El cometa 3I/ATLAS concentra la atención de la comunidad científica internacional tras confirmarse que se aproximará a la Tierra antes de lo estimado en los primeros cálculos. Se trata de un objeto interestelar, es decir, un cuerpo que no se originó en el sistema solar y que atraviesa esta región del espacio siguiendo una trayectoria hiperbólica.

Desde su descubrimiento, el comportamiento del cometa despertó interés por sus características poco comunes y por la necesidad de ajustar constantemente sus parámetros orbitales.

A medida que se incorporaron nuevos datos de observación, los especialistas lograron precisar con mayor exactitud el momento de su máximo acercamiento.

Qué es el cometa 3I/ATLAS y cuándo fue descubierto

El cometa 3I/ATLAS fue detectado a mediados de 2025 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), una red de telescopios diseñada para identificar objetos cercanos a la Tierra. Es el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa el sistema solar, después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov.

Este tipo de cuerpos se caracteriza por ingresar desde fuera del sistema solar y no quedar atrapado por la gravedad del Sol. En el caso de 3I/ATLAS, su velocidad, trayectoria y composición lo convirtieron en un objeto de seguimiento prioritario para agencias espaciales y observatorios de todo el mundo.

Qué significa que el cometa 3I/ATLAS “se active”

Cuando los científicos señalan que el cometa 3I/ATLAS “se activó”, se refieren a un proceso natural conocido como actividad cometaria. Este fenómeno ocurre cuando el cuerpo celeste comienza a liberar gases y polvo al espacio, formando una nube brillante a su alrededor, llamada coma, y una o más colas visibles.

El cometa está compuesto por hielo, roca y partículas sólidas. Al ingresar al sistema solar, la radiación solar provoca que parte de ese hielo se sublime, es decir, pase directamente de sólido a gas. Ese gas arrastra polvo y otros materiales, lo que hace que el cometa se vuelva observable para telescopios y sondas espaciales.

Qué significa que se acerque a la Tierra y si existe riesgo de impacto

El acercamiento del cometa, previsto para el 19 de diciembre, según expertos, no representa una amenaza para el planeta. Los organismos espaciales aclararon que 3I/ATLAS pasará a una distancia segura, muy superior a la de la Luna, y no existe posibilidad de colisión con la Tierra.

La expresión “acercamiento” se utiliza para describir el punto de menor distancia dentro de su recorrido, un evento que resulta clave para el estudio del objeto, pero que no implica peligro. Durante ese momento, los científicos podrán analizar mejor su brillo, composición y comportamiento dinámico.

Cómo observar el cometa 3I/ATLAS y por qué es importante su estudio

Dependiendo de su evolución y de las condiciones de visibilidad, el cometa podría ser observado con telescopios de mediana potencia y, en algunos casos, con binoculares desde zonas con baja contaminación lumínica. Los detalles precisos de observación suelen actualizarse a medida que se acerca la fecha clave.

El estudio de 3I/ATLAS es relevante porque ofrece una oportunidad única para analizar material formado fuera del sistema solar. Cada objeto interestelar aporta información valiosa sobre otros sistemas planetarios y ayuda a mejorar los modelos de detección, seguimiento y defensa planetaria utilizados a nivel global.

Por qué el cometa se activó antes de llegar a la Tierra

La activación del 3I/ATLAS se produjo antes de alcanzar su punto de mayor cercanía con la Tierra debido al aumento progresivo de temperatura a medida que se aproxima al Sol, no por su proximidad al planeta.

Los expertos explicaron que esta actividad temprana resulta especialmente relevante porque permite estudiar durante más tiempo el comportamiento del cometa y su composición química. Al tratarse de un objeto interestelar, la activación anticipada ofrece una oportunidad única para analizar materiales formados fuera del sistema solar y compararlos con otros cometas ya conocidos.