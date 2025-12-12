Una importante lluvia se aproxima para el viernes 12 de diciembre: estas zonas verán abundantes precipitaciones.

El IDEAM advirtió que, este viernes, Colombia terminará la semana con importantes lluvias. Las autoridades llaman a los sistemas de gestión del riesgo y a la población a mantenerse informados y preparados.

Esta semana las lluvias han sido especialmente fuertes en municipios de Santander, Antioquia, Norte de Santander, Amazonas, Atlántico y Bolívar, donde se han registrado los mayores valores de precipitación, y se mantiene vigilancia sobre ríos y laderas inestables.

Con este panorama, muchos ciudadanos quieren saber qué zonas podrían seguir bajo lluvia y tormentas en las próximas horas y dónde existe mayor riesgo de encharcamientos, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra, escenarios que pueden venir acompañados localmente de tormentas eléctricas y episodios de granizo, sobre todo en áreas de cordillera.

Las precipitaciones más intensas del viernes se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en zonas de:

Sur de Chocó

Occidente de Cauca

Occidente de Valle del Cauca y Nariño

Zonas del sur de Córdoba, occidente de Santander, Antioquia, occidente de Boyacá y el noroccidente de Cundinamarca

Colombia terminará la semana con intensas lluvias en algunos departamentos (Fuente: archivo).

Se pronostican lluvias hacia el occidente del mar Caribe y condiciones nubladas en zonas del norte y centro del océano Pacífico. Por su parte, el archipiélago espera tiempos parcialmente nublados con precipitaciones ocasionales hacia el sur.

En cada uno de estos departamentos, los municipios ubicados en zonas montañosas, corredores viales y áreas cercanas a cuencas hídricas tendrán mayor riesgo de acumulados de agua, caídas de árboles, crecientes súbitas o desbordamientos locales.

Qué recomiendan las autoridades ante las lluvias y posibles granizadas

Según las orientaciones del IDEAM y del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante este escenario de lluvias intensas y tormentas es clave que comunidades y autoridades locales refuercen medidas básicas de prevención y autoprotección.

Revisar y asegurar techos, canales y desagües de viviendas y comercios para evitar filtraciones, acumulaciones de agua y desprendimientos durante episodios de lluvia fuerte o granizo.

No acercarse ni intentar cruzar ríos, quebradas o caños crecidos , ni a pie ni en vehículo, y respetar los cierres viales temporales en zonas de inundación o caída de material.

Identificar puntos críticos por deslizamientos en barrios de ladera y carreteras, reportar cualquier grieta, hundimiento o ruido inusual en el terreno a las autoridades locales de gestión del riesgo.

Mantenerse informado por canales oficiales del IDEAM y de los comités de gestión del riesgo, evitando difundir cadenas o rumores, y teniendo a mano un plan familiar de emergencia con linterna, radio y documentación básica.

En las próximas horas, los organismos de monitoreo continuarán actualizando las alertas hidrometeorológicas y los pronósticos de lluvia, por lo que se recomienda seguir de cerca los boletines oficiales y atender de inmediato cualquier instrucción de evacuación preventiva o restricción de acceso a zonas de riesgo.