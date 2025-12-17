Las autoridades mantienen seguimiento permanente ante el riesgo de tormentas severas (Fuente: Shutterstock).

Colombia enfrentará 48 horas consecutivas de tiempo severo por la llegada de lo que los meteorólogos califican como una “tormenta negra”, un sistema atmosférico caracterizado por nubosidad densa, lluvias intensas, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento que podrían generar afectaciones locales.

El fenómeno impactará principalmente entre el miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre, con especial intensidad en regiones del Caribe, Pacífico, Andina y la Amazonía.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias no serán homogéneas, pero sí persistentes, con momentos de alta intensidad que podrían venir acompañados de granizo y vendavales, especialmente durante las tardes y noches.

¿Qué zonas de Colombia serán las más afectadas por la tormenta negra?

Los mayores acumulados de lluvia y los eventos más intensos se concentrarán en:

Región Caribe:

Bolívar, sur y occidente de Córdoba, golfo de Urabá y sectores del sur de Sucre. En estas zonas se esperan tormentas eléctricas recurrentes y fuertes ráfagas de viento.

Región Pacífica:

Chocó, Valle del Cauca y Cauca, con lluvias persistentes y riesgo de tormentas eléctricas fuertes, especialmente en horas nocturnas.

Región Andina:

Occidente de Antioquia, sur y occidente de Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas y Quindío, donde se prevén chubascos intensos y posibles granizadas aisladas.

Región Amazonía y Orinoquía:

Amazonas, Vaupés, Guainía y suroriente de Vichada, con precipitaciones continuas y cielos cerrados.

Una tormenta negra cubrirá varias regiones de Colombia durante 48 horas seguidas.

¿Por qué se esperan lluvias intensas, granizo y vientos fuertes?

La tormenta negra se forma por la combinación de alta humedad, circulación de vientos del norte y noreste y un fuerte desarrollo de nubes de tormenta. Este tipo de configuración favorece la aparición de:

Tormentas eléctricas con descargas frecuentes

Ráfagas de viento entre 20 y 30 km/h

Granizo en zonas puntuales

Lluvias intensas en cortos periodos de tiempo

Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones urbanas, deslizamientos en zonas de ladera y afectaciones en vías secundarias.

¿Cómo estará el clima en Colombia el miércoles 17 de diciembre?

El miércoles será el primer día crítico del evento:

Probabilidad de lluvia cercana al 80 %.

Acumulados de hasta 8,8 mm en sectores afectados.

Temperaturas entre 29 °C y 21 °C.

Viento moderado del norte, con ráfagas de hasta 23 km/h.

Durante la madrugada y la noche se esperan los episodios más intensos de tormentas eléctricas, mientras que en horas de la tarde podrían presentarse pausas breves con cielo parcialmente nublado.

¿Qué se espera para el jueves 18 de diciembre con esta tormenta negra?

El jueves marcará el pico máximo del sistema, con lluvias aún más intensas:

Probabilidad de precipitación del 80 %.

Acumulados cercanos a 12 mm.

Vientos del noreste con ráfagas que podrían superar los 25 km/h.

Aunque en la región Caribe se prevé un descenso progresivo de las lluvias, estas se concentrarán con más fuerza en el sur de Bolívar y Sucre. En contraste, las regiones Pacífica, Andina y la Amazonía verán un aumento significativo de las precipitaciones.

¿Habrá zonas del país donde no se sentirá con fuerza la tormenta?

Sí. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera predominio de tiempo seco, con baja probabilidad de lluvias durante el evento. Algunas zonas del centro del país también podrían registrar intervalos sin precipitación, aunque con cielo mayormente nublado.