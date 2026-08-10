Muchos hogares están incorporando este ingrediente a la rutina de lavado.

Poner sal gruesa en el desagüe del baño una vez por semana: para qué sirve y cuáles son sus beneficios

No todos lo saben .

La sal gruesa se ha convertido en uno de los trucos domésticos más consultados por los colombianos, especialmente por quienes buscan reducir olores en la ropa, mantener los colores en las prendas y mantener la lavadora en mejor estado sin gastar de más. Aunque no reemplaza el detergente ni al suavizante, expertos en limpieza del hogar recomiendan usarlo en cantidades moderadas como complemento del lavado.

En Colombia, donde la humedad y el secado en interiores son comunes en varias ciudades, la sal suele utilizarse para refrescar prendas, toallas y ropa deportiva. La clave está en saber para qué sirve realmente y cómo aplicarlo correctamente para no dañar tejidos delicados.

¿Para qué sirve poner sal gruesa en la lavadora?

La sal gruesa tiene propiedades neutras suaves que ayudan a disolver la suciedad superficial y suavizante acumulados en la ropa y en algunas partes de la lavadora. Entre los beneficios más mencionados están:

Reducir malos olores en prendas húmedas.

Ayudar a que las toallas queden menos rígidas.

Mantener los colores en las prendas.

Refrescar ropa deportiva o prendas con olor persistente.

Contribuir a la limpieza del compartimiento del suavizante.

Su uso ocasional o cada una vez por semana también puede ayudar a mantener más limpio el tambor de la lavadora, especialmente si se realizan ciclos de mantenimiento.

Para qué sirve poner vinagre en la lavadora y por qué recomiendan hacerlo. IA

¿Dónde se pone la sal en la lavadora?

La recomendación más común es agregar una o dos cucharadas de sal gruesa en el tambor de la lavadora para que se libere. De esta manera, actúa sobre la ropa sin mezclarse directamente con el detergente durante el lavado principal.

Otra alternativa de limpieza es utilizarla durante un ciclo con el lavarropas vacío donde la sal se incorpora al tambor y se inicia un programa de lavado para ayudar a remover suciedad y residuos.

Sin embargo, antes de hacerlo conviene consultar las instrucciones del fabricante del electrodoméstico. No todos los lavarropas están diseñados para recibir productos caseros que no aparecen indicados en el manual de mantenimiento.

¿Por qué recomiendan usar sal gruesa en lugar de otros productos?

Muchas personas prefieren la sal gruesa porque no deja residuos grasos sobre las fibras y suele ser más económico que algunos suavizantes comerciales. Además, no aporta perfumes intensos, algo valorado por personas sensibles a fragancias fuertes.

¿Qué ropa se puede lavar con sal gruesa?

La sal gruesa suele emplearse en:

Toallas.

Sábanas.

Ropa deportiva.

Prendas de algodón.

Ropa de uso diario con olor acumulado.

En cambio, es mejor evitarlo en prendas de seda, lana delicada o tejidos que indiquen cuidados especiales en la etiqueta.

¿Qué pasa si pongo demasiada sal gruesa en la lavadora?

Usar cantidades excesivas no mejora los resultados y puede ser contraproducente. Al contrario, incorporar grandes cantidades de sal de manera habitual puede dejar residuos y no ofrece beneficios adicionales.

Por eso, si se decide probar este método, es preferible utilizar una cantidad moderada y no incorporarla en todos los lavados.

¿Cada cuánto se puede usar sal gruesa en la lavadora?

Para la ropa, muchas personas lo utilizan una o dos veces por semana en cargas específicas, como toallas o ropa deportiva. Para limpiar la lavadora, un ciclo de mantenimiento mensual suele ser suficiente, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante del electrodoméstico.