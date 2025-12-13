Lluvias fuertes y precipitaciones para este sábado 13: estos serán los departamentos más afectados. (Fuente: archivo).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 13 de diciembre que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana.

Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, pese a que se espera una disminución de la nubosidad y las precipitaciones en comparación con el día anterior, la institución informó que las lluvias persistirán en las regiones Pacífica, Caribe, Andina y Amazonía. En gran parte de la región Orinoquía, por su parte, se prevé tiempo seco.

Se esperan mayores acumulados de lluvia en los departamentos de:

Atlántico

Córdoba

Sucre

Magdalena

Chocó

Cauca

Antioquia

Santander

Cundinamarca

Tolima

Risaralda

Caldas

Quindío

Guainía

Vaupés

Oriente del departamento del Amazonas

¿Cómo estará el clima en el resto del país este sábado?

En el resto del país, el Ideam informó que predominará el cielo nublado, con lluvias persistentes en el centro y el norte de la cuenca del océano Pacífico. Para el mar Caribe colombiano, se prevén precipitaciones de consideración, principalmente en los sectores occidental y suroccidental, con mayor incidencia en zonas cercanas al golfo de Urabá.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, el pronóstico señala lluvias durante la jornada, mientras que en Providencia y Santa Catalina se mantendrían condiciones de tiempo seco.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: