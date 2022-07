Cualquier oferta que se le haga al campo bajo presión no garantiza nada

En el Gobierno todavía asumen que el problema más acuciante que tienen por delante, la falta de dólares, podría empezar a resolverse con un incentivo que impulse al campo a reanudar la liquidación de la soja retenida. No es tan fácil. En primer lugar, cualquier medida debería hablarle al bolsillo de los productores. Pero aunque lo hiciera, hoy el ánimo que campea en el agro no es el mejor. Las agresiones que en los últimos días lanzaron dirigentes del Frente de Todos (empezando por el propio Presidente) y la marcha que promueven organizaciones rurales a la Exposición Rural no crean el clima necesario para que cualquier estímulo fluya.

"Hay mucha bronca acumulada", dice un consultor de diálogo permanente con el sector. Los productores se sienten el chivo expiatorio de la escalada cambiaria, cuando en realidad el campo es la principal fuente de dólares del BCRA. Lo ha sido este año y todo el 2021, aún con retenciones de 33% para la soja y brechas que han oscilado entre 80% y 100%. Les duele el destrato y el desconocimiento, como lo es pensar que cualquier silobolsa es la contraparte de un delito, lo que implica no entender la lógica productiva que hay detrás del acopio.

Este contexto no le resta chances a alguna medida, pero hay que tener en cuenta que su efectividad va a ser menor. Le quedará al agro, en todo caso, evaluar si la decisión de acompañar o no puede tener un costo político hacia adelante, ya que le daría pie al oficialismo a reforzar sus teorías "especulativas".

El BCRA ha dicho de todas las maneras posibles que no está de acuerdo con un tipo de cambio diferencial. Abriría la puerta reclamos similares de más sectores y potenciaría la expectativa de una devaluación más general. La contraparte es reducir el porcentaje de las retenciones, decisión que tiene costo fiscal. Mover cualquiera de estas variables puede afectar los objetivos pautados con el FMI, por lo cual Silvina Batakis está forzada a ponerlas sobre la mesa, para no arriesgar la relación con el principal garante que tiene la Argentina.

La postura pública del BID, cuyo presidente blanqueó ayer la resistencia de la entidad a liberar fondos para el país, puede servir como punto de apoyo para las charlas de la ministra en Washington. Mauricio Claver Carone llegó a la conducción de la mano de Donald Trump, y la administración Biden por ahora no se propuso forzar un recambio.

El Gobierno se debate entre gastar una bala con medidas de efectividad incierta o reafirmar lo que viene haciendo. La opción dos, si es la elegida, también debe ser comunicada.

