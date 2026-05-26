Quienes planeen salir de México en los próximos meses deben prestar atención a una nueva disposición migratoria que podría restringir el acceso a sus vuelos. Esta medida impone limitaciones específicas para aquellos ciudadanos y extranjeros que no hayan cumplido con un trámite esencial relacionado con su pasaporte en el tiempo correspondiente.

El propósito de esta regulación es fortalecer los mecanismos de control en fronteras y aeropuertos, disminuyendo las irregularidades que se presentan durante los viajes internacionales.

Las autoridades fueron contundentes y aseguraron que la revisión del estado del documento es, de ahora en adelante, una obligación y no una opción.

La nueva disposición migratoria establece la revisión obligatoria del pasaporte antes de viajar, con el objetivo de reforzar los controles fronterizos. Fuente: Shutterstock

El trámite que debes cumplir si quieres salir y entrar a México

Es importante tener en cuenta que diversos países del mundo exigen que el pasaporte cuente con una vigencia mínima al momento de ingresar a su territorio, independientemente de la duración del viaje.

En este sentido, la renovación oportuna del documento se vuelve un requisito fundamental para evitar contratiempos. Presentarse ante las autoridades migratorias con un pasaporte vencido o próximo a expirar puede derivar en la negación de la salida o del ingreso al país de destino.

Consecuencias de no cumplir con este requisito migratorio

L a normativa se aplica de igual modo a ciudadanos nacionales y extranjeros , fundamentándose en acuerdos de seguridad internacional que obligan a los países a verificar la validez y vigencia de los documentos de viaje. Un pasaporte caducado puede resultar en una restricción de salida que permanecerá en efecto hasta que el trámite de renovación se haya completado.

En este contexto, es imperativo seguir las recomendaciones de las autoridades, actuando con anticipación: