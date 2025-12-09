Las lluvias continuarán en las próximas 72 horas y un fuerte granizo se aproxima: las zonas afectadas.

Adiós Estados Unidos, Rusia y China: dos naciones latinoamericanas están a punto de conquistar la economía global y las coaliciones internacionales para siempre

El IDEAM advirtió que, tras varios días de precipitaciones continuas, el país sigue bajo condiciones inestables: se esperan nuevas lluvias en amplias zonas de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonía, con acumulados más importantes en sectores específicos del norte y del centro del país. Las autoridades llaman a los sistemas de gestión del riesgo y a la población a mantenerse informados y preparados.

En las últimas 72 horas las lluvias han sido especialmente fuertes en municipios de Santander, Antioquia, Norte de Santander, Amazonas, Atlántico y Bolívar, donde se han registrado los mayores valores de precipitación, y se mantiene vigilancia sobre ríos y laderas inestables.

Con este panorama, muchos ciudadanos quieren saber qué zonas podrían seguir bajo lluvia y tormentas en las próximas horas y dónde existe mayor riesgo de encharcamientos, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra, escenarios que pueden venir acompañados localmente de tormentas eléctricas y episodios de granizo, sobre todo en áreas de cordillera.

Atención: las regiones donde seguirán las lluvias más fuertes

De acuerdo con el más reciente Informe Técnico Diario del IDEAM, para hoy y las próximas horas se prevé que la nubosidad y las precipitaciones se concentren en amplias zonas de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonía, mientras que en el resto del país predominará el tiempo seco.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en la zona suroccidental del mar Caribe colombiano y en sectores de los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, norte de Chocó, Tolima, Huila y occidente de Putumayo. En departamentos como Guainía, Vaupés y Amazonas también pueden presentarse lluvias, aunque de menor intensidad.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en la zona suroccidental del mar Caribe colombiano. (Fuente: archivo)

El mapa de precipitación acumulada de los últimos días muestra focos de lluvia intensa sobre el nororiente y el noroccidente del país, con registros que superan los 80 milímetros en 24 horas en municipios como Sabana de Torres (Santander) y Apartadó (Antioquia), lo que refuerza la recomendación de vigilar ríos y quebradas en estas zonas.

Estas condiciones, sumadas a la humedad acumulada en suelos y laderas, pueden favorecer tormentas de rápida evolución, en las que no se descarta la caída de granizo en sectores puntuales, sobre todo en áreas de montaña de la región Andina.

Crecientes súbitas y deslizamientos: los departamentos más expuestos

El IDEAM mantiene alertas por crecientes súbitas o niveles altos en ríos de las zonas Atrato–Darién, Caribe–Litoral, Sinú, Catatumbo, Medio y Bajo Magdalena, Cauca–San Jorge y Putumayo, donde el aumento de caudal puede generar desbordamientos e inundaciones en orillas y planicies cercanas.

También se reporta alta y moderada probabilidad de deslizamientos de tierra en municipios de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Valle del Cauca y Tolima, especialmente en zonas de ladera y corredores viales de montaña.

En el Caribe colombiano, las alertas se concentran en cuencas como las de los ríos León, Mulatos, San Juan y Canalete, así como en aportantes directos al golfo de Morrosquillo, donde ya se han reportado inundaciones y desbordamientos recientes en corregimientos y áreas rurales de Antioquia, Córdoba y Sucre.

En la región Andina, se destaca el seguimiento al río Medellín y sus afluentes en el Valle de Aburrá; a los ríos Bogotá, Sumapaz, Totare, Lagunilla, Gualí, Gualí, Nare, Lebrija, Suárez, Chicamocha y Sogamoso, entre otros, donde las lluvias pueden generar crecidas rápidas y afectaciones en centros urbanos y rurales.

Qué recomiendan las autoridades ante las lluvias y posibles granizadas

Según las orientaciones del IDEAM y del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante este escenario de lluvias intensas y tormentas es clave que comunidades y autoridades locales refuercen medidas básicas de prevención y autoprotección.

Revisar y asegurar techos, canales y desagües de viviendas y comercios para evitar filtraciones, acumulaciones de agua y desprendimientos durante episodios de lluvia fuerte o granizo.

No acercarse ni intentar cruzar ríos, quebradas o caños crecidos , ni a pie ni en vehículo, y respetar los cierres viales temporales en zonas de inundación o caída de material.

Identificar puntos críticos por deslizamientos en barrios de ladera y carreteras, reportar cualquier grieta, hundimiento o ruido inusual en el terreno a las autoridades locales de gestión del riesgo.

Mantenerse informado por canales oficiales del IDEAM y de los comités de gestión del riesgo, evitando difundir cadenas o rumores, y teniendo a mano un plan familiar de emergencia con linterna, radio y documentación básica.

En las próximas horas, los organismos de monitoreo continuarán actualizando las alertas hidrometeorológicas y los pronósticos de lluvia, por lo que se recomienda seguir de cerca los boletines oficiales y atender de inmediato cualquier instrucción de evacuación preventiva o restricción de acceso a zonas de riesgo.