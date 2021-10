El Juego del Kalamar: ¿quién sobrevivirá?

Los tiempos se aceleran. Este jueves se dará a conocer la inflación de septiembre y volverá a estar en 3% como mínimo. Fue muy fugaz el descenso prometido por Martín Guzmán desde aquel 4,8% de marzo. Ahora señala, para sobrevivir, que la baja de la inflación "no será lineal". Consultoras privadas se sorprendieron con las mediciones de los precios en la primera semana de octubre. La inflación está viva y con fuerza. Algo obvio: pisar el tipo de cambio oficial y en paralelo aumentar salvajemente la oferta de dinero no sirve para contener la inflación. Todo lo contrario.

El mismo jueves Guzmán viajará a Washington a la cumbre anual del FMI. Paradójicamente las dos partes negociadoras están en una situación de debilidad política: Kristalina Georgieva y el gobierno de Alberto Fernández. Desde ya el propio Guzmán. Un acuerdo entre las partes era muy difícil ya antes de las PASO y del "Kristalina-gate"; ahora las partes no saben si van a estar en sus cargos en las próximas semanas. La comunidad financiera internacional quiere darle un corte rápido al escándalo que involucra a Georgieva, (habría presionado para que se altere el informe "Doing Business" del Banco Mundial en favor de China). Difícilmente pueda sobrevivir.

La que no pudo sobrevivir fue Paula Español, el ícono kirchnerista del control de precios y una "anti empresa" como pocas. Su salida fue explicada con tres simples palabras en Casa de Gobierno: "falta de resultados" . Es la primera víctima del salto de los precios de septiembre. Pero además estaba en la mira por la demora en implementar diferentes programas, desde ya los "Precios Descuidados". Su propuesta surrealista de incluir los precios en la etiqueta de los productos fue anunciada en reiteradas ocasiones y nunca entró en práctica. Afortunadamente. La ley de Góndolas fue otro fracaso previsible. Pero no hay que ilusionarse con un giro en la política económica del kirchnerismo: Roberto Feletti intentará dar más actividad al área de Comercio Interior, no giros. Como Aníbal Fernández, proviene del semillero de un programa de TV en C5N.

Las encuestas siguen siendo desfavorables al Gobierno. Y siguen produciéndose los errores no forzados. El último es el anuncio del subsidio a los viajes de egresados en PBA en colegios públicos y privados, por parte de Axel Kicillof. Existen diversos relevamientos que muestran que el anuncio de regalos de dinero, si bien pueden aportar votos de los potenciales beneficiarios, gatilla el fuerte rechazo de todos los que no los reciben. Resta más que suma. En el caso puntual de los egresados, el rechazo fue tal que tuvo que salir la propia Cristina Kirchner a defender la medida. Un tweet del economista Federico Tiberti (PhD Candidate en Princeton), incluyó un gráfico del Observatorio de Argentinos por la Educación que refleja que de los argentinos con más bajos ingresos, sólo el 32% termina el Secundario. Apenas el 2% logra un título universitario. El subsidio de Kicillof va a los jóvenes de mayores recursos dado que el 70% de ellos como mínimo, termina la secundaria. Seguramente, como las medidas de Paula Español, sean anuncios y nunca se pongan en práctica.

¿Qué pasará después del 14 de noviembre en materia económica? La lucha del Gobierno por mantener el tipo de cambio oficial sin sobresaltos se dará hasta quemar las últimas naves. Y aquí entra en juego de nuevo el FMI. Se dará el debate sobre la conveniencia de pagar el vencimiento de deuda con el organismo el 22 de diciembre, por u$s 1880 millones. En el kirchnerismo ya tendrían la decisión tomada: no pagarlo. Las reservas líquidas para entonces estarán en torno a u$s 3000 millones como máximo. Y la liquidación de la cosecha de soja recién comienza en abril del 2022. Máximo y Cristina están sembrando el terreno para el "atraso" o "arrears" de la Argentina con el FMI, con frases como que "cada dólar que se destine al FMI es un dólar menos para el pueblo". Hay trabas adicionales creadas por el propio gobierno: por la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública aprobada este año, todo acuerdo con el FMI debe ser aprobado por mayoría simple en el Congreso como consigna Marina Dal Poggetto en el último informe de EcoGo.

La Argentina se sumaría así a países como Sierra Leona, Chad, Liberia, que tuvieron "atrasos" en el pago de la deuda. Pero se trata en nuestro caso de un integrante del G20. El FMI anunció hace cuatro días, el alivio en el pago de la deuda a 24 países, pero de los miembros más pobres y vulnerables del organismo. Pero hay otra condición que la Argentina no cumple: los países pobres beneficiarios además están desarrollando "políticas macroeconómicas adecuadas".

El "Juego del Calamar" es furor en Netflix y apunta a ser la serie más vista de la historia del streaming. Hay varios elementos de esta serie surcoreana, violenta por cierto, que pueden extraerse. Hay quienes analizan el éxito desde un punto de vista sociológico con las dificultades y no sólo en Corea del Sur, de progresar y el impacto de la pandemia. Un grupo de personas en la serie arriesga sus vidas en una competición por sobrevivir. Entre esas personas, muchos endeudados que no pueden pagar. "Luz roja, luz verde", del primer episodio ha generado millones de memes en redes sociales. Es un juego en el que una persona ordena a los competidores a que corran (en luz verde) y se mantengan quietos (en luz roja). ¿Quiénes sobrevivirán después del 14 de noviembre? ¿Quiénes cuando no se haga un pago al FMI? ¿Quiénes lo harán si llega una devaluación o alta inflación? Final abierto.