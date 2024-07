Argentina bicampeona de América y la cruzada de las SAD

En la madrugada de este lunes, el seleccionado argentino liderado por Messi, Di María y el "Dibu" Martinez, se consagró bicampeón de la Copa América. El inicio de la final entre Argentina y Colombia se vio demorada una hora y 20 minutos por incidentes en la zona de ingreso al estadio Hard Rock de Miami.

En la previa, la reventa oficial del boleto más barato subió de U$S 533 a U$S 1800/2200 y otros intermedios superaron los U$S 5.000. Según estimaciones de la empresa TicketIQ el precio promedio fue de U$S 4.024 dólares y el más costoso U$S 66.765 dólares. Sin embargo, la fiesta se vio empañada cuando un numeroso grupo de fanáticos colombianos intentó entrar por la fuerza y sin ticket, provocando avalanchas y desmanes.

En medio del caos se cerraron las puertas de acceso, con hinchas muy acalorados y apretujados contra las rejas.

La Conmebol dio un comunicado anunciando el retraso del partido. En tanto, la Policía de Miami intervino y se produjeron corridas, detenciones, destrozos, heridos y robos.

El clima de tensión se vivió dentro y fuera del estadio, con familias y niños abandonando el lugar sin ver el espectáculo por el que habían pagado por anticipado.

La zozobra llegó hasta los jugadores y sus familiares que también pugnaban por ingresar. Estos hechos lamentables se vienen sucediendo en los torneos continentales por obra de graves fallas en la organización. Esta vez la mancha de la ineficiencia causó mayor alarma porque se extendió a los EE.UU., sede del próximo mundial FIFA 2026 junto a Canadá y México.

El Tweet del presidente Javier Milei

Durante el viaje a EE.UU., y antes de disputarse la final, el presidente Milei volvió a expresarse por la red X: "Pregunta técnica. Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SAD tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol. VLLC". Una ilustración con los 11 titulares de la Selección Nacional multicampeona concluye con el siguiente mensaje: "Todos juegan en clubes que son Sociedades Anónimas Deportivas".

"Lo que hizo el Presidente fue poner, a través de la Selección argentina, la realidad de lo que ocurre. El 95% de los jugadores provienen de SAD" apuntó la diputada libertaria Juliana Santillán. Y agregó: "Las SAD están vigentes a través del DNU 70. Lo que va a ocurrir es la reglamentación, que pone en vigencia el corrimiento de los plazos. Esto lo venimos trabajando hace mucho tiempo, es un momento histórico para el ingreso de aportes privados y de divisas para la Argentina a través del fútbol, como sucede en todo el mundo. No estamos inventando la pólvora, estamos adaptando el fútbol argentino a una situación que lo puede sacar de la crisis y de los procesos de quiebra".

Y cerró su comentario en diálogo con un medio radial: "La Argentina es una cuna de cracks y los cracks se van del país. Es bueno decir que en las SAD el ingreso es optativo, voluntario. ¿Quién se puede oponer a algo que tiene que ver con la libertad de elegir? Alguien que no quiere que se corten los privilegios".

Los frustrados intentos de apertura a inversores

El 20 de julio de 1998, el entonces presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, fue convocado por Julio Humberto Grondona al predio de Ezeiza. Fue allí que Macri presentó su proyecto de SAD como una alternativa para atraer capitales privados y mejorar las agotadas economías de los clubes.

Luego de una detallada exposición en reunión plenaria de presidentes de clubes (previamente apalabrados por Grondona), se pasó a votar. El resultado a mano alzada fue abrumador: 24 a 0 por la negativa. El periodista Ernesto Cherquis Bialo (exvocero de Grondona 2008-2016), suele recordar la insólita frase del exmandamás de AFA en esa ocasión: " Perdimo' Mauricio...".En 1993, una asamblea de AFA ya había rechazado modificar el estatuto para introducir la figura de las SAD (34 a 1), único voto favorable Boca Juniors.

La AFA, una estructura vertical

La Asociación del Fútbol Argentino mantiene una estructura de comienzos del siglo XX. Como otras tantas instituciones, debería renovar sus objetivos, facilitando una mayor apertura del pensamiento, más proclive a los cambios sustentables del súper profesionalismo.

Una reforma impostergable es modificar el sistema de votación en las asambleas. Cada presidente de club antes de emitir su voto para elegir autoridades, modificar el reglamento general o el estatuto de AFA, debería contar con el aval previo de los socios a quienes habrá de representar como un fiel mandatario, convocando a una asamblea extraordinaria para ese único fin.

La cruzada de las SAD

El Gobierno Nacional ha retomado impulso con el llamado "Pacto de Mayo" firmado en la Casa Histórica de Tucumán, donde el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pese a la gran pasión nacional que significa el fútbol (y los deportes en general) ninguna mención se hizo en los 10 puntos de esta proclama: inviolabilidad de la propiedad, equilibrio fiscal, reducción del gasto público, reforma tributaria y del régimen de coparticipación federal, explotación de los recursos naturales, reformas laboral, previsional y política, apertura del comercio internacional.

No obstante, se pronostican vientos de cambio en las estructuras del fútbol profesional. Así, el flamante Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tendrá a su cargo llevar adelante la reglamentación del DNU 70/23 en lo referido a las sociedades anónimas deportivas (SAD). Sin dudas, la gran actuación del seleccionado en la Copa América contribuyó a potenciar aún más esta iniciativa hasta hoy resistida a punta de lanza por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Cuando la gloria deportiva golpea la puerta se suelen apagar las voces críticas. Sin embargo, resulta difícil esconder la realidad debajo de la alfombra mágica de los triunfadores. Los éxitos de la Copa América 2021, Finalíssima ante Italia, mundial de Qatar y el recién estrenado bicampeonato americano, contrastan con el andar tambaleante de una deficiente organización del fútbol local.

Está visto que la Selección Argentina está integrada por futbolistas de exportación, con niveles de excelencia. Si bien muchos de ellos fueron formados en clubes argentinos a temprana edad, sólo pudieron dar "el gran salto de calidad" cuando pasaron a competir en las principales ligas europeas. Y ahora, una nueva generación asoma (Garnacho, Carboni, Soulé, Paz, entre otros) tras destacarse en clubes europeos sin haber debutado como profesionales en canchas argentinas.

Días atrás en rueda de prensa, el DT Marcelo Bielsa declaró que "el fútbol es esencialmente propiedad popular, porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad, entonces el fútbol, como es gratuito, es de origen popular". Sin ánimo de polemizar con el actual entrenador de la Selección de Uruguay (medalla de bronce), debemos tener en claro que no se puede vivir siempre de prestado.

A partir de hoy Argentina es la más ganadora del continente con 16 trofeos. Es tiempo de abandonar los discursos grandilocuentes y ceder espacio al debate constructivo, descartando las malas experiencias del pasado, en busca de soluciones superadoras que finalmente resulten tan efectivas como transparentes.