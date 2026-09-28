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La inteligencia artificial se convirtió para algunas personas en una herramienta que va más allá de resolver dudas o realizar tareas. También existen usuarios que recurren a los chatbots para conversar, buscar compañía o incluso contarles situaciones personales.

Una investigación psicológica realizada por investigadores de la Universidad de Stanford analizó esta forma de relacionarse con la tecnología y encontró que buscar apoyo emocional en estos sistemas puede estar asociado con una mayor sensación de soledad y un menor bienestar, especialmente entre las personas que cuentan con redes sociales más limitadas fuera de internet.

El trabajo fue publicado el 4 de agosto de 2026 en la revista Nature Human Behaviour y estudió a usuarios de Character.AI, una plataforma que permite conversar con diferentes personajes creados mediante inteligencia artificial.

¿Qué descubrió el estudio sobre hablar de problemas personales con la inteligencia artificial?

Los investigadores recopilaron información de 1.131 adultos de Estados Unidos que utilizaban Character.AI. Además de las encuestas, el trabajo original analizó miles de mensajes pertenecientes a conversaciones compartidas voluntariamente por una parte de los participantes.

Para realizar el análisis, se tuvo en cuenta por qué utilizaban los chatbots, con qué intensidad lo hacían y cuánto compartían información personal o sensible durante las conversaciones. También se evaluó el tamaño de las redes sociales que los participantes mantenían fuera de internet.

Los resultados mostraron que las personas con redes sociales offline más pequeñas tenían una mayor tendencia a señalar la compañía como uno de los principales motivos para utilizar estos sistemas. A su vez, ese tipo de utilización estuvo asociado con niveles más bajos de bienestar.

La relación era más marcada cuando las interacciones con la inteligencia artificial eran intensas y cuando los usuarios compartían una mayor cantidad de información personal.

Los resultados fueron publicados en agosto de 2026 en la revista científica Nature Human Behaviour. Shutterstock

¿Por qué hablar con un chatbot podría relacionarse con una mayor sensación de soledad?

Los investigadores encontraron que los resultados dependen en buena medida de cómo y para qué se utiliza la inteligencia artificial. De hecho, una utilización intensa del chatbot no estuvo asociada de la misma manera con el bienestar de todos los participantes.

Entre quienes tenían redes sociales más pequeñas en la vida real, el uso intenso se relacionó con un menor bienestar, especialmente cuando el principal objetivo de las conversaciones era encontrar compañía o apoyo emocional. También se observó una relación similar entre quienes compartían información personal sensible con estos sistemas.

Los autores plantean distintas explicaciones posibles. Entre ellas, señalan que un chatbot no puede establecer el mismo intercambio personal que existe entre dos personas y que puede tener dificultades para responder adecuadamente frente a determinadas conversaciones emocionales.

¿La inteligencia artificial provoca soledad?

Los resultados no permiten afirmar que utilizar inteligencia artificial provoque soledad. El estudio identifica asociaciones entre determinadas formas de utilizar los chatbots y el bienestar psicológico, y los propios investigadores continúan estudiando qué características de estas interacciones podrían explicar esa relación.

Además, el trabajo señala que los efectos no fueron iguales para todos los usuarios. La relación dependió de factores como las conexiones sociales fuera de internet, el motivo por el que se utilizaba el chatbot, la intensidad de las conversaciones y el nivel de información personal compartida.

Por ese motivo, los investigadores remarcan la importancia de comprender mejor los posibles riesgos de utilizar estos sistemas como reemplazo de los vínculos humanos y plantean estudiar medidas que permitan ofrecer apoyo cuando una conversación indique que una persona puede necesitar ayuda de otras personas.