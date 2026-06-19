El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que cambia por completo el sistema de licencias de conducir. A partir de ahora, el estatus de ciudadanía también estará reflejada en el documento.

La nueva normativa establece que tanto las licencias de conducir como las tarjetas de identificación que sean emitidas por Florida tendrán que indicar el estatus de ciudadanía de su titular.

La medida forma parte de un paquete legislativo que busca reforzar los controles sobre conductores de avanzada edad

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Las personas que sean ciudadanas comenzarán a tener este estatus en sus licencias de conducir y quienes no lo sean, mostrarán las letras “NC” en indicativo de “no ciudadano”.

Se incluyen en esta medida a residentes permanentes legales y a otras personas que no poseen la ciudadanía aunque tengan una residencia legal.

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La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2026, que es la fecha en la que suelen aplicarse las normas aprobadas por la Legislatura de Florida.

Las autoridades estatales aclararon que las licencias de conducir y las tarjetas de identificación ya están en circulación no perderán validez, sino que el cambio se aplicará cuando corresponda una nueva emisión, renovación o reemplazo.