A pesar de la motosierra, a un año de asumir, Milei conserva alta su imagen positiva

A un año del inicio del gobierno de Javier Milei , la consultora de opinión pública Zuban Córdoba realizó una encuesta cuyo resultado es un balance del estado de situación y de los principales indicadores de aceptación de los últimos 12 meses. "Es innegable que hemos vivido un año muy dinámico. Probablemente uno de los más turbulentos de las últimas décadas. Las medidas tomadas por el gobierno nacional fueron muchas y, para bien o para mal, de muy alto impacto. Aquella máxima de que en Argentina el tiempo transcurre más rápido, nunca se sintió tan real", dice el resumen de la encuesta de Zuban Córdoba.

Sin embargo, al analizar la película completa se notas cierta estabilidad en los principales indicadores de aceptación de la gestión libertaria. La imagen del gobierno nacional positiva se ha mantenido oscilante casi todo el año entre el 42% y 45%, con un salto significativo en noviembre, en el que llegó a tocar el 47%.

Javier Milei

Un primer dato aparece de forma clara: el Gobierno encuentra su oasis de estabilidad en los periodos en los que la economía aparece controlada y sufre sus picos de negatividad cuando la misma atraviesa momentos de incertidumbre. "Parece un razonamiento que peca de obviedad, pero es la clave de la, hasta aquí, buena performance libertaria", describe la consultora.

La misma encuesta describe que a diferencia de otros gobiernes, el de Milei de cara a las próximas elecciones legislativas va a tener algo para mostrar (la baja de la inflación ). Los anteriores, en cambio, solo tuvieron explicaciones para dar y ningún hecho objetivo que mostrar. Las luces amarillas, en cambio, Zuban Córdoba asegura que aparecen cuando se analizan otras dimensiones de la agenda. El gobierno nacional tiene déficits considerables en transparencia, seguridad o educación pública. También cuando confunde las formas con el fondo.

Los resultados de la encuesta parecen coincidir con cómo se ve el Gobierno. De hecho, Milei no parece dispuesto a correrse de lo que prometió en campaña. Una muestra más se dio cuando el Presidente aseguró que continuará su política de déficit cero durante el próximo año, pese a las elecciones legislativas. "No vamos a utilizar hacer política monetaria y fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral. Vaya que si es nuevo", prometió. Las palabras de Milei fueron pronunciadas en el marco de la apertura de la Semana de la Inteligencia Artificial que tiene lugar el Polo Científico Tecnológico . El mandatario destacó el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y pidió explorar los nuevos horizontes de la tecnología, aunque marcó los riesgos que presenta "en manos incorrectas". "No quisiera imaginar una IA super poderosa en manos de un dictador comunista", añadió.

Asimismo, según la agencia NA, propuso "explorar los nuevos horizontes", y destacó el uso de la tecnología durante la campaña electoral que lo convirtió en Presidente. "Le debo mucho a ella. La campaña más austera de la historia, literalmente no teníamos un mango, todo dependía de lo que hacía nuestros seguidores en nuestras redes", destacó.