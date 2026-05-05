Dar pequeños golpes a la tarjeta de crédito contra la mesa o el mostrador es una reacción bastante habitual cuando un pago es rechazado. En medio de la incomodidad del momento, muchas personas recurren a este gesto con la idea de que el plástico volverá a funcionar. Aunque está muy extendido, se trata de una práctica que responde más a un mito popular que a un funcionamiento real de los sistemas de pago actuales. En la mayoría de los casos, no tiene efecto y puede incluso resultar contraproducente. El origen de este hábito está ligado a la creencia de que un golpe leve puede “reactivar” el chip o mejorar el contacto con el lector. Esta idea tiene cierto paralelismo con prácticas antiguas vinculadas a dispositivos electrónicos, donde a veces un pequeño golpe parecía corregir fallas momentáneas. Sin embargo, las tarjetas modernas funcionan con tecnología mucho más precisa. Incorporan un chip electrónico que almacena información y se comunica con el terminal de pago mediante contactos específicos o, en el caso del pago sin contacto, a través de señales inalámbricas. Ninguno de estos sistemas responde a estímulos físicos como golpes. Además, el hecho de que algunas personas crean que “funcionó” después de golpearla suele deberse a que el segundo intento coincidió con una reconexión del sistema o con un mejor posicionamiento de la tarjeta en el lector, no al golpe en sí. Cuando un pago es rechazado, las causas suelen estar relacionadas con factores técnicos o administrativos, y no con el estado físico inmediato de la tarjeta. Entre los motivos más comunes se encuentran problemas en el posnet, fallas en la conexión a la red, demoras en la validación del banco o incluso bloqueos preventivos por seguridad. También puede suceder que el chip esté desgastado por el uso o que la banda magnética haya perdido funcionalidad. En este contexto, golpear la tarjeta no solo no soluciona el problema, sino que puede generar un deterioro adicional. Aunque el plástico es resistente, el chip puede verse afectado por impactos repetidos, lo que a largo plazo podría empeorar su funcionamiento. Ante una falla en el pago, existen alternativas más efectivas y seguras que pueden ayudar a resolver la situación sin dañar la tarjeta. Una de las primeras opciones es reintentar la operación, asegurándose de insertar correctamente el chip o acercar la tarjeta en caso de pago sin contacto. También puede ser útil limpiar suavemente la superficie del chip con un paño seco para eliminar suciedad o grasa. Otra posibilidad es probar con un método alternativo, como la banda magnética o una billetera virtual, si el comercio lo permite. En caso de que el problema persista, lo más recomendable es contactar al banco emisor para verificar si existe algún bloqueo o inconveniente en la cuenta. Golpear la tarjeta es un claro ejemplo de cómo ciertos hábitos se mantienen en la vida cotidiana aun cuando no tienen respaldo técnico. La repetición de experiencias y la transmisión boca a boca contribuyen a sostener este tipo de creencias.