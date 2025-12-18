Amenaza la tormenta negra por las próximas 24 horas: estas zonas tendrán lluvias intensas, mucho viento y posible caída de granizo.

“Han jugado con la salud de los colombianos”: el Senado archivó la Reforma a la Salud 2.0

El IDEAM advirtió que, este jueves, Colombia tendrá importantes lluvias y tormentas eléctricas en todo el país. Las autoridades llaman a los sistemas de gestión del riesgo y a la población a mantenerse informados y preparados.

Se espera un descenso progresivo de las lluvias en la región Caribe, concentrándose principalmente al sur de esta. En contraste, se prevé un aumento de las precipitaciones en diferentes zonas de las regiones Pacífica y Andina, así como en el oriente de la Amazonía.

Con este panorama, muchos ciudadanos quieren saber qué zonas podrían seguir bajo lluvia y tormentas en las próximas horas y dónde existe mayor riesgo de encharcamientos, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra, escenarios que pueden venir acompañados localmente de tormentas eléctricas y episodios de granizo, sobre todo en áreas de cordillera.

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 18 de diciembre?

Las precipitaciones más intensas del jueves se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en zonas de:

Sur de Sucre y Bolívar

Antioquia

Santander

Norte de Santander

Norte de Boyacá y Cundinamarca

Tolima

Caldas

Quindío

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Oriente de Nariño

Oriente de Caquetá

Amazonas

Vaupés

Guainía

Durante el jueves estas zonas sufrirán importantes lluvias (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock janars

En el mar Caribe colombiano se mantendrán las tormentas en cercanías al golfo de Urabá, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo seco.

En cada uno de estos departamentos, los municipios ubicados en zonas montañosas, corredores viales y áreas cercanas a cuencas hídricas tendrán mayor riesgo de acumulados de agua, caídas de árboles, crecientes súbitas o desbordamientos locales.

¿Por qué se esperan lluvias intensas, granizo y vientos fuertes?

La tormenta negra se forma por la combinación de alta humedad, circulación de vientos del norte y noreste y un fuerte desarrollo de nubes de tormenta. Este tipo de configuración favorece la aparición de:

Tormentas eléctricas con descargas frecuentes

Ráfagas de viento entre 20 y 30 km/h

Granizo en zonas puntuales

Lluvias intensas en cortos periodos de tiempo

Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones urbanas, deslizamientos en zonas de ladera y afectaciones en vías secundarias.

¿Qué se espera para el jueves 18 de diciembre con esta tormenta negra?

El jueves marcará el pico máximo del sistema, con lluvias aún más intensas:

Probabilidad de precipitación del 80 %.

Acumulados cercanos a 12 mm.

Vientos del noreste con ráfagas que podrían superar los 25 km/h.

Aunque en la región Caribe se prevé un descenso progresivo de las lluvias, estas se concentrarán con más fuerza en el sur de Bolívar y Sucre. En contraste, las regiones Pacífica, Andina y la Amazonía verán un aumento significativo de las precipitaciones.

¿Habrá zonas del país donde no se sentirá con fuerza la tormenta?

Sí. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera predominio de tiempo seco, con baja probabilidad de lluvias durante el evento. Algunas zonas del centro del país también podrían registrar intervalos sin precipitación, aunque con cielo mayormente nublado.