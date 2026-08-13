Un sencillo truco casero puede ayudar a reducir las arrugas de la ropa durante el secado. Solo se necesitan algunos cubos de hielo y la secadora.

Buscan voluntarios para vivir gratis en la isla más hermosa del Pacífico: ofrecen alojamiento y sólo 4 horas de trabajo por día

Poner hielo en la secadora se convirtió en un truco casero que muchas personas utilizan para disminuir las arrugas de la ropa sin recurrir a la plancha. La técnica aprovecha el calor del electrodoméstico y la humedad que genera el hielo al derretirse para ayudar a que las prendas queden más lisas al finalizar el ciclo .

Aunque no reemplaza por completo el planchado en todas las telas, puede ser una alternativa práctica para esas ocasiones en las que se necesita quitar arrugas de la ropa rápidamente y sin sacar la tabla de planchar .

Para qué sirve poner hielo en la secadora y cómo es el truco para quitar arrugas sin plancha.

¿Para qué sirve poner hielo en la secadora?

El hielo dentro de la secadora tiene como objetivo generar vapor cuando entra en contacto con el aire caliente del electrodoméstico. Esa humedad puede ayudar a relajar las fibras de determinadas prendas y, como consecuencia, reducir algunas de las arrugas que se producen durante el lavado y el secado.

El truco resulta especialmente útil cuando la ropa salió de la lavadora con marcas leves y todavía necesita un último paso para recuperar una apariencia más lisa.

Además, es una alternativa sencilla para quienes buscan cómo quitar arrugas de la ropa sin plancha , ya que no requiere productos especiales ni accesorios adicionales.

¿Cómo quitar las arrugas de la ropa con hielo en la secadora?

El procedimiento es bastante sencillo y no requiere llenar la secadora de hielo. La idea es utilizar una pequeña cantidad para producir humedad dentro del tambor mientras la ropa recibe el aire caliente.

Para probar este truco, siga estos pasos:

Coloque en la secadora las prendas que quiera desarrugar. Añada dos o tres cubos de hielo directamente al tambor. Seleccione un ciclo de secado con temperatura alta o adecuada para las prendas. Deje funcionar la secadora durante unos minutos, permitiendo que el hielo se derrita y genere vapor. Cuando termine el ciclo, saque la ropa inmediatamente y sacúdala antes de doblarla o colgarla.

La combinación de calor y humedad es la clave del método. Al calentarse el interior de la secadora, el hielo se derrite y produce vapor, que puede ayudar a suavizar las fibras de la tela.

¿Cuánto hielo hay que poner en la secadora para quitar arrugas?

No es necesario utilizar una gran cantidad de hielo. Para una carga pequeña o mediana, dos o tres cubos pueden ser suficientes para generar la humedad necesaria dentro del tambor.

Agregar demasiado hielo no significa que la ropa vaya a quedar más lisa. Por el contrario, puede aumentar innecesariamente el tiempo que necesita la secadora para completar el proceso.

La cantidad también puede variar según el tamaño de la carga, el tipo de secadora y las características de las prendas.

¿Qué tipo de ropa se puede desarrugar con el truco del hielo?

El método puede funcionar mejor con prendas que presentan arrugas leves o moderadas, especialmente aquellas confeccionadas con telas que toleran el secado a máquina.

Antes de utilizarlo, es importante revisar la etiqueta de cada prenda. No toda la ropa puede introducirse en una secadora ni soportar temperaturas elevadas.

Las prendas delicadas, aquellas que indican que deben secarse al aire o las que requieren cuidados especiales deberían mantenerse fuera de este método.

¿Cómo evitar que la ropa salga arrugada de la secadora?

Además del truco del hielo, existen algunas prácticas sencillas que pueden ayudar a evitar las arrugas en la ropa al usar la secadora.

Una de las más importantes es no dejar las prendas dentro del tambor durante mucho tiempo después de terminar el ciclo. Cuando la ropa permanece amontonada y caliente, las marcas pueden fijarse con mayor facilidad.

También conviene evitar sobrecargar la secadora. Una carga demasiado grande limita el movimiento de las prendas y dificulta que el aire caliente circule correctamente.

Al finalizar, saque la ropa, sacúdala una por una y cuélguela o dóblela de inmediato. Este pequeño paso puede hacer una diferencia considerable en el resultado final.