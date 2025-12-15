Varias regiones enfrentarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y condiciones de riesgo en las próximas horas (Fuente: archivo).

Confirmado: Prosperidad Social depositará hasta 500.000 pesos a las personas que presenten estos 3 documentos

Colombia amaneció bajo un escenario meteorológico complejo luego de que el IDEAM activara alerta naranja en varios departamentos por la llegada de fuertes tormentas eléctricas, ráfagas de viento y probabilidad de granizo, especialmente en zonas del Caribe, la región Andina y el Pacífico.

El fenómeno se intensificará a lo largo del día y podría generar afectaciones en movilidad, servicios públicos y zonas rurales vulnerables.

Durante la madrugada se registró aumento de nubosidad en regiones clave del país y, aunque en algunos sectores predominó el tiempo seco, el IDEAM advirtió que las condiciones cambiarán rápidamente con precipitaciones significativas en amplias zonas del territorio nacional.

¿Qué departamentos están en alerta naranja por las lluvias y tormentas en Colombia?

Según el reporte oficial, los departamentos con mayor riesgo por lluvias fuertes, tormentas eléctricas y vientos intensos son:

Región Caribe:

Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y el golfo de Urabá.

Región Pacífica:

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Región Andina:

Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y el occidente de Boyacá.

Región Orinoquía:

Guainía, especialmente hacia el sector suroriental.

Región Amazonía:

Amazonas y Vaupés.

En estas zonas se esperan tormentas con descargas eléctricas frecuentes, lluvias intensas en cortos periodos de tiempo y ráfagas de viento que podrían superar los valores habituales.

Alerta naranja en Colombia por tormentas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo.

¿Por qué se habla de tormentas con granizo y vientos fuertes?

El IDEAM explicó que la combinación de alta humedad, aumento de nubosidad y contrastes térmicos está favoreciendo la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Este tipo de nubosidad incrementa el riesgo de:

Granizadas localizadas

Vendavales

Caída de árboles y estructuras livianas

Inundaciones urbanas repentinas

Deslizamientos en zonas de ladera

Las tormentas más intensas se presentarían durante la tarde y la noche, cuando el calentamiento diurno potencia la actividad atmosférica.

¿Cómo estará el clima en las próximas horas en Colombia?

Para las próximas seis horas, el pronóstico indica:

Persistencia de lluvias significativas en el Caribe, Pacífico y región Andina.

Precipitaciones moderadas en sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Cielo nublado con lloviznas intermitentes en varias capitales.

Aunque algunas zonas iniciaron el día con tiempo seco, el cambio de condiciones será rápido, con episodios de lluvia intensa acompañados de tormentas eléctricas.

Alerta adicional por descenso de temperaturas en el altiplano Cundiboyacense

Además de las lluvias, el IDEAM emitió una alerta por descensos significativos de temperatura en horas de la madrugada para municipios ubicados entre los 2.500 y 2.900 metros sobre el nivel del mar.

En Cundinamarca, municipios como Zipaquirá, Chía, Cajicá, Facatativá, Soacha, Mosquera, Funza, Madrid y La Calera podrían registrar temperaturas mínimas inusualmente bajas.

En Boyacá, la alerta incluye ciudades y municipios como Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Villa de Leyva, Chiquinquirá y Samacá, donde el frío podría afectar a población vulnerable y actividades agrícolas.