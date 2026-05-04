En Colombia, el calendario nacional contempla distintos días festivos que no siempre se celebran en su fecha exacta, ya que la normativa permite trasladarlos con el objetivo de generar fines de semana largos. Dentro de estas fechas se encuentra el Día de la Ascensión, una celebración de origen religioso que forma parte del esquema oficial de feriados del país. Aunque esta conmemoración corresponde al 18 de mayo, en la práctica suele correrse en el calendario para favorecer los llamados puentes festivos, lo que impacta directamente en la organización del descanso y el turismo interno. Por eso, cada año crece el interés por saber cuándo cae realmente el feriado y de qué manera se aplicará su traslado. De acuerdo con el calendario oficial, el Día de la Ascensión aunque su conmemoración litúrgica ocurre 40 días después del Domingo de Resurrección, el descanso obligatorio se mueve al lunes más cercano. En 2026, esto significa que el festivo se disfrutará el lunes 18 de mayo. En Colombia rige la llamada Ley Emiliani, una normativa que permite trasladar varios feriados al lunes siguiente con el objetivo de fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos. Por esta razón, a pesar dela fecha original de la celebración, el descanso oficial se mueve al lunes 23 de marzo, día en el que se aplicará el feriado en gran parte del país. De esta manera, el calendario permitirá un fin de semana largo de tres días, que abarcará sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de marzo, momento en el que muchas oficinas públicas, instituciones educativas y algunas empresas ajustan sus actividades. La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, establece que varios festivos del calendario colombiano deben trasladarse al lunes siguiente cuando no coinciden naturalmente con ese día. El objetivo de esta norma es organizar mejor los periodos de descanso y promover actividades económicas como el turismo, ya que los fines de semana largos suelen generar mayor movimiento en distintas regiones del país. Entre los festivos que se trasladan bajo esta ley se encuentran celebraciones como el Día de San José, el Día de San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen y el Día de la Raza, entre otros. El calendario de festivos en Colombia incluye varias jornadas a lo largo del año, algunas de carácter religioso y otras de conmemoración histórica. Entre las fechas que forman parte del calendario nacional se encuentran celebraciones como Jueves Santo, Viernes Santo, el Día del Trabajo, la Independencia de Colombia y la Navidad, entre otros días reconocidos oficialmente. Estas jornadas suelen implicar cambios en el funcionamiento de oficinas públicas, bancos, instituciones educativas y algunas empresas, dependiendo del sector y de la organización de cada entidad.