Las autoridades recomiendan estar atentos a los reportes oficiales ante el aumento de lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes (Fuente: archivo).

Colombia se prepara para un episodio de tiempo severo que se intensificará desde este miércoles, con la llegada de un sistema ciclónico que impulsará tormentas fuertes, 72 horas continuas de lluvias y ráfagas de viento intensas en diferentes municipios.

De acuerdo con datos de Meteored, las condiciones empezarán a degradarse desde la madrugada del miércoles 10 de diciembre, con aumento progresivo de chubascos, actividad eléctrica y variaciones bruscas en la velocidad del viento.

El fenómeno coincidirá con un ambiente húmedo y temperaturas altas durante el día, lo que facilitará la formación de tormentas más organizadas en horas de la tarde y la noche. En varias zonas del país se prevén acumulados significativos de lluvia y la posibilidad de desbordamientos o crecientes súbitas.

Estos serán los municipios más afectados por el ciclón y las lluvias en Colombia

Los análisis muestran que el escenario más complejo se presentará en municipios del Caribe, el norte de Antioquia, Santander, Arauca y sectores puntuales de la Orinoquía, donde se esperan:

Chubascos tormentosos continuos .

Descargas eléctricas frecuentes.

Ráfagas de viento entre 20 y 30 km/h en momentos de tormenta.

Reducción de la visibilidad por nubosidad densa y lluvias fuertes.

Municipios costeros del Atlántico y Magdalena podrían enfrentar tormentas más recurrentes durante las noches del miércoles y jueves, mientras que en Antioquia y Santander los eventos más fuertes se concentrarán en las tardes del jueves y viernes.

Un ciclón cercano al Caribe activará lluvias torrenciales y tormentas durante tres días en varias regiones del país.

¿Cómo estará el clima hoy 10 de diciembre en Colombia?

El pronóstico anticipa un escenario variable desde primeras horas, con evolución hacia tormentas en la noche:

02:00: Cielo parcialmente nuboso, 22°C, viento del noroeste entre 2 y 7 km/h.

05:00: Condiciones similares, 22°C, ambiente estable pero humedad creciente.

08:00: Parcialmente nuboso, 24°C y sensación térmica de 25°C.

11:00: Inicio de lluvias débiles, 28°C, viento del norte de hasta 17 km/h.

14:00: Persisten lluvias ligeras, 29°C y sensación térmica de 33°C.

17:00: Chubascos intermitentes, 28°C.

20:00: Tormentas con 25°C y chubascos intensos.

23:00: Lluvias débiles y cielo parcialmente cubierto, 24°C.

El miércoles cerrará con actividad eléctrica y tormentas aisladas en varios departamentos.

¿Qué se espera para el clima del jueves 11 de diciembre en Colombia?

El jueves mostrará una intensificación clara del fenómeno:

Mayor probabilidad de chubascos tormentosos (hasta 80%).

Acumulados de 4,4 mm durante el día.

Temperaturas entre 31°C y 22°C.

Viento constante del norte entre 8 y 21 km/h.

Durante la tarde y la noche, el fortalecimiento del núcleo ciclónico favorecerá tormentas más organizadas, especialmente en zonas del Caribe y el nororiente del país.

¿Cómo avanzará el temporal el viernes 12 de diciembre?

El viernes será el punto más crítico de las 72 horas de inestabilidad:

Probabilidad de lluvia del 90% durante gran parte del día.

Acumulados cercanos a 8,2 mm.

Temperaturas entre 30°C y 22°C, con sensación térmica al alza por la humedad.

Viento del noreste con ráfagas de hasta 20 km/h.

La mañana estará dominada por lluvia débil persistente, mientras que en la tarde el cielo se mantendrá cargado y con riesgo de tormentas aisladas.