No fue un iceberg: revelan el verdadero motivo del hundimiento del Titanic y cambia la historia de la tragedia.

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A más de un siglo del naufragio que marcó la historia, el enigma del Titanic continúa provocando interés y nuevas incógnitas. La tragedia que impactó al mundo en 1912 vuelve a ser objeto de discusión, impulsada por académicos que cuestionan la narrativa convencional sobre el hundimiento.

Durante años, la interpretación más difundida(a) fue que el transatlántico colisionó con un iceberg en las frías aguas del Atlántico Norte. Sin embargo, la reciente obtención de imágenes en 3D de gran resolución del lecho marino sugiere la posibilidad de nuevas teorías.

Así nació el ambicioso proyecto del Titanic: la historia

En 1907, Bruce Ismay, presidente de la naviera White Star Line, junto a William Perrie, de los astilleros Harland & Wolff, plantearon una estrategia audaz: la construcción de tres transatlánticos que se distinguirían por su imponente tamaño, velocidad y lujo.

Inspirados en la mitología griega, fueron denominados Olympic, Titanic y Gigantic (este último sería posteriormente renombrado como Britannic). El Titanic, como el segundo de la serie, se registraría en la historia no por su grandeza, sino por su trágico destino.

¿Por qué se consideró al Titanic insumergible antes de hundirse en 1912?

El Titanic, reconocido como prácticamente insumergible, se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912, tan solo tres horas tras colisionar con lo que se presume fue un iceberg, durante su primer viaje. En ese momento, era el barco más grande y lujoso jamás construido.

El Titanic, reconocido como prácticamente insumergible, se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912. Fuente: Shutterstock

El lujoso barco realizó su travesía inaugural en el año 1912, atrayendo a la alta sociedad de su época. El siniestro ocurrirá en una fecha que quedaría grabada en la memoria colectiva.

¿Qué muestra la primera reconstrucción 3D del Titanic en el fondo del Atlántico?

Gracias a una técnica innovadora de escaneo digital submarino, se logró por primera vez una reconstrucción completa en 3D del Titanic. A diferencia de las imágenes convencionales, esta tecnología proporciona un detalle sin igual sobre el estado actual del barco, sumergido a 3.800 metros en el fondo del Atlántico.

Desde su hallazgo en 1985, se creyó que el Titanic se hundió en una sola pieza. Sin embargo, los escaneos revelan que el barco se partió en dos: la proa, aún reconocible y una popa irreconocible, deformada por el impacto al tocar el fondo.

La teoría viral que sostiene que el Titanic no se hundió por un iceberg

El investigador Park Stephenson, reconocido experto en el Titanic, sostiene que la nave no colisionó lateralmente con el iceberg , como comúnmente se relata.

Según Stephenson, el barco podría haber encallado en una plataforma de hielo sumergida, una hipótesis que fue formulada por primera vez en 1912 por una publicación londinense. El especialista manifiesta que el naufragio aún encierra secretos por revelar y que estas recientes imágenes serán cruciales para esclarecer la verdad.

“Tengo una creciente cantidad de evidencias que sugieren que el Titanic no impactó contra el iceberg de costado, como se representa frecuentemente en las películas. Es posible que realmente haya aterrizado en la plataforma de hielo sumergida. Este fue el escenario original publicado por una revista londinense en 1912″, declaró el investigador.

Investigaciones recientes revelaron que el Titanic podría haber estado lidiando con problemas estructurales antes de su fatídico viaje, lo cual pudo contribuir a su hundimiento. Los expertos sugieren que la calidad del acero utilizado en su construcción podría haber sido inferior a la esperada, haciéndolo más vulnerable al impacto.

Además, se planteó la posibilidad de que la falta de suficientes botes salvavidas no solo se debiera a un descuido, sino a una estrategia de marketing destinada a resaltar la grandeza del barco. Esta decisión, que resultó trágica, ha conducido a un análisis más profundo sobre las prácticas de seguridad en la industria marítima de la época.