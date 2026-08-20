La señal que deja la moneda permite tener una referencia sobre el estado del congelador.

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Cuando se va la luz en Colombia, una de las principales preocupaciones en los hogares es saber si los alimentos guardados en el congelador todavía son seguros para consumir. Ante esta situación, existe un truco casero que consiste en congelar un recipiente con agua y colocar una moneda sobre el hielo antes de que ocurra un apagón. La posición en la que quede la moneda después del corte puede servir como una señal de que el contenido del congelador llegó a descongelarse .

La técnica no reemplaza un termómetro para electrodomésticos ni permite determinar con exactitud la temperatura que alcanzó la comida, pero puede funcionar como una referencia sencilla cuando no se cuenta con otro mecanismo para controlar lo ocurrido durante una falla eléctrica.

¿Para qué sirve poner una moneda en el congelador?

El objetivo principal de poner una moneda sobre hielo en el congelador es tener una señal visual de cuánto pudo haberse descongelado el contenido durante un corte de luz.

Para hacerlo, se debe llenar un recipiente pequeño con agua y llevarlo al congelador hasta que el líquido se convierta completamente en hielo. Después se coloca una moneda sobre la superficie congelada y se deja el recipiente en un lugar estable dentro del congelador.

Si la electricidad se corta, el hielo puede comenzar a derretirse. Cuando el suministro eléctrico regresa y el congelador vuelve a funcionar, el agua puede congelarse nuevamente. La ubicación final de la moneda permite tener una idea de si hubo un proceso de descongelamiento.

Para qué sirve poner una moneda en el congelador cuando se va la luz y por qué los electricistas lo recomiendan. ChatGPT - creada con IA

¿Cómo funciona el truco de la moneda en el congelador cuando se va la luz?

La explicación es bastante sencilla: cuando el congelador pierde temperatura durante un periodo prolongado, el hielo comienza a derretirse.

Si la moneda estaba sobre la superficie y el hielo se derrite parcialmente, puede hundirse dentro del agua. Si posteriormente vuelve la electricidad y el agua se congela otra vez, la moneda puede quedar atrapada en una posición diferente.

Por eso, al revisar el recipiente después de un corte de energía, la ubicación de la moneda puede servir como una especie de “registro” casero de lo que ocurrió.

Si la moneda permanece en la parte superior, es una señal de que probablemente el hielo no llegó a derretirse de manera considerable. Si aparece en el centro o en el fondo del recipiente, significa que hubo un proceso de descongelamiento más importante.

¿Qué significa si la moneda quedó en el fondo del recipiente?

Si la moneda terminó en el fondo, quiere decir que el hielo se derritió lo suficiente como para que el objeto descendiera antes de que el agua volviera a congelarse.

Esto puede indicar que el congelador perdió frío durante el corte de energía durante un tiempo considerable. Sin embargo, la moneda por sí sola no permite determinar si los alimentos son seguros para consumir.

En ese escenario es importante revisar la temperatura y el estado de los productos. Las autoridades sanitarias recomiendan no confiar únicamente en el aspecto, el olor o el sabor de un alimento para decidir si puede consumirse.

¿Cuánto tiempo puede mantener el frío un congelador sin luz?

El tiempo depende de factores como la cantidad de alimentos almacenados, el modelo del electrodoméstico y la frecuencia con la que se abra la puerta.

Como referencia, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos señala que un congelador lleno puede conservar una temperatura segura durante aproximadamente 48 horas, mientras que uno que está a la mitad de su capacidad puede hacerlo durante unas 24 horas, siempre que permanezca cerrado.

Por eso, durante un apagón es fundamental evitar abrir constantemente la puerta “para revisar” . Cada vez que se abre, se pierde parte del aire frío acumulado y se puede reducir el tiempo durante el cual los alimentos permanecen congelados.

¿Qué hacer con los alimentos si se fue la luz?

Cuando se presenta un corte de energía, lo más recomendable es mantener cerradas las puertas del congelador y de la nevera tanto como sea posible.

Si el corte se prolonga, se puede recurrir a una nevera portátil con hielo o paquetes de gel congelados para conservar los productos que necesitan refrigeración. También es conveniente agrupar los alimentos dentro del congelador, ya que permanecer juntos ayuda a conservar el frío durante más tiempo.

Una vez que regrese la electricidad, se debe evaluar cada alimento. Si los productos todavía tienen cristales de hielo o permanecieron a una temperatura de aproximadamente 4,4 °C o menos, pueden seguir siendo seguros para cocinar o volver a congelar, aunque su calidad puede cambiar.

¿La moneda en el congelador realmente indica si la comida está dañada?

No. Este punto es importante porque el truco de la moneda no es un método científico para determinar la seguridad de los alimentos.

La moneda únicamente puede funcionar como una señal casera para saber si hubo un proceso de descongelamiento y posterior congelación. No indica cuánto tiempo estuvo la comida a una temperatura insegura ni cuál fue exactamente la temperatura alcanzada.

Para controlar de manera confiable la temperatura del electrodoméstico, lo más recomendable es utilizar un termómetro para congelador. Las recomendaciones de seguridad alimentaria señalan que un congelador debería mantenerse alrededor de 0 °F (-18 °C) o menos para conservar correctamente los alimentos congelados.

¿Qué hacer si la moneda se hundió después de un apagón?

Si la moneda terminó en una posición más baja, lo prudente es revisar los alimentos individualmente y no consumirlos automáticamente.

La presencia de cristales de hielo es una señal útil: los alimentos que todavía conservan hielo o permanecen a una temperatura segura pueden volver a congelarse. En cambio, si un alimento perecedero permaneció por encima de temperaturas seguras durante demasiado tiempo, lo más recomendable es desecharlo.