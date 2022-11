Derrota de Argentina: las cuatro jugadas monetarias y fiscales inevitables en 2024

La ironía de la doble crítica. Resulta frustrante y deprimente a la vez percibir que para ganar la elección, el peronismo critica a JxC y a la vez, para ganar la misma elección, JxC critica al peronismo. Mucha sarasa y una formidable ausencia de plan para encarar la peor crisis que jamás haya sufrido la República Argentina. Y en el medio, un país entero que observa atónito.



¿Dolarización en 2023? Por qué el próximo presidente tendrá una semana para llegar al déficit cero



El 2024 será el año de un sincericidio tan inevitable como indispensable. La pregunta obligada a cada candidato a presidente 2024 es: ¿cómo piensa hacer para desactivar todo esto? En particular dado que no tenemos acceso al mercado externo de deuda y tampoco al interno. La austeridad va a ser una precondición muy verdadera desde 2024. Tenemos una montaña de pesos atrapados en el Banco Central que viene creciendo y está ahí desde 2015.

Dólar, reservas y elecciones: las cuentas que saca Sergio Massa y el contrapunto con el FMI



El próximo presidente deberá resolver de una vez este problema que tiene a toda la economía argentina atragantada. El problema es que cualquiera que sea la solución propuesta, va a doler mucho. En 2024 el nuevo presidente deberá tomar medidas muy drásticas en lo monetario y fiscal. La decisión del próximo gobierno no ronda en si se desactivará la bomba de pesos sino en qué sector de la economía lo terminará pagando. El 2024 será el año de un explosivo "sincericidio criollo".

Desinflacionar, dar una señal de fuerte ajuste fiscal, desregular toda la economía y desarmar la bomba de pesos atrapada en el Central: las cuatro jugadas monetarias y fiscales inevitables para el próximo presidente de Argentina, según el autor de la columna.

La coyuntura que herede el próximo presidente deberá atacar cuatro problemas en simultáneo :

Desarmar la bomba de pesos atrapada en el BCRA Desinflacionar una economía que para entonces probablemente corra al 100% de inflación anual Dar una señal fiscal muy contundente que apunte hacia la austeridad en sentido estricto Desregular toda la economía argentina para volver a crecer, otorgando al campo su liderazgo natural

Si el próximo presidente no se anima a hacer todo esto en la primera semana de gestión, la coyuntura se lo devorará en breve. La Argentina del 2024 no permitirá gradualismo y recuerden: la esperanza sin racionalidad es la utopía de los tontos.

¿Dolarización en 2023? Por qué el próximo presidente tendrá una semana para llegar al déficit cero



La inflación estará claramente en la agenda de manera excluyente y en ese sentido resulta importante analizar en relativo cómo viene resolviendo Estados Unidos su problema inflacionario respecto a lo actuado en Argentina.

Inflación y tasas de la fed: Cruel dolor en Estados Unidos

De a poco, y con mucho dolor, Estados Unidos pareciera estar cerca de doblegar una inflación que actualmente corre al 7,70% anual. La forma en la que viene luchando contra su inflación se puede resumir en cuatro impactos:

1- La suba de tasa de referencia más rápida de la historia

En poco menos de un año, la Fed llevó la tasa de referencia de 0% a 4% y es importante recordar que una economía no sólo es sensible al nivel de las tasas de interés sino además a la velocidad con la cual dichas tasas cambian de nivel.

Para situarnos en perspectiva analicemos la suba de la tasa de 2 años (parte corta) y la de 30 años (larga). Durante 2022, la tasa de 2 años subió poco más de 350 puntos básicos llevándola a niveles cercanos a 4,50%.

Suba de tasas de la Fed: por qué los economistas creen que lo peor ya pasó... pero siguen preocupados



Recordemos que las tasas cortas son las más afectadas por la política monetaria de la Fed en lo que se refiere a presión sobre su tasa de referencia. Las subas de tasas cortas tienen como principal objetivo frenar al consumo y con ello la presión inflacionaria en ese frente. La tasa de 30 años subió aproximadamente 200 puntos básicos generando un notable impacto en la valuación de acciones en especial las tecnológicas.

2- El efecto riqueza más negativo de la historia

Las pérdidas observadas en los mercados de acciones y bonos se ubican en las más altas que jamás haya visto la humanidad, muy por encima de los niveles de la crisis financiera del 2008. Esta baja en el valor de activos financieros genera una pérdida patrimonial en el consumidor promedio y dicho evento se traduce en un efecto riqueza negativo que deprime al consumo y a la inversión.

"De la mano de la tasa de 30 años, la Fed propinó el efecto riqueza más negativo de la historia", sostiene Fermo

Este efecto es muy fuerte en la economía estadounidense, dado que el ciudadano promedio destina una parte sustancial de sus ahorros en activos financieros . Este efecto probablemente sea mucho más relevante que el primero.

3 - La Fed comenzó a achicar su balance

Esto significa que desde hace unos meses comenzó a vender los bonos largos que había comprado en las cuatro rondas de QE (Quantitative Easing) que vino implementando desde 2008.

Achicar el balance del banco central norteamericano significa que la Fed vende bonos largos, al venderlos genera un exceso de oferta en el mercado que ocasiona una baja de sus precios y por lo tanto, una suba en sus respetivas yields (tasas de retorno) .

Fed: alto funcionario advierte sobre los riesgos en el mercado financiero y los bonos del Tesoro



El principal objetivo de este mecanismo es poner presión a las tasas largas y también drenar de liquidez al mercado global para apuntalar el segundo impacto descripto en el párrafo anterior.

4 - La inflación en su sentido más tradicional

El M2 es la forma más estándar de medir oferta monetaria dado que incluye: efectivo, depósitos en cuenta corriente y depósitos en caja de ahorro, o sea, es la oferta de dinero transaccional que dispone una economía de manera inmediata. La Fed en el último año prácticamente tiene congelado el M2, el cual creció en los últimos 12 meses solo un 2,56%.

De esta forma, si la Fed se mantiene inamovible en esta dimensión, los precios no tienen otra alternativa que dejar de crecer por la simple aplicación de la ecuación cuantitativa del dinero (Mv=PQ). Así, resulta razonable imaginar un proceso de significativa desinflación que se irá observando en la economía de los Estados Unidos en los próximos 6 meses y que debiera ser el fruto de los cuatro misiles disparados recientemente:

Suba de tasas cortas

Pérdidas patrimoniales gigantescas

Presión en tasas largas

Congelamiento de M2

Derrota de Argentina

Y del otro lado del mundo venimos nosotros, una tierra en donde a pesar de tener inflación casi interrumpida en los últimos 100 años, todavía se discute si la suba de precios es causada por emisión de dinero.

A diferencia de Estados Unidos, nuestra inflación corre cómodamente al 88% interanual y no pacieran observarse signos de desaceleración en el corto plazo más allá de los efectos que pudiera ocasionar un congelamiento de precios (el cual siempre es pan para hoy y hambre para mañana).

Comparada con la estrategia antinflacionaria de los Estados Unido s, Argentina virtualmente no sólo que no está haciendo nada de lo que viene ejecutando la Fed sino que por el contrario, la emisión de pesos viene siendo más que importante y a la vez las tasas nominales no parecieran crecer a la velocidad suficiente como para tornar a las tasas reales en una variable restrictiva que, eventualment,e nos desinflacione a futuro; a diferencia, otra vez, de lo que se observa en Estados Unidos, donde el principal motor de suba de tasas nominales han sido las reales.

Pareciera que en materia inflacionaria, Argentina está totalmente a contramano de Estados Unidos. Que Dios nos bendiga.