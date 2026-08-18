Esta función permite convertir la parte posterior del celular en un acceso directo para ejecutar acciones cotidianas en segundos.

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Los iPhone esconden diferentes funciones y atajos que permiten realizar tareas cotidianas de manera más rápida. Una de ellas convierte la propia parte trasera del teléfono en una especie de botón adicional, sin necesidad de instalar aplicaciones.

Se trata de Tocar atrás, una herramienta de accesibilidad de iOS que permite ejecutar determinadas acciones al dar dos o tres toques en la parte posterior del iPhone. El usuario puede elegir previamente qué quiere que ocurra con cada gesto.

Entre las posibilidades se encuentran hacer una captura de pantalla, encender funciones de accesibilidad, abrir el Centro de control o ejecutar un atajo, dependiendo de las opciones disponibles en el dispositivo.

¿Para qué sirve tocar dos veces la parte trasera del iPhone?

La principal ventaja de esta función es reducir los pasos necesarios para acceder a herramientas que se utilizan con frecuencia. En lugar de buscar una opción en la pantalla o utilizar una combinación de botones, basta con tocar dos veces la parte trasera.

Apple permite asociar el doble toque a distintas acciones del sistema. Entre las opciones que pueden aparecer se encuentran:

Realizar una captura de pantalla.

Abrir el Centro de control.

Activar determinadas funciones de accesibilidad.

Subir o bajar el volumen.

Activar la linterna en versiones compatibles.

Ejecutar un atajo configurado previamente.

Las alternativas pueden variar según el modelo del iPhone y la versión de iOS instalada.

Tocar dos veces la parte trasera del iPhone: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo Fuente: Freepik

Cómo activar el doble toque en la parte trasera del iPhone

La función no necesariamente está configurada de forma predeterminada, por lo que hay que ingresar a los ajustes para elegir qué acción realizará.

Para activarla hay que seguir estos pasos:

Abrir Configuración en el iPhone. Ingresar en Accesibilidad. Seleccionar Tocar. Desplazarse hasta Tocar atrás. Elegir Tocar dos veces. Seleccionar la acción que se quiere ejecutar.

En el mismo apartado también aparece Tocar tres veces, por lo que es posible configurar una segunda acción diferente. Por ejemplo, el doble toque puede utilizarse para una captura de pantalla y el triple para otra herramienta.

¿Cuándo conviene utilizar esta función del iPhone?

El doble toque puede resultar especialmente práctico para quienes realizan capturas de pantalla con frecuencia o necesitan acceder rápidamente a determinadas herramientas sin manipular varios botones.

También tiene utilidad dentro de las opciones de accesibilidad, ya que permite simplificar determinadas interacciones con el dispositivo y personalizar el teléfono de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Para que funcione correctamente, los toques deben realizarse en la parte trasera del iPhone. Algunas fundas especialmente gruesas pueden dificultar el reconocimiento del gesto, por lo que, si no responde correctamente, conviene comprobar si el accesorio está interfiriendo.

Una vez configurado, este sencillo gesto convierte la parte posterior del teléfono en un acceso directo personalizable, permitiendo ejecutar en segundos una acción que normalmente requeriría varios pasos.