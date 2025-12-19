Se cierra el cielo y caerán intensas lluvias en gran parte del país: las zonas más afectadas por las tormentas.

El IDEAM advirtió que, este viernes, Colombia tendrá importantes lluvias y tormentas eléctricas en todo el país. Las autoridades llaman a los sistemas de gestión del riesgo y a la población a mantenerse informados y preparados.

Finalizando la semana laboral, se prevé un descenso de las lluvias, especialmente en las regiones Caribe y Andina. Por otro lado, continuarán las precipitaciones con posibilidad de tormentas eléctricas en sectores de la región Pacífica y el oriente de la Amazonía.

Con este panorama, muchos ciudadanos quieren saber qué zonas podrían seguir bajo lluvia y tormentas en las próximas horas y dónde existe mayor riesgo de encharcamientos, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra, escenarios que pueden venir acompañados localmente de tormentas eléctricas y episodios de granizo, sobre todo en áreas de cordillera.

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 19 de diciembre?

Las precipitaciones más intensas del jueves se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en zonas de:

Antioquia

Cundinamarca y Santander

Centro y norte de Boyacá

Occidente de Tolima y Caldas

Risaralda

Centro y sur de Chocó

Valle del Cauca

Oriente de Cauca y Nariño

Caquetá

Putumayo

Amazonas

Vaupés

Guainía

En el mar Caribe colombiano, se espera tentativamente lluvias significativas hacia el occidente, que podrían incidir en las condiciones hacia el sur del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La temporada de lluvias continúa afectando a Colombia (Fuente: archivo).

En cada uno de estos departamentos, los municipios ubicados en zonas montañosas, corredores viales y áreas cercanas a cuencas hídricas tendrán mayor riesgo de acumulados de agua, caídas de árboles, crecientes súbitas o desbordamientos locales.

¿Por qué se esperan lluvias intensas, granizo y vientos fuertes?

La tormenta negra se forma por la combinación de alta humedad, circulación de vientos del norte y noreste y un fuerte desarrollo de nubes de tormenta. Este tipo de configuración favorece la aparición de:

Tormentas eléctricas con descargas frecuentes

Ráfagas de viento entre 20 y 30 km/h

Granizo en zonas puntuales

Lluvias intensas en cortos periodos de tiempo

Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones urbanas, deslizamientos en zonas de ladera y afectaciones en vías secundarias.