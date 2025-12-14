Un muro de lluvia y nubes negras se acerca al país: las principales zonas que quedarán bajo agua.

El IDEAM advirtió que en las próximas horas se espera un aumento de la nubosidad en gran parte del territorio, con cielo entre parcial y mayormente nublado y probables lluvias de variada intensidad. El panorama se concentra en las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia, con sectores donde podrían presentarse tormentas eléctricas.

Con este escenario, el llamado es a vigilar ríos y quebradas en zonas con antecedentes de lluvias y a seguir las recomendaciones oficiales cuando se activen alertas por crecientes o deslizamientos.

Atención: dónde se esperan las lluvias más fuertes en las próximas 24 horas

Según el pronóstico del IDEAM, las lluvias de mayor intensidad —con probables tormentas eléctricas— se estiman principalmente en amplios sectores del Caribe, el Pacífico, la región Andina y zonas de la Amazonia, con especial incidencia en departamentos como Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero.

Lluvias y nubes negras cubren una parte del país. (Fuente: archivo)

También se prevén acumulados significativos de precipitación en áreas cercanas a:

La Sierra Nevada de Santa Marta

La Mojana

El Catatumbo

Los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena

El piedemonte amazónico

Los golfos de Morrosquillo y Urabá

El área marítima del Caribe y el Pacífico colombiano.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en tierra, aunque no se descartan lluvias moderadas sobre el área marítima.

También hay alertas por crecientes e inundaciones: qué zonas deben vigilarse

El informe del IDEAM incluye alertas hidrológicas vigentes, que pueden modificarse según la evolución de las lluvias, y recomienda a la población ribereña mantenerse atenta a los niveles de los ríos y a las indicaciones de la UNGRD.

Entre las zonas que requieren mayor seguimiento se encuentran la región de La Mojana, por el ingreso de agua del río Cauca a través de boquetes; el río San Jorge, por niveles elevados en varios tramos; la cuenca baja del río Sinú, con riesgo de afectaciones en municipios ribereños; y distintas cuencas del Chocó y del Atrato–Darién, donde podrían presentarse crecientes súbitas.

En paralelo, el IDEAM advierte que las precipitaciones recientes han generado saturación de humedad en los suelos, lo que incrementa la probabilidad de deslizamientos en zonas de ladera, especialmente en corredores montañosos y áreas con pendientes pronunciadas.

Qué hacer ante lluvias intensas y riesgo de deslizamientos

Las autoridades recomiendan extremar precauciones durante los episodios de lluvia, evitar transitar por zonas inestables o cercanas a ríos y quebradas con aumento repentino de caudal, mantener despejados los sistemas de drenaje y seguir únicamente la información y las alertas emitidas por las entidades oficiales a nivel local y nacional.