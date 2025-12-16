Un frente de nubes negras y tormentas se acerca: estas serán las zonas afectadas.

El IDEAM, a través de su Informe Técnico Diario correspondiente al 15 de diciembre, advirtió sobre un escenario de lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas aisladas en varias regiones del país, asociado a condiciones de alta nubosidad.

El reporte oficial detalla qué zonas podrían registrar mayores acumulados de precipitación y dónde se mantiene la vigilancia por posibles eventos asociados a las lluvias.

Atención: las zonas donde se concentrarían las lluvias y las tormentas

De acuerdo con el pronóstico del IDEAM para las siguientes 24 horas, se esperan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica dispersa, principalmente en:

Región Pacífica

Norte y occidente de la región Andina

Borde oriental de la Amazonia

Una tormenta afecta a Colombia el 15 de diciembre. (Fuente: archivo)

En estas áreas, el informe señala probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, con especial énfasis en Chocó, Antioquia, Santander, occidente del Valle del Cauca, Quindío, sur de Bolívar y sur de Cesar, donde podrían presentarse los mayores acumulados.

En contraste, con menores volúmenes de precipitación, el IDEAM prevé lluvias en norte de Cundinamarca, occidente de Boyacá, Caldas, Risaralda, Cauca, sur de Córdoba, sur de Sucre, oriente de Vaupés, Guainía y oriente de Amazonas, además de lloviznas en sectores de Nariño.

Qué se viene observando en el país

Según el mismo informe técnico, durante la mañana se presentó cielo despejado a parcialmente nublado y tiempo seco en amplios sectores del territorio nacional. No obstante, la mayor nubosidad se concentró sobre la región Pacífica, el norte de la región Andina y zonas del sur del Caribe.

En esos sectores ya se registraron lluvias locales, algunas con tormentas eléctricas, principalmente en áreas de Santander, sur de Bolívar y Chocó, así como lloviznas en el suroccidente del país.

Dónde se registraron las lluvias más fuertes

El IDEAM informó un incremento del 116,6% en los volúmenes de precipitación frente al día anterior. Los mayores registros en las últimas 24 horas se concentraron en municipios de Chocó, Santander, Antioquia, Caldas, Tolima, Quindío y Amazonas.

El valor más alto reportado fue en Lloró (Chocó), con un acumulado de 96,7 milímetros, seguido por registros elevados en municipios de Santander, Antioquia y el Eje Cafetero.

Riesgos asociados a las lluvias

El informe advierte que estas condiciones incrementan la probabilidad de crecientes súbitas y niveles altos en ríos y quebradas, especialmente en cuencas de las regiones Atrato–Darién, Caribe, Medio Magdalena, Pacífico y Bajo Magdalena–Cauca–San Jorge.

Además, se mantiene la vigilancia por deslizamientos de tierra en zonas de ladera, donde la saturación del suelo puede aumentar el riesgo, en particular durante y después de episodios de lluvia intensa.