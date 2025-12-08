No frena la lluvia este feriado del 8 de diciembre: todas las zonas afectadas por precipitaciones y tormentas eléctricas.

Durante el feriado del lunes 8 de diciembre, las lluvias en Colombia seguirán afectando a varias zonas del país. A pesar de una baja en las precipitaciones, otros sectores podrían recibir tormentas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se mantendrán las condiciones de bajas precipitaciones y de carácter disperso en las regiones Orinoquía y Amazonía.

También se espera una posible disminución de las lluvias al occidente de la región Andina. Las autoridades recomiendan a los municipios en alerta mantener vigilancia sobre quebradas, ríos de respuesta rápida y zonas con antecedentes de deslizamiento.

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 8 de diciembre?

Las precipitaciones más intensas del viernes se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en zonas de:

Magdalena

Cesar

Centro y sur de Bolívar

Golfo de Urabá

Antioquia

Santander

Norte de Santander

Boyacá

Oriente de Caldas

Sur de Chocó

Occidente del Valle del Cauca

Cauca

Colombia puede esperar un descenso de precipitaciones este lunes 8 de diciembre (Fuente: archivo).

En cada uno de estos departamentos, los municipios ubicados en zonas montañosas, corredores viales y áreas cercanas a cuencas hídricas tendrán mayor riesgo de acumulados de agua, caídas de árboles, crecientes súbitas o desbordamientos locales.

También se esperan precipitaciones dispersas en Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Meta, Guainía y Vichada. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia se prevé tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias en cercanías a Providencia.

¿Cómo será el clima en Bogotá este lunes 8 de diciembre?

Bogotá verá un día mayormente nublado con posibles lluvias débiles solo durante la tarde. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 18, antes de la llegada de las precipitaciones.

¿Por qué se presentan lluvias constantes en esta parte de diciembre?

El comportamiento atmosférico de esta semana se explica por la presencia de humedad abundante en niveles medios y bajos, sumada a sistemas de inestabilidad provenientes del Pacífico que interactúan con el calentamiento diurno

Esta combinación favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de producir lluvias constantes, descargas eléctricas y precipitaciones más intensas en zonas específicas del país.