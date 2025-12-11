Nubes negras y tormentas no dan descanso en todo el país: estas zonas recibirán abundante lluvia este jueves 11 de diciembre.

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 8 de diciembre?

El IDEAM advirtió que, tras varios días de precipitaciones continuas, Colombia sigue bajo condiciones inestables. Las autoridades llaman a los sistemas de gestión del riesgo y a la población a mantenerse informados y preparados.

Esta semana las lluvias han sido especialmente fuertes en municipios de Santander, Antioquia, Norte de Santander, Amazonas, Atlántico y Bolívar, donde se han registrado los mayores valores de precipitación, y se mantiene vigilancia sobre ríos y laderas inestables.

Con este panorama, muchos ciudadanos quieren saber qué zonas podrían seguir bajo lluvia y tormentas en las próximas horas y dónde existe mayor riesgo de encharcamientos, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra, escenarios que pueden venir acompañados localmente de tormentas eléctricas y episodios de granizo, sobre todo en áreas de cordillera.

Las precipitaciones más intensas del viernes se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en zonas de:

Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño

Sur de Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba, Santander

Norte y occidente de Norte de Santander

Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío

Occidente de Boyacá y Cundinamarca

Tolima

Norte y centro del Huila

Amazonas y Vaupés

La temporada de lluvias continúa afectando a Colombia (Fuente: archivo).

También seguirán las lluvias en zonas marítimas del golfo de Urabá y el archipiélago de San Andrés.

En cada uno de estos departamentos, los municipios ubicados en zonas montañosas, corredores viales y áreas cercanas a cuencas hídricas tendrán mayor riesgo de acumulados de agua, caídas de árboles, crecientes súbitas o desbordamientos locales.

Qué recomiendan las autoridades ante las lluvias y posibles granizadas

Según las orientaciones del IDEAM y del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante este escenario de lluvias intensas y tormentas es clave que comunidades y autoridades locales refuercen medidas básicas de prevención y autoprotección.

Las autoridades lanzaron recomendaciones para las zonas de alta precipitación (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock janars

Revisar y asegurar techos, canales y desagües de viviendas y comercios para evitar filtraciones, acumulaciones de agua y desprendimientos durante episodios de lluvia fuerte o granizo.

No acercarse ni intentar cruzar ríos, quebradas o caños crecidos , ni a pie ni en vehículo, y respetar los cierres viales temporales en zonas de inundación o caída de material.

Identificar puntos críticos por deslizamientos en barrios de ladera y carreteras, reportar cualquier grieta, hundimiento o ruido inusual en el terreno a las autoridades locales de gestión del riesgo.

Mantenerse informado por canales oficiales del IDEAM y de los comités de gestión del riesgo, evitando difundir cadenas o rumores, y teniendo a mano un plan familiar de emergencia con linterna, radio y documentación básica.

En las próximas horas, los organismos de monitoreo continuarán actualizando las alertas hidrometeorológicas y los pronósticos de lluvia, por lo que se recomienda seguir de cerca los boletines oficiales y atender de inmediato cualquier instrucción de evacuación preventiva o restricción de acceso a zonas de riesgo.