argentina están disponibles con descuentos que superan el 50%.

Las 5 camisetas más elegidas del Black Friday

1. Camiseta Alternativa Argentina 2024

Con un 61% de descuento, la camiseta alternativa de la Selección Argentina se posiciona como la opción más económica de esta temporada.

A $ 45.600 con envío gratis, esta indumentaria se convirtió en una de las más buscadas por los hinchas que quieren lucir los colores albicelestes sin gastar una fortuna.

La versión alternativa suele caracterizarse por diseños innovadores que mantienen la identidad de la Selección pero con propuestas estéticas diferentes a la tradicional camiseta titular. Para 2024, Adidas presentó opciones que rápidamente conquistaron a los fanáticos.

2. Camiseta Aniversario 50 Años Selección Argentina - Edición especial

A $ 57.000 (61% OFF) con envío gratuito, esta camiseta conmemorativa celebra cinco décadas de historia futbolística argentina. Las ediciones de aniversario suelen convertirse en piezas de colección por su diseño exclusivo y su tirada limitada.

Este modelo combina elementos nostálgicos con la tecnología deportiva actual de Adidas, creando una prenda que funciona tanto para los partidos como para el uso casual. El descuento del 61% la hace especialmente atractiva para quienes buscan una camiseta con valor histórico.

3. Camiseta Local Argentina 2024

La tradicional camiseta titular de la Selección está disponible por $ 57.000 con un 52% de descuento y envío sin cargo. Es la indumentaria que viste el equipo campeón del mundo en sus partidos oficiales como local.

Esta versión 2024 mantiene las icónicas franjas verticales celestes y blancas, incorporando las últimas innovaciones en tejidos deportivos de Adidas. Es la elección preferida de quienes priorizan el diseño clásico y tradicional.

4. Camiseta Titular Boca Juniors 2024/25

Por $ 45.600 (61% OFF) con envío gratis, la camiseta oficial de Boca Juniors para la temporada 2024/25 representa una oportunidad excepcional para los hinchas del club de La Ribera.

Importante: esta oferta aplica únicamente para talles XS y S, lo que explica el descuento significativo. Es una excelente opción para jóvenes fanáticos o adultos que usen estos talles específicos.

5. Camiseta Titular River Plate 2024/25

Completando el top 5, la camiseta oficial de River Plate está a $45.600 (61% OFF) con envío gratuito. Al igual que la de Boca, esta promoción corresponde exclusivamente al talle XS.

La banda roja diagonal que caracteriza a la casaca millonaria luce en esta versión con los detalles técnicos propios de Adidas, pensados para optimizar el rendimiento deportivo y la comodidad.

¿Por qué estos descuentos tan agresivos?

Los descuentos del 61% en camisetas oficiales de equipos de primera línea no son habituales. Varios factores explican estas ofertas excepcionales:

Cambio de temporada: las marcas necesitan liquidar stock de las colecciones actuales antes del lanzamiento de los nuevos diseños para 2025.

Black Friday estratégico: Mercado Libre y las marcas deportivas utilizan esta fecha como oportunidad para mover grandes volúmenes de mercadería.

Talles específicos: en el caso de Boca y River, los descuentos mayores corresponden a talles menos demandados (XS y S), lo que permite a las marcas liberar inventario.

Ventajas de comprar en el Black Friday

Envío gratis. Todas las opciones incluyen envío sin cargo, lo que representa un ahorro adicional significativo, especialmente para compras al interior del país.

Financiación en cuotas. Las camisetas pueden adquirirse con opciones de pago en cuotas, facilitando el acceso a productos oficiales que habitualmente tienen precios elevados.

Productos oficiales. Todas estas indumentarias son fabricadas por Adidas, garantizando autenticidad, calidad de materiales y tecnología deportiva de primera línea.