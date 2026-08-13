Rociar una mezcla de vinagre blanco y agua sobre la ropa de cama es un truco casero que muchas personas usan para refrescar las telas y neutralizar olores.

Rociar vinagre blanco sobre las sábanas se convirtió en uno de los trucos caseros que muchas personas incorporaron a la rutina de limpieza del hogar. La idea es utilizar una pequeña cantidad del producto, generalmente diluido en agua, para refrescar la ropa de cama sin necesidad de lavarla inmediatamente.

El método es sencillo y busca aprovechar las propiedades del ácido acético presente en el vinagre. Al pulverizarlo sobre las telas, puede ayudar a neutralizar determinados olores que quedan atrapados en las fibras y dejar una sensación de mayor frescura.

Sin embargo, este truco no reemplaza el lavado habitual de las sábanas ni convierte la tela en un material desinfectado. Para utilizarlo correctamente, también es importante saber cómo preparar la mezcla y qué precauciones tener para evitar dañar los tejidos.

¿Para qué sirve rociar vinagre blanco sobre las sábanas?

Uno de los principales motivos por los que se utiliza este truco es para neutralizar olores que pueden quedar en las sábanas después de varias noches de uso. El vinagre blanco puede ayudar a reducir determinados compuestos responsables del mal olor, mientras que su propio aroma desaparece cuando el líquido se evapora.

También puede utilizarse para refrescar la ropa de cama entre lavados. Esto resulta especialmente práctico cuando las sábanas todavía están limpias y no necesitan un lavado inmediato, pero acumularon olor corporal, humedad u otros aromas propios del uso cotidiano.

Rociar una mezcla de vinagre blanco y agua sobre la ropa de cama es un truco casero que muchas personas usan para refrescar las telas y neutralizar olores. Imagen creada con IA

¿Cómo se prepara el vinagre para rociarlo sobre las sábanas?

Para utilizarlo como un spray textil casero, una opción es diluir vinagre blanco en agua y colocar la mezcla en un pulverizador limpio. No es necesario empapar las sábanas: alcanza con aplicar una cantidad pequeña y uniforme sobre la superficie.

Antes de utilizarlo en toda la cama, conviene probar la mezcla en una zona poco visible de la tela. Además, es recomendable dejar que las sábanas se sequen completamente y ventilar el ambiente para evitar que quede humedad atrapada entre las fibras.

¿El vinagre blanco desinfecta las sábanas?

Aunque el vinagre tiene propiedades antimicrobianas debido a su acidez, no debe considerarse un desinfectante para las sábanas. Pulverizarlo sobre la ropa de cama no reemplaza el lavado, especialmente cuando se busca eliminar sudor , células de piel, suciedad y microorganismos acumulados.

Por eso, el truco puede entenderse principalmente como una forma de refrescar y neutralizar olores , mientras que la limpieza profunda debe hacerse mediante el lavado habitual de la ropa de cama.

¿Cada cuánto se pueden rociar las sábanas con vinagre?

No existe una frecuencia universal necesaria para aplicar este truco. Si se utiliza, lo importante es hacerlo con moderación y sin saturar la tela de líquido. También hay que tener en cuenta las indicaciones de cuidado de cada tipo de tejido.

En caso de utilizar el spray, las sábanas deben quedar completamente secas antes de volver a utilizarlas. Además, el vinagre no debe mezclarse con productos que contengan lavandina o cloro, ya que esa combinación puede generar gases peligrosos.